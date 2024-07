smartShift renforce son équipe de direction avec l'arrivée de Jagdish Sahasrabudhe en tant que directeur de la technologie

BOSTON, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, un leader dans l'automatisation intelligente des transformations SAP, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jagdish Sahasrabudhe au poste de directeur de la technologie au sein de son équipe de direction.

En tant que directeur de la technologie (CTO), Jagdish Sahasrabudhe dirigera les équipes de produits et d'ingénierie de smartShift, définira la stratégie des produits et collaborera étroitement avec les clients pour garantir que les solutions de smartShift jouent un rôle central dans leurs initiatives de transformation numérique vers SAP S/4HANA et SAP Clean Core. Son équipe exploitera la technologie d'IA avancée de smartShift pour renforcer ses capacités à offrir des solutions basées sur l'intelligence artificielle générative (IA générative) destinées à la gestion du code personnalisé des entreprises. Ces solutions bénéficieront ainsi aux développeurs, aux architectes et aux utilisateurs fonctionnels.

Jagdish apporte à l'entreprise plus de 20 ans d'expérience chez SAP, où il a notamment occupé des postes de directeur de la technologie sur le terrain, de vice-président chargé des partenaires éditeurs de logiciels indépendants et des canaux, ainsi que de vice-président chargé de l'ingénierie des solutions. En tant que cofondateur et PDG de LinguaNext Technologies, il a établi un partenariat mondial avec SAP, ce qui a permis à l'entreprise de connaître une croissance de ses revenus, de ses cycles de financement et de ses acquisitions. Son expérience chez SAP ainsi que son expérience entrepreneuriale couronnée de succès soutiendront les objectifs de croissance ambitieux de smartShift.

Jagdish Sahasrabudhe, le directeur de la technologie chez smartShift, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, les plus grandes entreprises du monde ont migré et modernisé avec succès le code personnalisé construit pour les systèmes de gestion intégrée (ERO) SAP grâce à la technologie brevetée d'automatisation de l'IA de smartShift. Je suis impatient de mettre à profit ces acquis pour faire passer nos solutions à la vitesse supérieure. J'ai découvert que nous collaborons déjà avec des clients qui ont choisi smartShift pour les accompagner dans leur migration vers SAP Clean Core, afin de réduire les modifications, d'optimiser l'utilisation des extensions pour utilisateurs clés de SAP, et de migrer vers des paradigmes de développement plus récents. C'est une période passionnante pour rejoindre smartShift, et je me réjouis de ce que l'avenir nous réserve. »

Derek Oats, PDG de smartShift, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Jagdish au sein de smartShift. Le marché actuel de la transformation et de la modernisation de codes personnalisés est énorme, car les entreprises passent à SAP S/4HANA et à SAP Clean Core. L'expérience et les connaissances technologiques de Jagdish seront essentielles pour aider smartShift à tirer parti de ces opportunités. »

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de la transformation de code personnalisé SAP, qui s'appuie sur l'IA pour fournir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. Nos solutions de pointe se distinguent par leur capacité à résoudre non seulement les problèmes prioritaires nécessitant une remédiation manuelle, mais également tous les autres défis associés au code personnalisé. Reconnu par les plus grands clients SAP à l'échelle mondiale, smartShift a prouvé son expertise en modernisant plus de 3 300 systèmes SAP et en convertissant plus de 3,5 milliards de lignes de code. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.smartshift.com.

