Soft N Dry TreeFree Couche accueille Dr. Tanja Hacker au Conseil Consultatif

Dr. Hacker est la fondatrice et PDG de Retail Experts Group (www.retail-experts-group.com), un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie de vente au détail, la gestion de catégories et le développement des marques de distributeur. Tout au long de sa carrière, elle a occupé des postes de direction chez des détaillants renommés, notamment Vice-présidente chez Lidl et Directrice Générale chez Aldi Nord.

Dans ces rôles, elle a joué un rôle clé dans l'expansion des programmes de marques de distributeur et l'augmentation de la rentabilité dans le secteur très compétitif du commerce de détail discount. Son expertise en analyse des consommateurs, efficacité opérationnelle et durabilité jouera un rôle clé dans le pilotage du Retail Consumer Connection Program de Soft N Dry à travers l'Europe avec les marques de distributeur TreeFree Couche™ utilisant econoLiite Core™.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dr. Hacker dans notre Conseil Consultatif », a déclaré Matthew Keddy, PDG de Soft N Dry. « Son expérience approfondie avec des leaders de parts de marché dans le commerce de détail discount et son parcours exceptionnel dans la croissance des marques de distributeur seront des atouts précieux pour Soft N Dry en Europe. Les idées uniques de Dr. Hacker aideront Soft N Dry à aligner notre ligne de produits innovante TreeFree Couche™, y compris le nouvel econoLiite Core™, pour répondre aux besoins croissants des partenaires détaillants en Europe. »

Soft N Dry : Focus stratégique sur la durabilité et le commerce de détail

La nomination de Dr. Hacker renforce l'engagement stratégique de Soft N Dry à générer de la valeur pour ses partenaires du Retail Consumer Connection Program. Alors que le secteur de la vente au détail discount connaît une croissance sans précédent, l'entreprise est bien placée pour capturer des parts de marché en fournissant des solutions de couches conformes à l'EUDR, rentables et adaptées aux marques de distributeur en coordination avec les fabricants OEM de couches.

Retail Consumer Connection Program : Avantages pour les détaillants discount

Le Connection Program de Soft N Dry aide les détaillants discount à intégrer sans effort des produits de marque de distributeur durables, comme les TreeFree Couche™ alimentées par econoLiite Core™, dans leurs assortiments. La connaissance approfondie de Dr. Hacker du paysage du commerce de détail discount améliorera l'efficacité du programme. Les principaux avantages pour les détaillants incluent:

Attrait pour la durabilité et demande des consommateurs : Avec une demande croissante pour des produits respectueux de l'environnement, le Connection Program permet aux détaillants discount d'offrir des couches jetables sans arbre qui répondent aux valeurs modernes des consommateurs, tout en capturant de nouvelles parts de marché.





Marges augmentées : econoLiite Core™ offre une solution performante et à moindre coût, permettant aux détaillants discount d'améliorer leurs marges de marque de distributeur dans un marché compétitif, sans compromettre la qualité.





Solution clé en main pour marque de distributeur : Le Connection Program soutient les détaillants discount avec des couches prêtes à stocker ou une intégration d'econoLiite Core™ de Soft N Dry avec leurs partenaires OEM existants. Cette flexibilité accélère la mise sur le marché et garantit une harmonisation avec les chaînes d'approvisionnement existantes.





Conformité EUDR et réduction des risques : Alors que le règlement européen sans déforestation (EUDR) entre en vigueur en 2025, le Connection Program de Soft N Dry garantit une conformité totale, aidant les détaillants à éviter les risques réglementaires et à renforcer leurs références en matière de durabilité.

« Je suis ravie de rejoindre le Conseil Consultatif de Soft N Dry à un moment aussi transformateur », a déclaré Dr. Hacker. « Soft N Dry redéfinit la durabilité dans l'industrie des couches jetables, et je suis impatiente de mettre à profit mon expérience pour aider l'entreprise, ses OEM et partenaires détaillants discount à réussir dans un marché en évolution rapide. »

