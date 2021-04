Sodexo: INSTITUTO STOP HUNGER organiza a 13ª edição da Maratona Mundial de Voluntariado Stop Hunger em prol do combate a fome e a má nutrição

A maratona mundial de voluntariado Stop Hunger, uma das principais iniciativas do Instituto Stop Hunger, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, criada e mantida pela Sodexo, tem por objetivo angariar recursos por meio de doações financeiras, diretamente em seu website. Todo o valor arrecadado durante a maratona e-Servathon 21 será revertido integralmente em créditos nas cestas básicas digitais, através dos cartões Alimentação Stop Hunger, em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social de ONGs parceiras de diversas regiões do país. Ou seja, quanto mais arrecadarmos, mais iremos ajudar!

O apoio permitirá aos assistidos maior liberdade de escolha no momento da compra de alimentos (perecíveis e não perecíveis), produtos de higiene pessoal e de limpeza, entre outros itens, de acordo com sua necessidade, além de aquecer o comércio local.

Na ação de 2020, o Instituto Stop Hunger trabalhou exclusivamente com o apoio à Assistência Emergencial. Entre novembro e dezembro, a maratona e-Servathon 20, que foi adaptada ao formato 100% on-line, arrecadou R$ 169 mil reais e contou com 15 empresas parceiras beneficiando 85 ONGs cadastradas em todo país.

"Com mais essa edição da e-Servathon, queremos sensibilizar e mobilizar cada vez mais pessoas e empresas para contribuir em prol do combate à fome e má nutrição, principalmente neste momento tão crítico da pandemia, que tem impactado ainda mais no aumento dos níveis de pobreza no Brasil. Precisamos somar esforços para proteger e apoiar os mais vulneráveis", afirma Andreia Dutra, presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil".

Para participar da maratona e- Servathon 21 basta acessar o site: http://br.stop-hunger.org/home/doe-agora/doe.html

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 64 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE O STOP HUNGER

Atualmente, o Stop Hunger é uma força de liderança global na luta contra a fome e a má nutrição, sustentavelmente, e com 25 anos de compromisso. No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa STOP Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Saiba mais sobre o Institituto Stop Hunger em: http://br.stop-hunger.org ou https://br.sodexo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496636/Sodexo.jpg

FONTE Sodexo

Related Links

https://br.sodexo.com



SOURCE Sodexo