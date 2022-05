Smplrspace sikrer førfinansiering på $ 600 000 for digital etasjeplanløsning for byggebransjen

«Smplrspace tilbyr en kritisk forbedring og dekker behovene til eiendomsteknikere og eiendelsmanagere som skal presentere data om og aktiviteter i kontorlokaler og bygninger på en overbevisende og engasjerende måte. Den enkle visualiseringen og bruken av informasjon gjør Smplrspace til et produkt som forbrukerne har lengtet etter,» sier Sam Marks, grunnlegger av og administrerende direktør for Coworker.

«Vi gleder oss til å støtte Smplrspace i arbeidet med å styrke utviklerverktøyet deres, som muliggjør rask visualisering av og planlegging for eiendommer. Med begrensede ressurser har det lille, men voksende teamet oppnådd ekstraordinære resultater til nå, blant annet leveringen av en viktig rørledning, og de er godt på vei til å bli eiendomsadministrasjonens Figma,» fortsatte Sam Gibb, som er administrerende partner hos Resolution Ventures.

Verktøy for visualisering av innendørs områder er vanligvis forbeholdt store selskaper og entreprenører. Smplrspace dekker denne mangelen med en rimelig og rask digitaliseringsløsning for programvareleverandører i bygningsbransjen.

Med en API-fokusert tilnærming kan ingeniørteam legge på lag med egendefinerte dataelementer på få timer, noe som drastisk reduserer tiden det tar å gå fra digitalisering til integrering i appen. Brukerne kan bytte mellom 2D- og 3D-visningsalternativer, noe som muliggjør en fullstendig interaktiv og intuitiv opplevelse.

«Ved å drive frem utviklingen av funksjonelle og rimelige, skalerte digitale tvillinger, adresserer Smplrspace det manglende visuelle aspektet for Proptech- og IoT-løsninger i bygningsdriftmarkedet. Smplrspace er sentrert i løsninger som brukes på mange millioner kvadratmeter eiendom, og arbeider for å bli en integrert del av et mer bærekraftig økosystem for eiendom,» sa Wanlyn Tiberghien, medgrunnlegger og administrerende direktør for Smplrspace.

Plattformen har for øyeblikket programvareleverandører som distribuerer løsninger for kommersielle bygg og flerfamiliebygninger, fellesområder og tilknyttede arbeidsområder, i kundeporteføljen. Smplrspace har som mål å digitalisere nesten 100 millioner kvadratmeter eiendom i løpet av de neste tre årene.

Interesserte programvareleverandører kan få mer informasjon om Smplrspace via det offisielle nettstedet og ved å se denne videoen.

