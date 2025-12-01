SmartSkin lance la solution Pharma Seal Assurance pour fournir des informations en temps réel sur l'intégrité de la fermeture des conteneurs et la performance des scellages

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 1er décembre 2025 PRNewswire/ -- SmartSkin Technologies, un chef de file en matière d'intelligence de fabrication pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de SmartSkin Seal Assurance, une solution révolutionnaire qui donne aux fabricants pharmaceutiques une visibilité en temps réel de l'étanchéité des scellages menant à l'intégrité des fermetures de contenants pour le bouchage des flacons des cartouches. SmartSkin présentera cette technologie lors du prochain salon ISPE 4.0 qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, et montrera comment l'analyse fait progresser la qualité et la fiabilité des scellages dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

SmartSkin Seal Assurance fournit un retour d'information en temps réel, par tête, sur la performance du scellage en mesurant et en visualisant les forces exercées pendant le bouchage. Chaque événement génère une signature numérique qui constitue une preuve vérifiable démontrant que chaque tête de bouchage est configurée et fonctionne conformément aux spécifications. Cette trace garantit la qualité et la cohérence de la mise en place. Compatible avec les systèmes à une ou plusieurs têtes, il complète le test de la force d'étanchéité résiduelle (Residual Seal Force, RSF) en confirmant que les conditions d'étanchéité mesurées lors de ce test sont établies dès le départ. Il permet ainsi de boucler la boucle de l'assurance de l'intégrité de la fermeture du conteneur.

« Malgré l'importance cruciale de la qualité du scellage pour les produits stériles, il n'était pas possible jusqu'ici de traduire les réglages mécaniques de l'équipement de bouchage en caractéristiques physiques de scellage nécessaires à la performance de fermeture des conteneurs », a déclaré le Dr Mihaela Simianu, conseillère scientifique chez SmartSkin Technologies. « Le système Seal Assurance de SmartSkin permet d'intégrer de manière proactive l'assurance de l'intégrité de la fermeture des récipients dans la conception du processus aseptique, créant ainsi de nouvelles possibilités d'améliorer les performances de l'équipement et du processus de manière mesurable, contrôlable et fiable. »

Une récente mise en œuvre avec l'un des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques au monde a démontré la capacité de Seal Assurance à détecter les incohérences spécifiques aux têtes et à identifier les paramètres de bouchage optimaux. Cette expérience a ainsi validé son rôle de solution de contrôle proactive permettant d'améliorer à la fois la qualité et l'efficacité.

Seal Assurance prend en charge toutes sortes d'applications, des essais d'acceptation en usine (FAT/SAT) et de la qualification de ligne, en passant par les vérifications de routine et le dépannage.

À propos de SmartSkin Technologies

SmartSkin Technologies propose des solutions d'intelligence industrielle permettant aux producteurs pharmaceutiques de garantir la qualité, d'améliorer la sécurité des patients et d'éliminer les problèmes de production coûteux. En combinant la technologie avancée Digital Container Twins et l'analyse en temps réel, SmartSkin aide les fabricants à identifier les risques, à prévenir les défauts et à améliorer continuellement les opérations complexes de remplissage, de finition et d'emballage. Bénéficiant de la confiance de chefs de file mondiaux comme Schott, Pfizer et Sanofi, SmartSkin offre la précision et la visibilité nécessaires pour atteindre une production zéro défaut et respecter les normes les plus strictes en matière d'excellence de la fabrication pharmaceutique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smartskintech.com .

Relations avec les médias : Kumaran Thillainadarjah, fondateur et directeur de la technologie, SmartSkin Technologies, [email protected], +1 (855) 210-9006

