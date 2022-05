Smplrspace sikrer en pre-seed fundraising på 600.000 USD med digital grundplansløsning til bygningsdrift

"Smplrspace styrker og opfylder de kritiske behov hos Proptechs og kapitalforvaltere for at fremvise data og aktiviteter i kontorlokaler og bygninger på en overbevisende og engagerende måde. Den nemme visualisering og informationsforbruget gør Smplrspace til et produkt, som forbrugerne har længtes efter," siger Sam Marks, grundlægger og administrerende direktør for Coworker.

"Det er med glæde, at vi følger Smplrspace under opbygningen af deres udviklerværktøj, der muliggør hurtig ejendomsvisualisering og planlægning. Med begrænsede ressourcer har det lille, men voksende team opnået ekstraordinære resultater til dato, der omfatter levering af en meningsfuld pipeline og er godt på vej til at blive ejendomsadministrationens Figma," tilføjer Sam Gibb, administrerende partner hos Resolution Ventures.

Værktøjer til visualisering af indvendige rum er normalt forbeholdt store selskaber eller erhvervsvirksomheder. Smplrspace udfylder behovet for en prisbillig og hurtig layout digitaliseringsløsning til softwareleverandører inden for bygningsdriftsarealer.

Med en helt ny tilgang til API, kan tekniske teams lagdele brugerdefinerede dataelementer inden for timer, og derved drastisk reducere tiden fra digitalisering til integration i appen. Brugere kan skifte mellem visningsmuligheder i 2D- og 3D, hvilket giver en fuldt interaktiv og intuitiv oplevelse.

"Ved at gøre det muligt at skabe funktionelle og overkommelige digitale tvillinger i stor skala, adresserer Smplrspace den manglende visuelle del til Proptech- og IoT-løsninger i bygningsdriftsarealer. Som en enabler indlejret i løsninger, der er implementeret på tværs af millioner af kvadratmeter af fast ejendom, arbejder Smplrspace på at blive en integreret del af et mere bæredygtigt økosystem for fast ejendom," siger Wanlyn Tiberghien, medstifter og administrerende direktør for Smplrspace.

Platformen inkluderer i øjeblikket softwareudbydere, der implementerer løsninger på tværs af kommercielle og flerfamiliebygninger, offentlige rum og forbundne arbejdsområder som en del af deres kundeportefølje. Smplrspace har til formål at digitalisere over 1 milliard kvadratmeter fast ejendom inden for de næste tre år.

Interesserede softwareudbydere kan finde yderligere information om Smplrspace via deres officielle hjemmeside og se videoen her.

