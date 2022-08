Snapmaker anuncia que impressora 3D três-em-um Artisan está disponível hoje para pré-encomenda

SHENZHEN, China, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante digital Snapmaker lança a última geração de sua impressora 3D três-em-um Artisan, que está aberta para pré-encomenda na loja oficial a partir de 9 de agosto.

A Artisan oferece:

Módulo linear de última geração

Área de trabalho grande de 400 mm x 400 mm x 400 mm

Troca rápida em um minuto

Módulo de impressão 3D de extrusão dupla de 300 °C

Módulo de gravação e corte a laser de alta potência de 10 W

Módulo de usinagem e corte CNC de 200 W

Um sistema de controle integrado com tela de toque ultra-wide de sete polegadas

Gabinete incluído

Herdando o legado da Snapmaker 2.0, a Artisan tem design elegante e totalmente em metal que não só garante a durabilidade, mas também torna a experiência do usuário mais tranquila, mais fácil e, principalmente, oferece um enorme volume de produção.

Assim como os produtos anteriores, a Artisan ainda vem com três módulos que podem atender às diferentes necessidades dos usuários. Ela conta com um módulo de impressão 3D de extrusão dupla a 300 °C, módulo de gravação e corte a laser de alta potência de 10 W e módulo de usinagem e corte CNC de 200 W, que foram totalmente aprimorados para nivelar o desempenho. Além disso, graças ao projeto inovador de plataformas de troca rápida e cabeças de ferramentas, ela possibilita que os usuários alternem entre três funções em um minuto.

A Artisan também apresenta módulo linear de última geração, que aplica tecnologia de transmissão de nível industrial à fabricação em mesa de trabalho. Trilhos-guias de aço fabricados por processos CNC em nível de mícron estão integrados nos módulos lineares da Artisan. Isso resulta em um aumento significativo na precisão, rigidez e durabilidade.

Além disso, graças ao projeto inovador do sistema de controle integrado, que integra o módulo de potência, o botão de parada de emergência, o controle mestre e a tela sensível ao toque em um único sistema, a maneira como os usuários interagem com a tela sensível ao toque e com o controlador todo é revolucionária.

As funções aprimoradas permitem que a Artisan atenda ainda mais às necessidades de diferentes cenários de fabricação e transforme realmente uma área de trabalho em uma oficina. O preço para pré-encomendas é de USD 2.799 e inclui um gabinete compatível e frete grátis. Atualmente, a impressora está disponível na loja oficial da Snapmaker.

Sobre a Snapmaker

Fundada em 2016, a Snapmaker é uma empresa de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende impressoras de mesa 3D três-em-um que integram impressão 3D, gravação e corte a laser e usinagem em CNC. O principal produto da Snapmaker, a impressora 3D três-em-um Snapmaker 2.0, registrou um recorde em 2019 como a impressora 3D que recebeu a maior arrecadação por crowdfunding no Kickstarter e recebeu os prêmios 2020 CES Innovation Award e 2022 iF Design Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869041/Snapmaker_Artisan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869042/3D_printing_projects.jpg

FONTE Snapmaker

