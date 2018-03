SodaStream parodia a si mesma com infomercial de produto 'pegadinha'

Assista SodaSoak

A paródia da SodaStream apresenta a novidade da empresa, SodaSoak, num vídeo em estilo infomercial. A suposta instalação add-on permite que consumidores gaseifiquem a água de seu banho, e pode ser "comprada" na BedBathandBeyond.com ou GetSodaSoak.com, com um excepcional desconto de 98%!

O roteiro fornece uma perfeita cacofonia de situações absurdas e cenas engraçadas: desde Reza Farahan –vestido num terno – saindo de uma banheira cheia de morangos a Thor Bjornsson, em êxtase, aproveitando suas bolhas.

"A SodaStream está sempre buscando um jeito disruptivo de criar momentos alegres, e o primeiro de abril é o momento perfeito para fazer isso", disse Daniel Birnbaum, CEO da SodaStream. "Nós nos divertimos enormemente com a combinação de forças com a nossa valiosa parceira no varejo, Bed Bath & Beyond, o que acrescentou realismo à pegadinha".

"Adoramos trabalhar com marcas que representam o futuro. A SodaStream, com sua tecnologia, design e soluções sustentáveis para bebidas é exatamente este tipo de marca", explicou Arthur Stark, presidente da Bed Bath & Beyond. "Piadas à parte, você de fato não pode comprar SodaSoak na Bed Bath & Beyond, mas, no espírito do primeiro de abril, você definitivamente pode comprar um gaseificador da SodaStream por um preço especial".

Sobre a SodaStream

A SodaStream é a marca número um do mundo de água com gás. A SodaStream em segundos permite que consumidores facilmente transformem água da torneira em água com gás e água com gás aromatizada. Ao tornar a água comum uma bebida atraente e divertida, a SodaStream ajuda os consumidores a beberem mais água. Os gaseificadores da SodaStream oferecem uma alternativa altamente diferenciada e inovadora aos consumidores de bebidas leves gaseificadas, enlatadas e engarrafadas. Os produtos promovem a saúde e o bem-estar, são favoráveis ao meio ambiente, econômicos, personalizáveis e seu uso é divertido. Eles estão disponíveis em mais de 80.000 lojas de 45 países. Para saber mais sobre como a SodaStream torna a água mais emocionante, siga-nos no Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e YouTube – e visite www.SodaStream.com.

