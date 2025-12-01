SmartSkin bringt Pharma Seal Assurance-Lösung auf den Markt, die Echtzeit-Informationen über die Integrität von Behälterverschlüssen und die Verschlussleistung liefert

SmartSkin Seal Assurance bietet kopfspezifisches Echtzeit-Feedback zur Versiegelungsleistung, indem es die Kräfte während des Verschließens misst und visualisiert. Jedes Ereignis erzeugt eine digitale Signatur, die einen überprüfbaren Nachweis liefert, dass jeder Verschlusskopf gemäß Spezifikation konfiguriert ist und dementsprechend arbeitet. Diese Aufzeichnung hilft, die Einstellungsqualität und -konsistenz zu bestätigen. Das System ist mit Einzel- und Mehrkopfsystemen kompatibel und ergänzt die RSF-Prüfung (Residual Seal Force), indem es bestätigt, dass die in der RSF gemessenen Dichtungsbedingungen von Anfang an gegeben sind, wodurch der Kreislauf zur Sicherstellung der Integrität des Behälterverschlusses geschlossen wird.

„Obwohl die Qualität der Versiegelung für sterile Produkte von entscheidender Bedeutung ist, war es bisher nicht möglich, die mechanischen Einstellungen der Verschließmaschinen in die physikalischen Versiegelungseigenschaften zu übersetzen, die für die Leistung des Behälterverschlusses erforderlich sind", sagte Dr. Mihaela Simianu, wissenschaftliche Beraterin bei SmartSkin Technologies. „Seal Assurance von SmartSkin eröffnet Möglichkeiten, proaktiv die Integrität des Behälterverschlusses in das Design des aseptischen Prozesses einzubauen und schafft so neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Anlagen- und Prozessleistung auf messbare, kontrollierbare und zuverlässige Art und Weise."

Eine kürzlich erfolgte Implementierung bei einem der weltweit größten Pharmahersteller, hat die Fähigkeit von Seal Assurance demonstriert, kopfspezifische Unstimmigkeiten zu erkennen und optimale Verschließparameter zu identifizieren. Dies bestätigt seine Rolle als proaktive Steuerungslösung, die sowohl die Qualität als auch die Effizienz verbessert.

Seal Assurance unterstützt Anwendungen von Werksabnahmeprüfungen (FAT/SAT) und Linienqualifizierung bis zur Routineeinrichtungsprüfung und Fehlerbehebung.

Informationen zu SmartSkin Technologies

SmartSkin Technologies bietet Lösungen für die Fertigungsintelligenz, die es Pharmaherstellern ermöglichen, die Qualität zu sichern, die Patientensicherheit zu verbessern und kostspielige Produktionsprobleme zu vermeiden. Durch die Kombination von fortschrittlichen Digital Container Twins mit Echtzeit-Analysen hilft SmartSkin Herstellern, Risiken zu erkennen, Fehler zu vermeiden und kontinuierliche Verbesserungen in komplexen Abfüll- und Verpackungsprozessen voranzutreiben. Weltweit führende Unternehmen wie Schott, Pfizer und Sanofi vertrauen auf SmartSkin. SmartSkin bietet die Präzision und Transparenz, die erforderlich sind, um die Null-Fehler-Produktion zu erreichen und die höchsten Standards der pharmazeutischen Produktion einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartskintech.com .

Medienkontakt: Kumaran Thillainadarjah, Gründer und Chief Technology Officer, SmartSkin Technologies

