SocialChorus und Dynamic Signal verbinden sich, um die digitale Mitarbeitererfahrung zu verändern

Gemeinsam werden diese führenden Unternehmen die Zukunft einer vernetzten, integrativen und engagierten Belegschaft gestalten

SAN FRANCISCO und SAN BRUNO, Kalifornien, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- SocialChorus und Dynamic Signal, zwei wachstumsstarke SaaS-Marktführer im Bereich der digitalen Mitarbeitererfahrung (DEX), gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung getroffen haben. Sumeru Equity Partners (SEP) wird eine bedeutende neue Wachstumsinvestition in SocialChorus tätigen und anschließend den Zusammenschluss mit Dynamic Signal finanzieren. Darüber hinaus werden das Senior Management und bestehende Investoren beider Unternehmen einen bedeutenden Anteil in die Transaktion investieren. Weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Der Zusammenschluss von SocialChorus und Dynamic Signal ist ein großer Schritt vorwärts in der Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen jeden Mitarbeiter mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit verbinden. Diese Kombination wird die Entwicklung weg von Modellen zur Bereitstellung von Zielorten hin zu einem orchestrierten digitalen Mitarbeitererlebnis beschleunigen, das die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert.

„Die digitale Mitarbeitererfahrung eines Unternehmens ist kein Ziel, sondern eine Erwartung und Erfahrung, die den Bedürfnissen einer verteilten und vielfältigen Belegschaft entspricht", sagt Gary Nakamura, CEO von SocialChorus. „Um das Problem wirklich zu lösen, ist es entscheidend, die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sich befinden, mit personalisierten Informationen und Ressourcen. Die Kombination von SocialChorus und Dynamic Signal bietet eine riesige Chance für Wachstum und Innovation auf dem Weg, Kunden das zu geben, was sie brauchen, um ein unvergleichliches digitales Mitarbeitererlebnis zu schaffen."

SocialChorus und Dynamic Signal werden sich unter der Leitung von Gary Nakamura, CEO von SocialChorus, und einem Führungsteam, bestehend aus Dynamic Signal- und SocialChorus-Teammitgliedern, zusammenschließen. Drei Vertreter aus dem Vorstand von Dynamic Signal, darunter Eric Brown, CEO von Dynamic Signal, werden zusammen mit dem derzeitigen Vorstand von SocialChorus den Vorstand des kombinierten Unternehmens bilden.

SEP, Mehrheitsinvestor von SocialChorus, hat große Erfolge bei der Förderung des Wachstums und der Skalierung des Betriebs erzielt. Mark Haller, Principal von SEP, erklärte: „Der Bereich der digitalen Mitarbeitererfahrung ist schnell wachsend und dynamisch, und wir glauben, dass die Kombination von Talent und Produktinnovation unser Angebot für Kunden deutlich verbessern wird. Wir freuen uns darauf, die operative Expertise von SEP einzubringen, um eine Weltklasse-Organisation zu schaffen, die ein neues Kapitel des kontinuierlichen Wachstums anführt."

Nach dem Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die kombinierte Organisation schnell skaliert und über zusätzliche Ressourcen verfügt, um Investitionen in die Produktentwicklung und Innovationen im Kundenservice zu beschleunigen. Die kombinierte Organisation wird weiterhin Lösungen über ihre jeweiligen Plattformen unterstützen und wird mehr als 500 Kunden bedienen und über 15 Millionen Mitarbeiter weltweit erreichen.

„Ich bin unglaublich begeistert, dass Dynamic Signal und SocialChorus sich zusammenschließen, um die beste Plattform der Branche zu schaffen", fügt Brown hinzu. „Zusammen werden wir auf der gemeinsamen Überzeugung aufbauen, dass Unternehmen eine digitale Mitarbeitererfahrung schaffen müssen, die alle Mitarbeiter fördert und ihnen einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen und eine Stimme in den Gesprächen gibt, die ihr Unternehmen und ihre Kulturen bewegen."

J.P. Morgan fungiert als exklusiver Finanzberater von Dynamic Signal und Fenwick & West fungiert als Rechtsberater. GCA Advisors fungiert als exklusiver Finanzberater von SocialChorus und Weil, Gotshal & Manges fungiert als Rechtsberater. Der Abschluss des Zusammenschlusses wird für das 3. Quartal erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen.

Informationen zu SocialChorus

SocialChorus ist der Schöpfer von FirstUp, der Plattform, die das digitale Mitarbeitererlebnis für jeden Arbeitnehmer nutzbar macht. Mit unserer leistungsstarken Orchestrierungs-Engine bringen wir personalisierte Informationen und Systemzugriff zu jedem Mitarbeiter, wo immer er sich befindet - auf jedem Endpunkt oder Gerät, in jeder Sprache, überall auf der Welt. Ob verkabelt, mobil, an der Front, verteilt oder unverzichtbar, FirstUp gibt Mitarbeitern, was sie brauchen, um ihre Arbeit effizient zu erledigen, und Unternehmen, was sie brauchen, um Agilität zu erreichen. Auf diese Weise helfen wir Unternehmenskunden wie Amazon, ABInBev, Ford und GSK, ihr Geschäft weiter zu transformieren. Erfahren Sie mehr unter www.socialchorus.com.

Informationen zu Dynamic Signal

Dynamic Signal ist eine führende Plattform für Mitarbeiterkommunikation und -engagement, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine vernetzte, integrative und engagierte Belegschaft zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und in die Lage versetzt werden, ihr Bestes zu geben. Von Fabrikarbeitern und Außendienstmitarbeitern bis hin zu Wissensarbeitern in jeder Zeitzone verlassen sich Hunderte von Unternehmen in allen Branchen auf die preisgekrönten Mobil-, Desktop- und Webanwendungen von Dynamic Signal, um jeden Mitarbeiter zu erreichen und abgestimmte, produktive, aktiv engagierte Communities und Mitarbeiterfürsprecher aufzubauen. Dynamic Signal wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz im Silicon Valley. Das Unternehmen integriert sich in führende Unternehmenssysteme und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die auf die Technologie, die Dienstleistungen, den Support und die Schulungen von Dynamic Signal vertrauen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen. www.dynamicsignal.com.

Informationen zu Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners (SEP) bietet Wachstumskapital, strategische Einblicke und operatives Know-how für Technologieunternehmen in Nordamerika und Europa. Unser erfahrenes Team arbeitet mit Gründern und der Unternehmensleitung zusammen, um ihr Geschäft auszubauen, innovative Produkte zu entwickeln, die Kunden begeistern, und großartige Mitarbeiter einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sumeruequity.com.

