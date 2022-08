Snapmaker annonce que l'imprimante 3D 3-en-1 Artisan est disponible en précommande dès aujourd'hui

SHENZHEN, Chine, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Le fabricant numérique Snapmaker dévoile sa dernière génération d'imprimante 3D 3-en-1 Artisan, dont la précommande est possible dans la boutique officielle à partir du 9 août.

Artisan offre les caractéristiques suivantes :

Module linéaire nouvelle génération

Grande zone de travail de 400 mm x 400 mm x 400 mm

Échange de module rapide en 1 minute

Module d'impression 3D à double extrusion 300 °C

Module de gravure et de découpe laser haute puissance de 10 W

Module de sculpture et de découpe effectuées par commande numérique par ordinateur de 200 W

Un système de contrôle intégré avec un écran tactile ultra-large de 7 pouces

Boîtier inclus

Reprenant l'héritage du Snapmaker 2.0, le modèle Artisan présente une conception élégante, entièrement métallique, qui garantit la durabilité, et rend l'expérience de l'utilisateur plus fluide, plus facile, sans compter qu'elle offre un volume de construction gigantesque.

Comme les produits précédents, l'imprimante Artisan est toujours équipée de trois modules qui peuvent satisfaire les différents besoins des utilisateurs. Elle est dotée d'un module d'impression 3D à double extrusion de 300 °C, d'un module de gravure et de découpe laser haute puissance de 10 W et d'un module de gravure et de découpe par commande numérique par ordinateur de 200 W, qui ont été totalement mis à niveau pour améliorer les performances. Par ailleurs, grâce à la conception innovante des plateformes et des têtes d'outils d'échange rapide, les utilisateurs peuvent passer d'une fonction à l'autre en une minute.

L'imprimante Artisan dispose également d'un module linéaire nouvelle génération, qui applique une technologie de transmission de niveau industriel à la fabrication de bureau – des rails de guidage en acier fabriqués rectifiés par commande numérique par ordinateur au micron près sont intégrés dans les modules linéaires de l'imprimante Cela entraîne une augmentation significative de la précision, de la rigidité et de la durabilité.

En outre, grâce à la conception innovante du système de contrôle intégré, qui rassemble le module d'alimentation, le bouton d'arrêt d'urgence, la commande principale et l'écran tactile en un seul système, la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'écran tactile et l'ensemble du contrôleur est révolutionnée.

Les fonctions améliorées permettent au modèle Artisan de mieux répondre aux besoins de différents scénarios de fabrication et de transformer véritablement un bureau en atelier. Le prix de précommande est de 2 799 $, il inclut un boîtier compatible et la livraison gratuite. L'imprimante est actuellement disponible sur la boutique officielle de Snapmaker .

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure, la découpe laser et la sculpture CNC. Son produit phare est l'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0, qui a battu un record en 2019 en devenant l'imprimante 3D la plus financée par financement participatif sur Kickstarter et a remporté le prix de l'innovation CES 2020 et le prix du design iF 2022.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1869041/Snapmaker_Artisan.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1869042/3D_printing_projects.jpg

SOURCE Snapmaker