SoftBank Corp. et Quantinuum annoncent un partenariat novateur pour l'application pratique de l'informatique quantique

Le partenariat vise à créer de la valeur commerciale grâce à des cas d'utilisation pratiques et à développer un modèle commercial pour un centre de données quantiques

TOKYO et BROOMFIELD, Colorado, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SoftBank Corp. (« SoftBank ») et Quantinuum (« Quantinuum ») ont annoncé avoir convenu d'un vaste partenariat dans le domaine de l'informatique quantique.

En combinant leurs forces respectives, les deux entreprises généreront des solutions innovantes d'informatique quantique qui permettront de repousser les limites de l'IA classique et de mettre au point les technologies de nouvelle génération.

Cette initiative unique coïncide avec l'Année internationale des sciences et technologies quantiques (AISQ) en 2025 et devrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales grâce à la fusion dynamique de l'IA et de l'informatique quantique.

La nécessité de l'informatique quantique au-delà des limites de l'IA

À l'ère moderne, l'IA produit des résultats impressionnants dans divers domaines. Cependant, il est largement reconnu qu'il existe encore des défis importants que l'IA seule a du mal à surmonter. Les problèmes d'optimisation complexes, le décryptage de l'analyse des relations de cause à effet et la réalisation de simulations de haute précision basées sur des équations fondamentales restent des obstacles redoutables pour les technologies actuelles de l'IA.

En outre, l'approche hybride qui combine les unités centrales de traitement (CPU), les unités de traitement graphique (GPU) et les unités de traitement quantique (QPU) offre la possibilité d'étendre encore les capacités de l'IA. En tirant parti des atouts uniques de chaque type d'unité de traitement, les systèmes hybrides peuvent exécuter des calculs plus avancés et plus diversifiés, offrant ainsi des solutions innovantes qui dépassent les limites traditionnelles.

SoftBank et Quantinuum croient en la puissance de l'informatique quantique et s'engagent à explorer son potentiel de transformation.

État actuel et défis de l'informatique quantique

Malgré la croissance impressionnante du secteur de l'informatique quantique, plusieurs défis techniques et commerciaux doivent être relevés pour faire progresser les technologies de pointe afin que les ordinateurs quantiques soient utilisés pour résoudre des problèmes pratiques.

(1) Construire un modèle d'entreprise

• Investissement initial et coûts opérationnels : les investissements initiaux substantiels et les coûts opérationnels requis pour le développement et le déploiement des ordinateurs quantiques ne font pas l'objet de stratégies concrètes de recouvrement des coûts, ce qui, à son tour, empêche les entreprises de développer et d'adopter la technologie.

• Clarification des modèles de recettes : les modèles commerciaux permettant de générer des revenus, y compris les méthodes d'offre d'ordinateurs quantiques et de fixation des frais d'utilisation, n'ont pas encore été pleinement mis en œuvre.

(2) Établir des cas d'utilisation spécifiques

• Découvrir les cas d'utilisation : il existe une pénurie de cas d'utilisation qui démontrent clairement dans quels domaines les ordinateurs quantiques seront utiles. Il est nécessaire de comprendre la taille du marché et les modèles de revenus à l'aide d'exemples clairs, en particulier dans des domaines tels que les calculs chimiques quantiques et l'apprentissage automatique.

• Comprendre le marché et les prévisions de revenus : il est essentiel d'identifier spécifiquement les domaines dans lesquels les calculs ne peuvent être effectués que par des ordinateurs quantiques et sont commercialement viables, ainsi que de prévoir le calendrier et l'échelle de ces applications.

(3) Faire progresser les technologies matérielles et logicielles

• Limites et défis du matériel : les performances matérielles actuelles (nombre de qubits et précision des opérations) des ordinateurs quantiques ne permettent pas de traiter des problèmes pratiques, et des améliorations significatives des performances sont nécessaires pour une utilisation pratique.

• Développement de logiciels et atténuation des erreurs : le développement d'algorithmes hybrides combinant les méthodes traditionnelles, ainsi que les progrès des technologies de suppression, d'atténuation et de correction des erreurs, sont essentiels pour permettre des calculs pratiques. En outre, il est indispensable de développer des technologies qui complètent mutuellement le matériel et les logiciels.

• Délais de prestation de services : pour prendre des décisions fondées sur une connaissance approfondie de la technologie afin de fournir des services au moment le plus opportun, il faut évaluer la vitesse des progrès technologiques et les besoins du marché.

Activités principales

SoftBank et Quantinuum s'engagent à relever ces défis ensemble pour faire progresser l'application pratique des ordinateurs quantiques.

(1) Étude de marché conjointe et développement d'un modèle commercial pour le centre de données quantiques

• En vue de la réalisation d'un « centre de données quantiques » capable d'effectuer des calculs avancés en combinant des CPU, des GPU et des ordinateurs quantiques (QPU), les deux entreprises utiliseront le marché japonais comme point d'ancrage pour mener des études de marché globales dans la région Asie-Pacifique et dans d'autres régions, et exploreront des modèles d'entreprise spécifiques sur la base de ces études.

• Les deux entreprises étudieront conjointement des méthodes visant à réduire les risques d'investissement, telles que le partage des revenus et des coûts.

(2) Construction des calendriers des cas d'utilisation quantiques et validation

• SoftBank proposera ses propres défis commerciaux comme cas d'utilisation.

• Les deux entreprises préciseront les cas d'utilisation en chimie quantique et en analyse de réseaux, et établiront un calendrier indiquant quand ces cas d'utilisation seront réalisés. Dans le domaine de la chimie quantique, la recherche de nouveaux matériaux de commutation optique pour les réseaux tout optique est prévue, tandis que dans le domaine de l'analyse des réseaux, l'application à la détection des anomalies et des fraudes dans le réseau de communication de SoftBank est envisagée.

• Les deux entreprises développeront une technologie logicielle permettant d'utiliser efficacement des ressources matérielles limitées et exploreront des méthodes permettant de relier les CPU, les GPU et les QPU.

Commentaires de chaque entreprise

Ryuji Wakikawa, responsable du Research Institute of Advanced Technology, SoftBank Corp., déclare : « SoftBank croit au potentiel des ordinateurs quantiques et a testé et évalué diverses questions internes à l'aide d'ordinateurs quantiques, et a commencé à obtenir certains résultats. Cependant, en tant qu'opérateur de télécommunications, il reste encore de nombreux défis à relever pour fournir des services d'informatique quantique au Japon. Grâce à notre collaboration avec Quantinuum, qui possède le matériel informatique quantique le plus performant au monde, nous voulons être les premiers au monde à identifier les problèmes qui ne peuvent être résolus que par des ordinateurs quantiques et nous espérons accélérer considérablement l'application pratique de l'informatique quantique. »

Rajeeb Hazra, président et CEO de Quantinuum, déclare : « Notre partenariat avec SoftBank représente un moment crucial dans l'évolution de l'informatique quantique. En combinant nos forces, nous sommes prêts à débloquer des solutions innovantes qui non seulement amélioreront les capacités de l'IA, mais aussi relèveront des défis qui ont longtemps été hors de portée. Ensemble, nous jetons les bases d'un avenir où les technologies quantiques seront à l'origine d'avancées transformatrices dans de nombreux secteurs ».

En intégrant l'informatique quantique à l'IA, cette initiative devrait contribuer à la résolution de problèmes dans divers domaines tels que les soins de santé, la finance, la logistique et l'énergie. Cette collaboration permet non seulement de relever des défis non résolus, mais aussi de créer de nouvealles opportunités commerciales et de promouvoir l'innovation technologique dans l'ensemble de la société.

À propos de SoftBank Corp.

Guidée par la philosophie d'entreprise du groupe SoftBank, « Information Revolution – Happiness for everyone », SoftBank Corp. (TOKYO : 9434) exerce des activités dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information au Japon et à l'international. S'appuyant sur ses solides fondations commerciales, SoftBank Corp. se développe dans des domaines autres que les télécommunications, conformément à sa stratégie de croissance « Au-delà de l'opérateur », tout en poursuivant la croissance de ses activités télécoms en exploitant la puissance des solutions 5G/6G, IoT, Digital Twin et Non-Terrestrial Network (NTN), y compris les télécoms stratosphériques basées sur une station de plateforme à haute altitude (HAPS). Tout en construisant des centres de données d'IA et en développant des LLM en interne spécialisés dans la langue japonaise avec 1 000 milliards de paramètres, SoftBank applique l'IA pour optimiser les performances des réseaux d'accès radio (AI-RAN) dans le but de devenir un fournisseur d'infrastructures sociales de prochaine génération.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.softbank.jp/en/.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée d'informatique quantique au monde, est à l'origine de puissants ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec environ 600 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution de l'informatique quantique sur tous les continents.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quantinuum.com.

SoftBank, le nom et le logo SoftBank sont des marques déposées ou des marques commerciales de SoftBank Group Corp. au Japon et dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services figurant dans ce communiqué de presse sont des marques déposées ou des marques commerciales des sociétés respectives.

