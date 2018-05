Société Générale indica os novos executivos-chefes do Canadá, Brasil e México

Francis Repka é o executivo-chefe do Société Générale no Canadá a partir de 1º de maio de 2018* reportando para Slawomir Krupa , CEO do SG Americas.



Repka substitui Pierre Matuszewski , que atuou como executivo para o Société Générale no Canadá pelos últimos 20 anos, nove dos quais como gerente do país. Matuszewski está se aposentando de sua posição no banco.



Repka atuou previamente como executivo-chefe para o Brasil, uma posição que ocupou desde maio de 2012. Anteriormente, foi executivo-chefe da área de atividades bancárias de investimentos e corporativas para o Société Générale na Alemanha. Ocupou também cargos no banco em Hong Kong e Paris .



é o executivo-chefe do Société Générale no Canadá a partir de 1º de maio de 2018* reportando para , CEO do SG Americas. Repka substitui , que atuou como executivo para o Société Générale no Canadá pelos últimos 20 anos, nove dos quais como gerente do país. Matuszewski está se aposentando de sua posição no banco. Repka atuou previamente como executivo-chefe para o Brasil, uma posição que ocupou desde maio de 2012. Anteriormente, foi executivo-chefe da área de atividades bancárias de investimentos e corporativas para o Société Générale na Alemanha. Ocupou também cargos no banco em e . Luis Sainz foi nomeado executivo-chefe para o Brasil, substituindo Francis Repka nesta posição a partir de 1º de agosto de 2018*. Nesse interim, Vincent Chardot, diretor de operações do Brasil assumirá a posição de executivo-chefe para o país.



Sainz foi previamente diretor geral do Société Générale no México, uma posição que ocupou desde outubro de 2010. Uniu-se anteriormente ao banco como parte da equipe de finanças corporativas em Dallas , no Texas tendo também trabalhado no banco em Nova York e Paris . Sanz reportará diretamente a Slawomir Krupa .



foi nomeado executivo-chefe para o Brasil, substituindo nesta posição a partir de 1º de agosto de 2018*. Nesse interim, Vincent Chardot, diretor de operações do Brasil assumirá a posição de executivo-chefe para o país. Sainz foi previamente diretor geral do Société Générale no México, uma posição que ocupou desde outubro de 2010. Uniu-se anteriormente ao banco como parte da equipe de finanças corporativas em , no tendo também trabalhado no banco em e . Sanz reportará diretamente a . Jose Antonio Merigo , que trabalha no Société Générale no México desde 2014, substitui Sainz como executivo-chefe do banco no México a partir de 1º de julho de 2018. Merigo reportará para Guido van Hauwermeiren, diretor da área de atividades bancárias de investimentos e cobertura para as Américas.

* Sujeito às aprovações necessárias dos respectivos departamentos de imigração e reguladores locais

Biografias

Francis Repka uniu-se ao Société Générale Corporate & Investment Banking em 1986 concentrando-se em opções de negociação e derivativos como membro da equipe de produtos de taxas de juros. De 1989 a 1993, foi diretor do grupo de produtos estruturados e responsável pela organização do grupo com o objetivo de desenvolver soluções personalizadas e orientadas ao cliente. Em 1993, foi nomeado diretor da área de renda fixa, mercados emergentes do Société Générale Corporate & Investment Banking e de 2001 a 2008, estabeleceu-se em Hong Kong onde era responsável pela área de tesouro, renda fixa, moedas e derivativos de commodities na Ásia. Repka foi nomeado executivo-chefe do Société Générale Corporate & Investment Banking na Alemanha em 2008 e executivo-chefe para o Brasil em 2012. Antes de unir-se ao Société Générale na área bancária comercial em 1985, exerceu a função de adido comercial para a embaixada francesa em Jeddah, na Arábia Saudita de 1983 a 1985. Foi professor adjunto da Paris IX University de 1986 até 1993.

Luis Sainz uniu-se ao Société Générale em 1996 como integrante da equipe de finanças corporativas em Dallas, no Texas e em 1998 foi transferido para o escritório de Nova York. Retirou-se do banco no ano 2000 e mudou para Chicago onde criou e dirigiu a CommonStream, uma empresa B2B que desenvolvia aquisição/fornecimento de soluções através de um mercado eletrônico para municipalidades responsáveis por serviços de tratamento de água nos EUA. Sainz retornou ao Société Générale em 2001 como membro da equipe europeia de finanças de alavancagem baseada em Paris onde passou três anos como diretor executivo responsável pelos maiores financiamentos e reestruturas de LBOs. Foi nomeado executivo-chefe do banco para o México em 2010.

Jose Antonio Merigo uniu-se ao Société Générale no México em 2014. Previamente, atuou por oito anos como diretor de atividades bancárias de investimentos do Barclays Capital Mexico responsável pelo lançamento da iniciativa de atividades bancárias locais de investimentos do banco abrangendo empresas, instituições financeiras e entidades governamentais. Antes de unir-se ao Barclays, Merigo foi diretor executivo e chefe da divisão de atividades bancárias corporativas do Grupo Financiero Santander Mexico. Anteriormente, ocupou várias posições em nível sênior em empresas como TD Securities, Bank of America e Ixe Grupo Financiero.

Société Générale

O Société Générale é um dos grupos líderes no fornecimento de serviços financeiros. Baseado em um modelo bancário integrado e diversificado, o grupo combina a força financeira e a comprovada experiência em inovação com uma estratégia de crescimento sustentável, visando ser um parceiro confiável para seus clientes, comprometido com as transformações positivas da sociedade e da economia.

Ativo na economia real for mais de 150 anos, com uma posição sólida na Europa e conectado com o resto do mundo, o Société Générale conta com acima de 147.000 funcionários em 67 países e auxilia diariamente 31 milhões de clientes individuais, empresas e investidores institucionais em todo o mundo oferecendo uma ampla gama de serviços de consultoria e soluções financeiras personalizadas. O grupo é desenvolvido em três negócios principais adicionais:

Serviço bancário varejista francês , que abrange as marcas Société Générale, Crédit du Nord e Boursorama. Cada uma delas oferece uma gama completa de serviços financeiros com produtos omnicanais de inovação digital de ponta;

, que abrange as marcas Société Générale, Crédit du Nord e Boursorama. Cada uma delas oferece uma gama completa de serviços financeiros com produtos omnicanais de inovação digital de ponta; Serviço bancário varejista internacional, serviços de seguro e financeiros para empresas , com redes na África, Rússia, Europa Central e Leste da Europa e empresas especializadas líderes em seus mercados;

, com redes na África, Rússia, Europa Central e Leste da Europa e empresas especializadas líderes em seus mercados; Serviço bancário global e soluções para investidores, que oferece experiência reconhecida, localidades internacionais chave e soluções integradas.

O Société Générale está incluído nos principais índices de investimento de responsabilidade social: DJSI (Mundial e Europa), FTSE4Good (Global e Europa), Euronext Vigeo (Mundial, Europa e Zona do Euro), quatro dos indicadores do STOXX ESG Leaders Index e o MSCI Low Carbon Leaders Index.

Para mais informações, siga-nos no Twitter em @societegenerale ou acesse nosso website www.societegenerale.com.

Sobre o Société Générale Canada

O Société Générale opera no Canadá desde 1974. O banco está sediado em Montreal, contando com escritórios em Toronto e Calgary. No país, as atividades do Société Générale são dedicadas a oferecer serviços financeiros e de consultoria para empresas de recursos naturais, instituições financeiras, governos e empresas. Adicionalmente, as operações canadenses atuam como uma plataforma near-shoring de TI para o restante do SG Group.

Sobre o Société Générale no Brasil

O Société Générale Brasil mantém presença no país desde 1967. O banco fornece consultoria e serviços para clientes corporativos e institucionais através de três reconhecidas subsidiárias: Société Générale Corporate & Investment Banking, ALD Automotive e Société Générale Equipment Finance.

Para mais informações acesse nosso website www.sgbrasil.com.br/.

Sobre o Société Générale no México

O Société Générale está presente no mercado mexicano desde 1972 fornecendo vários serviços financeiros em atividades bancárias de investimentos, inclusive o acesso a mercados de capital internacional e consultoria para fusão e aquisição e, através de suas subsidiárias ALD e SGEF, oferece serviços de leasing de frotas e soluções financeiras de equipamentos para empresas no México.

FONTE Societe Generale

SOURCE Societe Generale

Related Links

http://www.societegenerale.com

http://www.socgen.com