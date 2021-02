SmartKem, Inc. recauda $24,6 millones y completa la adquisición inversa

MANCHESTER, Inglaterra, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- SmartKem, Inc. (la Empresa), pionera en el desarrollo de materiales y procesos utilizados para fabricar materiales semiconductores orgánicos para la fabricación de dispositivos electrónicos flexibles, anunció hoy el cierre de la financiación de una colocación privada de valores por $24,6 millones. Antes de la financiación, SmartKem Limited (SmartKem) completó una transacción de adquisición inversa con Parasol Investments Corporation (Parasol), una empresa pública de Delaware, en la que SmartKem se convirtió en una subsidiaria de propiedad absoluta de Parasol. Después de la adquisición, Parasol cambió su nombre a SmartKem, Inc. y continuará con el negocio histórico de SmartKem. Los directores de SmartKem, Ian Jenks, Robert Bahns, el Dr. Simon King, Klaas de Boer y Barbra Keck, han pasado a ser los directores de la empresa. Ian Jenks es ahora el director ejecutivo y Robert Bahns el director financiero.

Ian Jenks, director ejecutivo, declaró: "El éxito de este financiamiento superó nuestras expectativas, y creemos que demuestra la confianza de los inversionistas en SmartKem, en nuestra tecnología, en nuestros productos, en la aceptación actual de los clientes y en la oportunidad de mercado. Este financiamiento nos permitirá seguir ampliando la producción de nuestras tintas truFLEX® y nuestras herramientas de automatización de diseño eléctrico, así como continuar con la expansión de nuestros servicios de fundición".

La tecnología truFLEX® de SmartKem deposita tinta orgánica en un sustrato a una temperatura de tan solo 80°C, lo que permite a los fabricantes utilizar una variedad de sustratos plásticos flexibles de bajo costo utilizando los equipos y la infraestructura estándar existentes de la industria. Los conjuntos de transistores de SmartKem son flexibles, plegables, portátiles y livianos, y se pueden utilizar en varias aplicaciones diferentes, entre las cuales se incluyen pantallas plegables de teléfonos inteligentes, computadores portátiles plegables, retroiluminación de televisores, pantallas curvas para vehículos, pantallas de papel electrónico de color, dispositivos tecnológicos para llevar puestos, detectores de huellas dactilares y rayos X y biosensores impresos.

GP Nurmenkari, Inc. (consultado por Intuitive Venture Partners) actuó como agente de colocación exclusivo para la oferta privada. Montrose Capital Partners fue el patrocinador de esta transacción.

Los valores emitidos en la adquisición y vendidos en la oferta privada no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 y no se pueden revender sin la inscripción bajo dicha ley, ni eximir de ella.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos valores. Estos valores no deberán venderse en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.

Acerca de SmartKem

SmartKem es el líder global en materiales orgánicos para aplicaciones específicas en placas posteriores de transistores orgánicos de película fina (OTFT) compatibles con la producción estándar de la industria. SmartKem se enfoca en el diseño, el desarrollo, la industrialización y transferencia de tecnología de semiconductores orgánicos de baja temperatura y depositados en soluciones para placas posteriores de transistores.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son históricas son declaraciones a futuro, incluyendo, entre otras cosas, las declaraciones relacionadas con las expectativas de la empresa con respecto a su posición en el mercado y la oportunidad de mercado, las expectativas y planes en cuanto a su desarrollo, fabricación y venta de productos y las relaciones con sus socios e inversionistas. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las actuales expectativas, pronósticos y proyecciones de SmartKem Inc. con respecto a su negocio, sus operaciones y otros factores similares o relacionados. Palabras tales como "puede", "podría", "podrá", "debería", "anticipa", "predice", "potencial", "continúa", "pretende", "planea", "proyecta", "cree", "estima" y otras expresiones similares o relacionadas se usan para identificar estas declaraciones a futuro, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras. No debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones a futuro porque involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles o imposibles de predecir y que en algunos casos están más allá del control de la Empresa. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de las declaraciones a futuro como consecuencia de una serie de factores, entre los que se incluyen aquellos descritos en las declaraciones de la Empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa. La Empresa no asume la obligación de revisar o actualizar la información en este comunicado para reflejar eventos o circunstancias en el futuro, incluso si se dispone de nueva información.

