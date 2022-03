SMSEagle présente la version 4 de ses appareils NXS offrant une meilleure performance, fiabilité et sécurité

Processeur : ARM A72 1.5GHz (quad-core)

Stockage interne : stockage eMMC 16 Go

RAM : 2 Go (LPDDR4)

Son système d'exploitation embarqué Linux a également été mis à niveau avec Linux 5.1x. En outre, il offre de nouvelles versions du serveur Web et de la base de données. Ces récentes modifications offrent une expérience utilisateur transparente, fiable et sécurisée.

Fait important, le NXS-97xx 4G est également compatible avec le réseau cellulaire 4G/3G mondial, avec une base mondiale d'utilisateurs dans plus de 90 pays.

« Ces améliorations démontrent notre détermination à répondre aux exigences toujours croissantes en matière de performance et de sécurité », a déclaré Radosław Janowski, PDG de SMSEagle. « Le NXS-97xx 4G offre à la fois la flexibilité et les moyens de répondre aux besoins croissants des professionnels de l'informatique, dans le monde entier. »

SMSEagle continue de donner un moyen de communication automatisée fiable grâce à du matériel et des logiciels haut de gamme. En modifiant son matériel existant et en lançant de nouveaux produits avec de nouvelles fonctionnalités, l'entreprise permet aux utilisateurs d'optimiser leur productivité et d'étendre leur automatisation.

En plus de la mise à niveau des appareils de la gamme NXS à la version 4, SMSEagle a également modifié son emballage pour qu'il soit plus écologique, réduisant ainsi le gaspillage et devenant plus durable.

La version 4 des appareils NXS-97xx est entièrement compatible et interopérable avec la gamme NXS-97xx existante. Les périphériques de la gamme remplaceront progressivement ceux de la version 3 actuelle du NXS-97xx.

À propos de SMSEagle

SMSEagle est un fournisseur leader de passerelles SMS matérielles dans le monde entier. Il s'agit d'un produit de l'UE pour l'envoi et la réception automatiques de SMS qui permet d'envoyer des alertes SMS provenant de systèmes de surveillance du réseau et des jetons SMS de systèmes d'authentification, de convertir les e-mails en SMS ainsi que d'envoyer et de recevoir des SMS à l'aide de l'API.

