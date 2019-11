SO/ Hotels & Resorts presenta SO/ Wellness Experience, una nueva y optimista filosofía del bienestar para los valientes pioneros que van tras un estilo de vida "ten todo lo que deseas"

Los nuevos conceptos de bienestar y estilo de vida de la marca se pondrán a prueba en el avant-garde de SO/ Vienna previo a una mayor implementación a nivel global

PARÍS, 12 de noviembre de 2019 /CNW/ - SO/ Hotels & Resorts, exclusiva marca de estilo de vida de Accor que cuenta con hoteles de moda que exhiben una interpretación distintivamente rebelde del lujo, se complace en anunciar un nuevo y vibrante programa de bienestar diseñado para sus aventureros y elegantes huéspedes y socializadores. La nueva SO/ Wellness Experience (Experiencia de Bienestar de SO/) ya está disponible en SO/ Vienna, una de las propiedades más vanguardistas de la marca, donde los conceptos del programa se están probando antes de su implementación a escala global.

"La nueva experiencia SO/ Wellness busca llevar nutrición y bienestar a nuestros huéspedes, lujosos viajeros que viven con velocidad y a quienes les gusta mostrar su actitud. Hemos creado formas divertidas y creativas de restaurar la energía, para que los huéspedes puedan continuar su búsqueda de un estilo de vida que lo tenga todo, con una tecla de reinicio", dice Aldina Duarte Ramos, directora global de Bienestar de Accor. "Cada faceta del concepto SO/ Wellness, desde las recetas hasta los amenities, se diseñó creativamente para adaptarse a la personalidad exclusiva de la marca SO/ y los intereses de nuestros huéspedes. Esto significa que los elementos son divertidos, elegantes, equilibrados y efectivos".

Uno de los socios exclusivos de SO/ SPA es /skin regimen/. Con el mantra "vivir rápidamente, envejecer lentamente", esta línea moderna para el cuidado de la piel es ideal para viajeros, urbanitas y quienes tienen un estilo de vida acelerado y una piel estresada. Fórmulas de modern plant chemistry™ contrarrestan los efectos de las toxinas, la contaminación y el envejecimiento del estilo de vida para lograr una piel más sana y brillante con resultados duraderos.

Cada lugar de SO/ también contará con un tratamiento de spa experimental exclusivo inspirado en el destino en cuestión y en la historia del hotel local. En SO/ Vienna los huéspedes pueden disfrutar de su tratamiento "Legally Stoned", que combina movimientos de masaje específicos con la eficacia de los cristales de amatista austríaca para proporcionar una sensación holística de calma para cuerpo y mente, restaurando el equilibrio interior y la fuerza.

Otro elemento clave de SO/ Wellness Experience es el concepto Cleanse & Crave (limpiar y anhelar). Cleanse & Crave ofrece el equilibrio perfecto entre el bienestar y la indulgencia. Algunos ejemplos: un shot de jugo desintoxicante antes del tratamiento de spa y un shot refrescante de mojito después. En el desayuno, el huésped puede optar por la opción "limpiar" (panqueques de avena sin gluten) o por la opción "anhelar" (panqueques con crema). ¿Manzanas verdes después de un entrenamiento adrenalizante o gomitas de manzana verde? En SO/, los huéspedes pueden tenerlo todo.

"En cualquier lugar del hotel al que vayan los huéspedes, tendrán una opción Cleanse & Crave, dice Peter Katusak-Huzsvar, gerente general de SO/ Vienna. "La salud se une al hedonismo, el autocontrol se une al autocuidado, la nutrición se une a la gratificación. Entendemos la dicotomía de la vida de nuestros huéspedes y con SO/ Wellness en SO/ Vienna, lograr el equilibrio nunca es aburrido".

El enfoque creativamente vibrante centrado en el bienestar holístico también se encuentra en los menúes de SO/ Vienna. Los huéspedes pueden pensar "con originalidad y con el tazón en mano". Ya sea el desayuno en el restaurante Das Loft o la cena en la habitación, los huéspedes encontrarán Bowls para el Soul (bols para el alma) dignos de aparecer en Instagram, diseñados por el equipo culinario para optimizar el sabor y la nutrición, incluso deliciosas opciones veganas. En otros lugares, los huéspedes pueden armar sus propios bols con ingredientes de temporada, saludables e incluso algunos ingredientes, "traviesos", pero agradables.

La iniciativa SO/ Wellness no estaría completa sin un programa de fitness innovador y estimulante. Un ejemplo es el Deep Beats Yoga, una experiencia transformadora inmersiva en sonido que combina módulos del dinámico yoga vinyasa y yoga power flow junto con vigorizantes temas musicales reproducidos con auriculares Bluetooth.

Otro espacio a tener en cuenta es el lobby. Al llegar los huéspedes se encontrarán con la exposición del nuevo programa SO/ Wellness: The Glow Bar. Este concepto de spa pop-up está completamente "encerrado" en un cubo brillante y ofrece servicios exprés de spa, masajes y tratamientos de belleza. Desde labios brillantes hasta cejas perfectas, los huéspedes disfrutan de sesiones de 15 minutos o eligen comprar sesiones más extensas, de 45 minutos, para cubrirse de brillo, de la cabeza a los pies.

Después de un día vertiginoso, SO/ RESET Turndown Service proporciona un toque final y perfecto para terminar el día. Al contar con el concepto Cleanse & Crave, los huéspedes de Suite son consentidos con un tratamiento de nutrición "beso de buenas noches y de la mañana después" por skin regimen/ y un pequeño bocadillo para inspirar dulces sueños y disfrutar de un dormir profundo y vigorizante.

"Los hoteles SO/ son lugares vibrantes para ver y en los que ser vistos", añadió Joao Rocco, vicepresidente de Gestión de Marcas de Lujo de SO/. "Estamos seguros de que el nuevo programa SO/ Wellness aportará un poderoso impulso a la energía, el estilo y la sofisticación de cada hotel dentro de esta marca global de rápido crecimiento".

SO/ Hotels & Resorts es tan vívida, expresiva y llena de energía local que incluso los viajeros más aventureros estarán fascinados y entretenidos. Dinámica protagonista de la escena hotelera global, la marca SO/ sorprende con una interpretación lúdica y claramente rebelde del lujo que incluye un diseño vanguardista, su pasión por la moda, ritmos que son tendencia, servicio 'Just Say SO' (simplemente diga SO), y animados bares y eventos del destino en cuestión. Originalmente creado como una etiqueta exclusiva de Sofitel, la marca SO/ ahora se puede encontrar en destinos socialmente vibrantes como Berlín, Mauricio, Bangkok, San Petersburgo y Singapur. Los hoteles SO/ son lugares para estar y para ser vistos, que emocionan a los huéspedes con experiencias sociales de moda y de entretenimiento que capturan la vivacidad y el ambiente del lugar. SO/ Hotels & Resorts es parte de Accor, grupo hotelero de hospitalidad aumentada, líder en el mundo que ofrece experiencias únicas en 4.900 hoteles y residencias en 110 países.

