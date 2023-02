SOFAR présente des solutions photovoltaïques (PV) et de stockage de l'énergie (ESS) à la pointe du progrès à Genera 2023

MADRID, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- SOFAR, leader mondial des solutions PV et ESS, a présenté à Genera les dernières solutions adaptées aux applications résidentielles, commerciales, industrielles et à grande échelle, en mettant l'accent sur notre présence sur le marché solaire local.

Intégrant un courant ultra-élevé, une installation facile et une protection intelligente, notre tout nouveau SOFAR 100-125KTL-G4 est LE choix pour les applications commerciales et industrielles. Doté de plusieurs MPPT de 10 x 40 A et d'un courant ultra-élevé, l'onduleur garantit un coût actualisé de l'énergie (LCOE) plus faible et des rendements plus élevés. Pesant moins de 75 kg, il est facile à installer sans coûts de main-d'œuvre supplémentaires. Il est également opérationnel pour le balayage de courbe AFCI et I-V, et dispose d'une protection globale IP66 avec un effet anti-corrosion C5, qui est résistante aux conditions de travail difficiles.

Pour les projets à grande échelle, nous vous présentons le SOFAR 255KTL-HV, capable de réduire les pertes d'adaptation des centrales. Grâce à la protection IP66, le fait que l'onduleur SOFAR fonctionne de manière stable et ne nécessite aucun entretien dans un environnement chaud et humide lui vaut les éloges des clients du monde entier.

Sous l'impulsion de politiques favorables et d'ambitions environnementales, on estime que les installations résidentielles espagnoles ne cesseront d'augmenter dans un proche avenir tant pour les onduleurs PV que pour les sections de stockage d'énergie. Pour tenir compte de cette évolution, nous avons également introduit les séries SOFAR 7K~10.5KTLM-G3 et SOFAR PowerAll sur le marché local.

« Depuis son entrée sur le marché solaire espagnol, SOFAR a mis en place une équipe locale complète proposant des services de vente, de support technique et de service après-vente. Nous sommes prêts à offrir de meilleures solutions et de meilleurs services pour aider l'Espagne à se diriger vers un système énergétique propre et efficace et un avenir neutre en carbone », a déclaré Allen Cao, directeur général de SOFAR Europe.

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie. L'entreprise s'engage à être le leader de solutions d'énergie numérique avec un portefeuille complet, comprenant des onduleurs PV de 1 kW à 255 kW, des onduleurs hybrides de 3 kW à 20 kW, un système de stockage de batterie, des solutions de stockage centralisé de l'énergie et de gestion intelligente de l'énergie pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à grande échelle. En 2021, SOFAR fait partie des cinq principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides et a mis en place un réseau mondial de R&D avec trois centres de R&D et deux bases de fabrication. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs PV et de stockage et 1 GWh pour les batteries. Fin 2022, SOFAR a livré plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde.

Pour en savoir plus sur SOFAR, consultez le site : https://www.sofarsolar.com/.

