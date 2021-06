SocialChorus en Dynamic Signal bundelen de krachten om de digitale werknemerservaring te transformeren

Samen zullen deze toonaangevende bedrijven de toekomst van een verbonden, inclusieve en betrokken beroepsbevolking vormgeven

SAN FRANCISCO en SAN BRUNO, Californië, 8 juni 2021 /PRNewswire/ -- SocialChorus en Dynamic Signal, twee snelgroeiende SaaS-leiders op het gebied van digitale werknemerservaring (DEX), hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een definitieve fusieovereenkomst hebben ondertekend. Sumeru Equity Partners (SEP) zal een belangrijke nieuwe groei-investering doen in SocialChorus en vervolgens de combinatie met Dynamic Signal financieren. Bovendien zullen het senior management en bestaande investeerders van beide bedrijven een belangrijk aandeel in de transactie investeren. Aanvullende voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De krachtenbundeling van SocialChorus en Dynamic Signal is een sprong voorwaarts in de missie om te transformeren hoe bedrijven elke werknemer op het juiste moment met de juiste informatie verbinden. Deze combinatie versnelt de overgang van modellen voor levering van bestemmingssites naar een georkestreerde digitale werknemerservaring die de productiviteit en het welzijn van werknemers bevordert.

"De digitale werknemerservaring van een organisatie is geen doel, het is een verwachting en ervaring die voldoet aan de behoeften van een verspreid en divers personeelsbestand", zegt Gary Nakamura, CEO van SocialChorus. "Om het probleem echt op te lossen, is het van cruciaal belang om werknemers te ontmoeten op de locatie waar ze gepersonaliseerde informatie en middelen hebben. De combinatie van SocialChorus en Dynamic Signal biedt een enorme kans voor groei en innovatie tijdens de reis om klanten te geven wat ze nodig hebben om een ongeëvenaarde digitale werknemerservaring te creëren."

SocialChorus en Dynamic Signal zullen zich verenigen onder leiding van Gary Nakamura, CEO van SocialChorus, en een uitvoerend team, bestaande uit teamleden van Dynamic Signal en SocialChorus. Drie vertegenwoordigers van de raad van bestuur van Dynamic Signal, waaronder Eric Brown, CEO van Dynamic Signal, zullen toetreden tot de huidige raad van bestuur van SocialChorus om de raad van bestuur van het gecombineerde bedrijf te vormen.

SEP, meerderheidsinvesteerder in SocialChorus, heeft veel succes geboekt bij het stimuleren van groei en schaalvergroting. Mark Haller, directeur van SEP: "De digitale ruimte voor werknemerservaringen is snelgroeiend en dynamisch, en we geloven dat de combinatie van talent en productinnovatie ons aanbod voor klanten aanzienlijk zal verbeteren. We zijn verheugd om de operationele expertise van SEP te gebruiken om een organisatie van wereldklasse te creëren om een nieuw hoofdstuk van voortdurende groei te leiden."

Na de afronding van de fusie zal de organisatie naar verwachting snel opschalen met extra middelen om investeringen in productontwikkeling en klantenservice-innovatie te versnellen. De gefuseerde organisatie zal oplossingen blijven ondersteunen op hun respectieve platforms en zal meer dan 500 klanten bedienen en meer dan 15 miljoen werknemers wereldwijd bereiken.

"Ik ben ongelooflijk enthousiast dat Dynamic Signal en SocialChorus gaan fuseren om het beste platform in de branche te creëren", voegde Brown eraan toe. "Samen zullen we voortbouwen op de gedeelde overtuiging dat organisaties een digitale werknemerservaring moeten creëren die alle werknemers een boost geeft, hen gelijke toegang tot informatie geeft en een stem geeft waarmee ze hun bedrijf en cultuur in beweging brengen."

JP Morgan fungeert als exclusief financieel adviseur voor Dynamic Signal en Fenwick & West als juridisch adviseur. GCA Advisors fungeert als exclusief financieel adviseur voor SocialChorus en Weil, Gotshal & Manges als juridisch adviseur. De afronding van de fusie wordt verwacht in het derde kwartaal van dit jaar en blijft onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuringen van regelgevende instanties en andere instanties.

Over SocialChorus

SocialChorus is de maker van FirstUp, het platform dat de digitale werknemerservaring voor elke werknemer laat werken. Met behulp van onze krachtige orkestratie-engine brengen we gepersonaliseerde informatie en systeemtoegang naar elke medewerker, waar ze zich ook bevinden, op elk eindpunt of apparaat, in elke taal, overal ter wereld. Of ze nu wel of niet draadloos werken, mobiel zijn, zich in de frontlinie bevinden, verspreid of cruciaal zijn, FirstUp geeft werknemers wat ze nodig hebben om hun werk efficiënt te doen, en bedrijven wat ze nodig hebben om wendbaar te zijn. Zo helpen we zakelijke klanten zoals Amazon, ABInBev, Ford en GSK om hun bedrijf verder te transformeren. Lees meer op www.socialchorus.com.

Over Dynamic Signal

Dynamic Signal is een toonaangevend platform voor communicatie en betrokkenheid voor medewerkers, dat zich inzet voor het creëren van een verbonden, inclusief en betrokken personeelsbestand waar mensen zich gewaardeerd en in staat voelen om op hun best te zijn. Van fabrieksarbeiders en buitendienstmedewerkers tot kenniswerkers in elke tijdzone, honderden bedrijven in elke branche zijn afhankelijk van de bekroonde mobiele, desktop- en webapplicaties van Dynamic Signal om elke werknemer te bereiken en afgestemde, productieve, actief betrokken gemeenschappen en tevreden werknemers op te bouwen. Dynamic Signal, opgericht in 2010 en gevestigd in Silicon Valley, integreert met toonaangevende bedrijfssystemen en werkt samen met organisaties over de hele wereld die vertrouwen op de technologie, services, ondersteuning en opleiding van Dynamic Signal om de werknemerservaring te verbeteren en transformatieve bedrijfsresultaten te stimuleren. www.dynamicsignal.com.

Over Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners (SEP) biedt groeikapitaal, strategisch inzicht en operationele expertise aan technologiebedrijven in Noord-Amerika en Europa. Ons ervaren team werkt samen met oprichters en bedrijfsmanagement om hun bedrijf te laten groeien, innovatieve producten te bouwen die klanten verrassen en geweldige mensen aan te nemen. Ga voor meer informatie naar www.sumeruequity.com.

