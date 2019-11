SO/ Hotels & Resorts lança a SO/ Wellness Experience, uma nova filosofia otimista de bem-estar para definidores de tendências ousados em busca do melhor estilo de vida possível

O novo conceito de bem-estar e estilo de vida da marca terá um projeto-piloto no vanguardista SO/ Vienna em preparação para o lançamento global mais amplo

PARIS, 12 de novembro de 2019 /CNW/ - O SO/ Hotels & Resorts, marca de estilo de vida exclusiva da Accor, que oferece hotéis elegantes, com uma interpretação do luxo inconfundivelmente rebelde, tem o prazer de anunciar um novo e vibrante programa de bem-estar, criado para seus hóspedes e apreciadores da vida social que prezam a aventura e o estilo. A nova SO/ Wellness Experience (experiência de bem-estar do SO/) já está disponível no SO/ Vienna, uma das propriedades mais vanguardistas da marca, onde os conceitos do programa terão um projeto-piloto em preparação para o futuro lançamento global.

"A nova experiência SO/ Wellness busca trazer nutrição e bem-estar aos hóspedes sofisticados, que levam uma vida frenética e gostam de mostrar suas atitudes. Criamos maneiras divertidas e criativas para restaurar a energia, de forma que os hóspedes podem continuar a buscar o melhor estilo de vida possível, equipado com um botão de reinicialização", diz a diretora geral de Well-Being da Accor, Aldina Duarte Ramos. "Cada faceta do conceito do SO/ Wellness – de receitas a afabilidades – foi projetada criativamente para se adequar à personalidade única da marca SO/ e aos interesses dos hóspedes. Isso significa que os elementos são divertidos, elegantes, balanceados e eficazes".

Um dos parceiros exclusivos do SO/ SPA é o /skin regimen/. Com o mantra de "vida frenética, envelhecimento lento", essa linha moderna de cuidados com a pele é ideal para viajantes, urbanitas e pessoas com um estilo de vida acelerado e pele estressada. Fórmulas modernas de chemistry™ (química) de plantas neutralizam os efeitos de toxinas, poluição e envelhecimento do estilo de vida em benefício de uma pele mais saudável e ardente, com resultados duradouros.

Cada unidade do SO/ terá um tratamento de spa experimental distinto, inspirado pela localidade e história particular do hotel. No SO/ Vienna, os hóspedes podem desfrutar seu tratamento "Legally Stoned" (legalmente pedrado), o que combina movimentos específicos e massagem com a eficácia de cristais de ametista austríaca, para fornecer uma percepção holística de calma do corpo e da mente, restaurando o equilíbrio e a força interiores.

Outro elemento essencial da SO/ Wellness Experience é o conceito do Cleanse & Crave. O Cleanse & Crave fornece o equilíbrio perfeito entre o bem-estar e a gratificação pessoal. Exemplos podem incluir uma dose de suco desintoxicante antes do tratamento de spa e uma dose refrescante de mojito depois. No café da manhã, o hóspede pode optar por um tipo de "purificação" ("cleanse") com panquecas de farinha de aveia sem glúten ou por um tipo de "súplica" ("crave") por panquecas de creme de leite. Maçãs verdes após uma malhação com muita adrenalina ou gomas de maçã verde? No SO/, os hóspedes têm tudo isso.

"Onde quer que os hóspedes andarem pelo hotel, a opção Cleanse & Crave estará lá", diz o gerente geral do SO/ Vienna, Peter Katusak-Huzsvar. "É um ponto de encontro da saúde com o hedornismo, do autocontrole com o autocuidado, da nutrição com a gratificação pessoal. Entendemos a dicotomia das vidas de nossos hóspedes e com a SO/ Wellness no SO/Vienna, alcançar o equilíbrio nunca é tedioso".

A abordagem criativamente vibrante ao bem-estar holístico também em encontrada em cardápios no SO/Vienna. Os hóspedes são convidados a pensar "fora dos parâmetros convencionais e de olho no prato". Seja no café da manhã no restaurante Das Loft ou na refeição no quarto, os hóspedes encontrarão Bowls for the Soul dignos do Instagram, elaborados pela equipe de culinária para otimizar o sabor e a nutrição, incluindo opções vegetarianas deliciosas. Em outras localidades, os hóspedes podem fazer seus próprios pratos, com ingredientes sazonais, salutares e até mesmo um pouco estranhos, mas agradáveis.

A iniciativa SO/ Wellness não seria completa sem um programa de aptidão física inovador e estimulante. Um exemplo é a Deep Beats Yoga, uma experiência transformadora com imersão em som, que combina conjuntos dinâmicos de vinyasa e fluxo de energia da ioga, ao lado de músicas revigorantes que saem dos fones de ouvido Bluetooth.

Outro espaço a ser observado é o da recepção. À chegada, os hóspedes irão encontrar um exemplo admirável do novo programa SO/ Wellness: The Glow Bar. Esse conceito de spa pop-up é inteiramente encapsulado dentro de um cubo resplandecente e oferece spa expresso, massagem e tratamento de beleza. De expressões brilhantes à fisionomia perfeita, os hóspedes desfrutam sessões de 15 minutos ou, se preferirem, podem comprar sessões mais longas de 45 minutos para obter o brilho, da cabeça aos pés.

Após um dia vertiginoso, o SO/ RESET Turndown Service dá um toque final, perfeito para o fim do dia. Com o conceito Cleanse & Crave em jogo, os hóspedes da Suíte são tratados com uma nutritiva cortesia de tratamento de pele como "um beijo de boa noite e manhã seguinte" pelo /skin regimen/ e um lanche leve para inspirar bons sonhos e um sono profundo, revigorante.

"Os hotéis SO/ são lugares vibrantes para se ver e ser visto", acrescentou o vice-presidente de Gestão de Marca de Luxo do SO/, João Rocco. "Estamos confiantes de que o novo programa SO/ Wellness irá contribuir com um poderoso impulso de energia, estilo e sofisticação para cada hotel dentro dessa marca global em rápido crescimento".

