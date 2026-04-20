Smartflyer y H55 anuncian la primera entrega de módulos de baterías certificables para la aeronave SFX1

Smartflyer y H55 avanzan en la aviación eléctrica con la primera entrega de módulos de baterías certificables para la aeronave SFX1

SION, Suiza y SELZACH, Suiza, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Smartflyer anuncia la entrega exitosa del primer lote de módulos de baterías Adagio de H55, lo que marca no solo un hito clave en el desarrollo de la aeronave Smartflyer SFX1, sino también un paso significativo en la industrialización y el despliegue comercial de las tecnologías de propulsión eléctrica certificadas de H55.

H55 Adagio Battery Modules in Smartflyer Hangar ©Smartflyer

Para Smartflyer, esta entrega representa un avance crucial en el programa de demostración de prueba de concepto SFX1, permitiendo la transición de la validación a nivel de componentes a la integración y prueba completas del sistema. Para H55, marca la continua integración de sus sistemas de baterías listos para la certificación en programas de aeronaves activas, reforzando su posición como proveedor de soluciones de propulsión eléctrica escalables y comercialmente viables.

Los módulos de batería Adagio recién entregados se integrarán en la aeronave SFX1 como parte de la siguiente fase de desarrollo. Esta fase incluye una validación integral a nivel de sistema que abarca la arquitectura de propulsión, la gestión de energía y otros sistemas críticos de la aeronave, en preparación para la próxima campaña de pruebas en tierra.

Asimismo, este hito refleja la madurez y la preparación de la cartera de productos de H55. El sistema de batería Adagio ha superado con éxito todas las pruebas de certificación exigidas por los organismos reguladores, demostrando su seguridad, fiabilidad e idoneidad para la integración en una gama cada vez mayor de aplicaciones de aeronaves eléctricas e híbridas.

El programa SFX1 se encuentra ahora en una fase avanzada de desarrollo, con una intensificación de las actividades de integración en múltiples líneas de trabajo. Los esfuerzos actuales se centran en coordinar la instalación, la calibración y la preparación para las pruebas, a fin de garantizar una transición fluida hacia los próximos hitos. Las pruebas en tierra del SFX1 están previstas para este verano, con el primer vuelo programado para otoño, manteniendo así el programa alineado con su hoja de ruta de desarrollo.

"La recepción de los primeros módulos de batería Adagio de H55 representa un hito importante para Smartflyer y un factor clave para la siguiente fase de nuestro programa de desarrollo. También pone de manifiesto la solidez de nuestra colaboración con un socio cuya tecnología no solo es innovadora, sino que está lista para su aplicación práctica. Juntos, estamos dando pasos concretos para llevar al mercado soluciones de aviación eficientes y sostenibles", declaró Rolf Stuber, consejero delegado de Smartflyer.

"Esta entrega marca un paso importante en la integración de las soluciones certificadas de baterías y propulsión de H55 en programas de aeronaves operativas. Nuestra colaboración con Smartflyer demuestra cómo nuestra tecnología, que abarca configuraciones eléctricas e híbridas, está pasando del desarrollo a la aplicación comercial, lo que permite a los fabricantes de aeronaves acelerar su camino hacia el vuelo. Nos enorgullece apoyar el programa SFX1 y contribuir a la mayor adopción de la aviación eléctrica e híbrida", dijo Rob Solomon, consejero delegado de H55.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en sistemas de propulsión eléctrica certificados y sistemas de almacenamiento de energía con certificación para la aviación. La empresa impulsa la aviación eléctrica a gran escala transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, aprobados por los reguladores, respaldados por las aseguradoras y que los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en diversos programas aeronáuticos. Esto se logra mediante la caracterización independiente de las celdas, un riguroso control de calidad, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los requisitos regulatorios, diseñadas para simular los peores escenarios de fallo.

Fundada como legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La compañía ha diseñado, construido y operado múltiples aeronaves eléctricas y ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que le proporciona la experiencia operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, y no solo para cumplirlos.

H55 se beneficia de un equipo directivo sólido y experimentado que combina una amplia trayectoria en el escalamiento de empresas tecnológicas con una ejecución operativa práctica. En conjunto, estas capacidades respaldan una transición fiable desde el diseño certificado hasta la fabricación en serie repetible. El enfoque basado en plataformas de H55, en el que la evidencia de certificación se acumula en todos los programas, reduce el riesgo de adopción y facilita el despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Acerca de Smartflyer

Smartflyer es una empresa aeronáutica con sede en Suiza que desarrolla el SFX1, un innovador avión híbrido-eléctrico diseñado para la formación sostenible de pilotos. Al combinar la propulsión eléctrica avanzada con una arquitectura de extensor de autonomía, Smartflyer busca reducir significativamente las emisiones y los costes operativos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad operativa. El programa SFX1 se encuentra actualmente en su fase de prueba de concepto, con un fuerte enfoque en tecnologías listas para la certificación y soluciones escalables.

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Contactos

H55:

Axelle Krummenacher, [email protected], +41 79 464 2260

Smartflyer:

Dominik Heiri, [email protected], +41 79 946 00 60

H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Suiza

www.h55.ch