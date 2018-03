SodaStream se parodie dans une infopublicité canular pour un faux produit

Visionnez SodaSoak

La parodie de SodaStream présente son innovation, SodaSoak, dans une vidéo de type infopublicité. L'appareil complémentaire présumé permet aux consommateurs de gazéifier leur bain et peut être « achetée » à BedBathandBeyond.com ou GetSodaSoak.com avec une remise exceptionnelle de 98 % !

Le script nous sert une parfaite cacophonie de situations absurdes et de scènes humoristiques. On peut notamment voir Reza Farahan émerger en costume d'une baignoire remplie de fraises et Thor Bjornsson en pleine extase dans son bain à bulles.

« SodaStream est constamment à la recherche de façons décalées de créer des moments de joie et le 1er avril est le moment parfait pour ça », a dit Daniel Birnbaum, PDG de SodaStream. « Nous nous sommes énormément amusés en combinant nos efforts avec notre cher partenaire commercial Bed Bath & Beyond, ce qui a ajouté du réalisme au canular ».

« Nous adorons travailler avec des marques qui représentent le futur. SodaStream, avec sa technologie, sa conception et ses solutions durables dans le secteur des boissons, est exactement ce type de marque », a expliqué Arthur Stark, président de Bed Bath & Beyond. « Plaisanterie mise à part, il est en fait impossible d'acheter SodaSoak chez Bed Bath & Beyond mais, dans l'esprit des blagues du premier avril, on peut effectivement acheter une machine à soda et eau gazeuse SodaStream à un tarif spécial. »

À propos de SodaStream

SodaStream est la première marque d'eau gazeuse dans le monde. SodaStream permet à ses clients de facilement transformer de l'eau du robinet en eau gazeuse et en eau gazeuse aromatisée en quelques secondes. SodaStream aide les consommateurs à boire plus d'eau en rendant l'eau ordinaire divertissante et excitante à boire. Les machines à soda et eau gazeuse de SodaStream offrent une alternative innovante est hautement différenciée aux consommateurs de boissons non alcoolisées en bouteille ou en cannette. Les produits promeuvent la santé et le bien-être, sont écologiques, rentables, peuvent être personnalisés et sont amusants à utiliser. Les produits sont disponibles dans plus de 80 000 commerces de détail dans 45 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont SodaStream rend l'eau excitante, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et YouTube, rendez-vous sur www.SodaStream.com.

