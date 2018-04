Smile lance PDFpen 10, la boîte à outils d'édition PDF complète pour les professionnels utilisant Mac

PDFpen fournit une expérience complète de lecture de documents, de révision et de navigation, associée à une variété d'outils d'édition, ce qui permet aux utilisateurs de signer des documents PDF, de remplir des formulaires et de chercher et de rédiger des informations sensibles. Exporter vers Microsoft® Word. Corriger les fautes de frappe sans le document original. Ajouter des commentaires, des images et mettre du texte en surbrillance.

La version 10 comporte également des options de sélection et permet de se déplacer, de redimensionner, d'effacer le dessin au trait et les blocs de texte, grâce au nouvel outil de correction précise (Precision Edit tool). Ce nouvel outil conserve ou diminue la taille du fichier au moment de déplacer, redimensionner ou effacer des images.

PDFpen 10 comprend plusieurs améliorations supplémentaires, parmi lesquelles une option de vision plus large pour les articles de la bibliothèque, des couleurs de dessin vives et un plus grand nombre d'actions de menu contextuel.

« Il est toujours passionnant de fournir les fonctionnalités que les clients nous ont demandées », a déclaré Philip Goward, fondateur de Smile. « C'est ce que nous avons réussi à faire avec PDFpen et PDFpenPro 10, en ajoutant des filigranes, des en-têtes et des pieds de page, ainsi que la reconnaissance optique de caractères (OCR) par lots à notre jeu de fonctions d'édition PDF déjà très complet. »

PDFpenPro fait partie d'une famille de produits qui comprend les applis pour iPad et iPhone PDFpen 3 et PDFpen Scan+. Les documents se synchronisent entre les appareils pour une édition transparente au moyen de Dropbox et iCloud.

PDFpen est disponible pour 74,95 €. PDFpenPro est proposé à 124,95 €. Les deux fonctionnent sous macOS 10.12 (Sierra) ou ultérieur. Les versions de démonstration sont à votre disposition sur le site https://smilesoftware.com/PDFpen

Pour iPad et iPhone : PDFpen 3 est proposé à 19,99 € et PDFpen Scan+ à 6,99 € sur l'iTunes App Store.

Dossier de presse :

https://smilesoftware.com/PDFpen/presskit

À PROPOS DE SMILE

Smile élabore des logiciels intelligents pour nous aider à être plus efficaces, y compris TextExpander, l'outil de raccourci de saisie pour Mac, Windows, iPhone et iPad ; PDFpen, l'éditeur PDF pour Mac tout usage ; PDFpen pour iPad et iPhone, l'éditeur PDF mobile ; et PDFpen Scan+, qui apporte la puissance de la numérisation et de la reconnaissance optique de caractères à votre iPad et votre iPhone.

Des démonstrations gratuites de tous les produits Smile Mac sont disponibles sur

https://smilesoftware.com/

CONTACTS :

Maia Olson (+1-510-599-7070, PST)

Relations publiques, Smile

Courrier électronique : maia@smilesoftware.com

Greg Scown (+1-510-289-4000, PST)

Fondateur, Smile

Courrier électronique : greg@smilesoftware.com

https://www.smilesoftware.com/

@SmileSoftware

SOURCE Smile

