SmartFrame Technologies dévoile la toute première bibliothèque d'images éditoriales gratuites et intégrables

SmartFrame Images présente une collection croissante de photographies sportives officielles et exclusives, notamment un contenu unique lié à Manchester City FC, à Everton FC, à Brentford FC, au Tournoi des Six Nations et à l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby.

Au-delà du sport, la bibliothèque couvre l'actualité et le divertissement, les tendances de la mode, les rubriques culturelles et scientifiques ainsi que bien d'autres domaines encore, regroupant ainsi des ressources visuelles incontournables pour les éditeurs du monde entier. Les images des partenaires de contenu action press international, ZUMA Press, SIPA USA, Pro Sports Images, News Images et Every Second Media sont déjà disponibles sur la plateforme.

Les éditeurs bénéficient d'un accès illimité et gratuit à des images de qualité et reçoivent une partie des revenus générés par la publicité à fort impact, respectueuse de la vie privée, diffusée dans les images elles-mêmes. Ce modèle crée une nouvelle source de revenus pour les éditeurs, tout en assurant une rémunération équitable aux détenteurs des droits sur les images.

En outre, grâce à la protection multicouche contre le vol, intégrée par défaut dans les images, la plateforme s'attaque aux problèmes de longue date liés au vol et à la dévalorisation des images dans le secteur de la photographie.

Grâce au plugin WordPress de SmartFrame, les utilisateurs peuvent ajouter instantanément des images SmartFrame à leur site sans quitter leur système de gestion de contenu. WordPress équipe actuellement plus de 43 % des sites internet dans le monde, ce qui représente environ 470 à 560 millions de sites actifs.

Toutes les images de la plateforme sont compatibles avec Content Credentials, une norme technologique qui permet de vérifier de manière transparente l'authenticité et la provenance des images, ainsi que les légendes intégrées qui garantissent un contexte et une attribution appropriés.

« Le lancement de SmartFrame Images représente non seulement l'étape la plus importante de l'histoire de notre entreprise, mais aussi la plus grande évolution dans le domaine de l'octroi de licences d'images depuis le passage au numérique », a déclaré Rob Sewell, directeur général et cofondateur de SmartFrame Technologies. « Pendant des années, les propriétaires de contenu ont été confrontés à un vol d'images endémique et à une baisse de leurs revenus, tandis que les éditeurs ont dû faire face à des droits de licence restrictifs et à des conditions d'utilisation complexes. Dans le même temps, la capacité à faire confiance à ce que nous voyons en ligne n'a jamais été aussi cruciale, à mesure que les outils d'intelligence artificielle évoluent et que les médias synthétiques se généralisent. SmartFrame Images répond à ces défis par une solution globale unique qui propose des millions d'images sécurisées, authentifiées, de qualité et entièrement gratuites, via une plateforme transparente qui rémunère équitablement les propriétaires d'images et les éditeurs. »

Consultez le site smartframe.com pour découvrir la collection.

À propos de SmartFrame Technologies

Fondée en 2015, SmartFrame Technologies est une entreprise technologique basée à Londres qui redéfinit la norme de la publication d'images en ligne grâce à sa plateforme sécurisée de diffusion d'images en continu.

Elle met en relation les marques de sport et les autres propriétaires de contenu avec les éditeurs, les annonceurs et le public en ligne, en veillant à ce que les images soient de la meilleure qualité possible et soient assorties d'une protection solide, sur la base d'une provenance claire et d'analyses détaillées.

Les marques peuvent recourir à sa technologie de publicité contextuelle pour attirer l'attention du public avec des publicités et des parrainages à fort impact intégrés dans les images et adaptés aux centres d'intérêt des téléspectateurs, tout en respectant les réglementations mondiales en matière de protection de la vie privée.

En 2025, l'entreprise a lancé SmartFrame Images, la première plateforme à offrir exclusivement des images éditoriales gratuites, libres de droits et intégrables.

