SmartKem, Inc. lève 24,6 millions de dollars et réalise une acquisition inversée

Le leader du développement d'une nouvelle génération de matériaux semi-conducteurs organiques pour la fabrication d'appareils électroniques flexibles réalise avec succès l'acquisition et complète le financement

MANCHESTER, Angleterre, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- SmartKem, Inc. (la société), un pionnier du développement de matériaux et de procédés utilisés dans la production des matériaux semi-conducteurs organiques pour la fabrication d'appareils électroniques flexibles, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement par placement privé de 24,6 millions de dollars. Avant le financement, SmartKem Limited (SmartKem) a réalisé une transaction d'acquisition inversée avec Parasol Investments Corporation (Parasol), une société publique du Delaware, par laquelle elle est devenue une filiale à part entière de Parasol. Suite à cette acquisition, Parasol a changé son nom en SmartKem, Inc. et poursuivra l'activité historique de SmartKem. Les administrateurs de SmartKem, Ian Jenks, Robert Bahns, Dr Simon King, Klaas de Boer et Barbra Keck, sont devenus les administrateurs de la société. Ian Jenks est devenu le président-directeur général de la société et Robert Bahns le directeur financier.

Le président directeur général, Ian Jenks, déclare à cet effet : « Le succès de ce financement a dépassé nos attentes, et nous pensons qu'il traduit la confiance des investisseurs dans SmartKem, notre technologie, notre produit, leur attrait actuel auprès des clients et l'opportunité du marché. Ce financement nous permettra de poursuivre la production à grande échelle de nos encres truFLEX®, de nos outils d'automatisation de la conception électrique et de développer nos services de fonderie. »

La technologie truFLEX® de SmartKem permet de déposer de l'encre organique sur un substrat à une température aussi basse que 80°C, ce qui permet aux fabricants d'utiliser un éventail de substrats plastiques flexibles à faible coût à l'aide d'équipements et d'infrastructures aux normes en vigueur dans le secteur. Les empilements de transistors de SmartKem sont flexibles, pliables, portables et légers et peuvent être utilisés dans un certain nombre d'applications différentes, notamment les écrans pliables de smartphones, les ordinateurs portables pliables, les rétroéclairages de téléviseurs, les systèmes d'affichage automobiles courbés, les écrans couleur ePaper, les appareils portables, les détecteurs d'empreintes digitales et de rayons X ainsi que les biocapteurs imprimés.

GP Nurmenkari, Inc. (consulté par Intuitive Venture Partners) a agi à titre d'agent de placement exclusif dans le cadre du placement privé. Montrose Capital Partners a été le sponsor de cette transaction.

Les titres émis lors de l'acquisition et vendus dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933 et ne peuvent être revendus en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu de cette Loi.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du pays en question.

À propos de SmartKem

SmartKem est le leader mondial des matériaux organiques spécifiques aux applications pour les fonds de panier de transistors organiques en couches minces (OTFT) compatibles avec la production aux normes du secteur. SmartKem est spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et le transfert de technologie de semi-conducteurs organiques à basse température, déposés en solution, pour les fonds de panier de transistors.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas historiques sont des déclarations prospectives, y compris, entre autres, les déclarations relatives aux attentes de la société concernant sa position sur le marché et ses opportunités commerciales, ses attentes et ses projets concernant le développement, la fabrication et la vente de ses produits, ainsi que ses relations avec ses partenaires et investisseurs. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais sont plutôt basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de SmartKem Inc. concernant son activité, ses opérations et d'autres facteurs similaires ou connexes. Des mots tels que « peut », « devra », « pourrait », « devrait », « anticiper », « prédire », « potentiel », « continuer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « projeter », « croire », « estimer », et d'autres expressions similaires ou connexes sont utilisés pour identifier ces déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses difficiles ou impossibles à prévoir et, dans certains cas, qui échappent au contrôle de la société. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. La société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances futurs, même si de nouvelles informations sont disponibles.

