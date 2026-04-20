Smartflyer et H55 font progresser l'aviation électrique avec la première livraison de modules de batterie certifiables pour l'avion SFX1

SION, Suisse et SELZACH, Suisse, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Smartflyer annonce la livraison réussie du premier lot de modules de batterie Adagio fournis par H55, marquant non seulement une étape clé dans le développement de l'avion Smartflyer SFX1, mais aussi une avancée significative dans l'industrialisation et le déploiement commercial des technologies de propulsion électrique certifiées de H55.

H55 Adagio Battery Modules in Smartflyer Hangar ©Smartflyer

Pour Smartflyer, cette livraison représente une avancée décisive dans le programme de démonstrateur du SFX1, permettant le passage de la validation au niveau des composants à l'intégration et aux essais du système complet. Pour H55, elle marque la poursuite de l'intégration de ses systèmes de batteries prêts à la certification dans des programmes aéronautiques en cours, renforçant ainsi sa position de fournisseur de solutions de propulsion électrique évolutives et commercialement déployables.

Les modules de batterie Adagio nouvellement livrés seront intégrés à l'avion SFX1 dans le cadre de la prochaine phase de développement. Cela inclut une validation complète au niveau du système couvrant l'architecture de propulsion, la gestion de l'énergie et d'autres systèmes critiques de l'avion, en préparation de la prochaine campagne d'essais au sol.

Parallèlement, cette étape importante reflète la maturité et l'état de préparation du portefeuille de produits de H55. La technologie de batterie Adagio a passé tous les tests de certification requis par les autorités de régulation, démontrant ainsi sa sécurité, sa fiabilité et son aptitude à l'intégration.

Le programme SFX1 entre désormais dans une phase avancée de développement, les activités d'intégration s'intensifiant sur plusieurs axes de travail. Les efforts en cours se concentrent sur la coordination de l'installation, de l'étalonnage et de la préparation aux essais afin d'assurer une transition en douceur vers les prochaines étapes clés. Les essais au sol du SFX1 sont prévus pour cet été, le premier vol étant prévu pour l'automne, ce qui permet au programme de rester en phase avec sa feuille de route de développement.

« La réception des premiers modules de batterie Adagio de la part de H55 constitue une étape majeure pour Smartflyer et un catalyseur essentiel pour la prochaine phase de notre programme de développement. Elle souligne également la force de notre collaboration avec un partenaire dont la technologie est non seulement innovante, mais également prête pour une application en conditions réelles. Ensemble, nous prenons des mesures concrètes pour mettre sur le marché des solutions aéronautiques efficaces et durables », a déclaré Rolf Stuber, PDG de Smartflyer.

« Cette livraison marque une étape importante dans l'intégration des solutions certifiable de batteries H55 et de propulsion dans des programmes de développement d'avion. Notre collaboration avec Smartflyer illustre le passage de notre technologie, couvrant à la fois les configurations électriques et hybrides-électriques, du stade du développement à celui de l'application commerciale, permettant ainsi aux constructeurs aéronautiques d'accélérer leur mise en vol. Nous sommes fiers de soutenir le programme SFX1 et de contribuer à l'adoption plus large de l'aviation électrique et hybride-électrique », a déclaré Rob Solomon, PDG de H55.

A propos de H55

H55 est une entreprise suisse spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique certifiés et les systèmes de stockage d'énergie de qualité certifiée pour l'aviation. L'entreprise permet à l'aviation électrique de se développer en transformant les cellules lithium du marché en systèmes de stockage d'énergie sûrs pour l'aviation, approuvés par les autorités réglementaires, garantis par les assureurs et pouvant être déployés à plusieurs reprises par les équipementiers comme plateforme de propulsion certifiée dans le cadre de programmes aéronautiques. Pour ce faire, elle procède à une caractérisation indépendante des cellules, à un contrôle rigoureux à la réception, à la mise en place d'architectures de sécurité redondantes et à des tests conformes aux exigences réglementaires, conçus pour les scénarios de défaillance les plus pessimistes.

Fondée dans la continuité technologique du programme Solar Impulse, H55 s'appuie sur plus de deux décennies d'expérience pratique dans le domaine de l'aviation électrique. La société a conçu, construit et fait voler plusieurs avions électriques et a accumulé plus de 2 000 heures de vol entièrement électrique sans aucun incident lié aux batteries, ce qui lui confère l'expérience opérationnelle nécessaire pour mettre en œuvre des programmes de certification, et non pas simplement s'y conformer.

H55 bénéficie d'une équipe de direction solide et expérimentée, qui allie une expertise approfondie dans le développement d'entreprises technologiques à une grande maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle. Ensemble, ces compétences garantissent une transition fiable de la conception certifiée à la production en série réitérable. L'approche par plateforme de H55, dans laquelle les éléments de certification se omplémentent d'un programme à l'autre, réduit les risques liés à l'adoption tout en facilitant le déploiement, à moindre coût, d'avions électriques et hybrides-électriques.

A propos de Smartflyer

Smartflyer est une entreprise aéronautique basée en Suisse qui développe le SFX1, un avion hybride-électrique innovant conçu pour la formation durable des pilotes. En combinant une propulsion électrique de pointe avec une architecture à prolongateur d'autonomie, Smartflyer vise à réduire considérablement les émissions et les coûts d'exploitation tout en conservant une grande flexibilité opérationnelle. Le programme SFX1 en est actuellement à sa phase de validation de concept, avec une attention particulière aux technologies prêtes à être certifiées et les solutions évolutives.

Contacts Presse

H55 : Axelle Krummenacher - [email protected] - +41 79 464 2260

Smartflyer : Dominik Heiri - [email protected] - +41 79 946 00 60

H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Suisse

www.h55.ch

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