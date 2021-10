Snapmaker dévoile sa première vidéo de marque et la fête virtuelle arrive

À l'occasion spéciale de son cinquième anniversaire, Snapmaker a décidé de réaliser sa première vidéo de marque. Au cours de ces cinq années, Snapmaker s'est connecté avec plus de 32 000 membres de la communauté dans le monde entier, fournissant des outils accessibles pour leur parcours créatif. Les utilisateurs de Snapmaker viennent de tous les horizons à des âges différents, y compris les ingénieurs, les architectes, les enseignants, les concepteurs, les avocats et bien d'autres.

Inspirée par les histoires d'utilisateurs de Snapmaker dans le monde entier, la vidéo raconte trois histoires fascinantes sous différents angles: l'épanouissement personnel, l'héritage familial et la responsabilité sociale, offrant la valeur de sa marque : Make Something Wonderful (rendre quelque chose magnifique).

La créativité est votre cadeau au monde

Faire comme passe-temps peut libérer sa créativité et apporter de l'épanouissement, en particulier pour ceux qui sont submergés par leur travail quotidien. L'histoire dépeint un jeune homme, Jason, qui mène une vie terne et occupée tout en développant une passion pour la fabrication, ce qui l'aide à acquérir une réputation dans la communauté.

Transmettre l'esprit créatif à la prochaine génération

Faire n'est pas seulement un moyen d'explorer la créativité, mais aussi un pont pour se connecter avec vos proches dans la vie moderne. Dans cette histoire, nous observons le lien entre un grand-père et sa petite-fille Emma. Ensemble, ils s'amusent à installer la machine, à travailler sur le cadre et la coque de la voiture et à faire le travail d'assemblage.

Avoir un impact positif sur la minorité

Avec un bon cœur, vous pouvez utiliser votre imagination pour avoir un impact positif sur la société. La troisième histoire montre l'attention à la minorité. La designer Sally remarque un chien handicapé qui se cache au coin de la rue et lui fabrique un fauteuil roulant à l'aide de la machine Snapmaker.

Faites en sorte que cela se produise | La fête virtuelle Snapmaker

Outre le site Web interactif, les événements en ligne et la vente d'anniversaire mondiale, la fête virtuelle fait également partie de la campagne du 5e anniversaire de Snapmaker. La fête présentera sa première vidéo de marque, des cadeaux gratuits et des offres exceptionnelles, ainsi que de nouveaux produits qui rendent l'impression 3D encore plus accessible à tous.

Chaîne :

YouTube Live Stream

Heure :

15 octobre 2021 7:00-9:00 (PST)

15 octobre 2021 16:00-18:00 PM (CET)

Pour rejoindre la fête virtuelle Snapmaker, inscrivez-vous sur https://www.snapmaker.com/event/5th-anniversary

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1639781/1.mp4

SOURCE Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.