SoftExpert feiert sein 30-jähriges Bestehen und stärkt seine Präsenz in Europa mit der Einführung von SoftExpert Suite 3.0

Die Einführung der Version 3.0 festigt die 30-jährige Führungsposition von SoftExpert in der Unternehmensführung, markiert einen bedeutenden technologischen Fortschritt und beschleunigt die Expansion des Unternehmens.

ORLANDO, Florida, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und Niederlassungen in mehr als 50 Ländern kündigt SoftExpert, ein multinationales Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen für Compliance, Governance und Business Management spezialisiert hat, eine neue Wachstumswelle an.

SoftExpert Suite 3.0

Diese neue Phase wird durch die Markteinführung von SoftExpert Suite 3.0 symbolisiert, einer neuen Version der Plattform, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, um die Autonomie und das Engagement des Benutzers zu erhöhen und das Produkt in die KI für Prozesse und Qualität zu verwandeln.

Diese Aktualisierung ist das Ergebnis eines umfassenden Prozesses der technischen Innovation und der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die digitale Transformation, die die Zukunft der Unternehmensführung prägt, anzuführen.

SoftExpert hat sein Ökosystem von Kunden und strategischen Partnern erweitert und unterstützt Organisationen verschiedener Größen und Sektoren auf ihrem Weg zur Digitalisierung und operativen Exzellenz.

Zu den Kunden des Unternehmens, das über 12 internationale Niederlassungen verfügt, gehören namhafte Marken wie Nauterra, BRF, BairesDev, Midea, Nidec, Chemo, Raízen, MSC, Isuzu und Engie, die Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Biowissenschaften, Technologie, Automobil und Energie vertreten. Im Jahr 2025 sicherte sich SoftExpert bedeutende Aufträge in der Automobil-, Chemie-, Pharma- und Finanzindustrie, wobei der Fokus vorwiegend auf Europa lag.

Basierend auf Amazon Web Services (AWS), kombiniert SoftExpert Suite 3.0 hohe Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit mit erweiterten Automatisierungs- und Integrationsfunktionen. Diese technologische Grundlage ermöglicht Echtzeitverarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung und unterstützt Unternehmen, die in komplexen und regulierten Umgebungen tätig sind.

„SoftExpert Suite 3.0 spiegelt die Reife einer Entwicklung wider, die auf Innovation, Zusammenarbeit und globaler Präsenz aufgebaut ist. Mehr als nur eine neue Version steht sie für eine neue Art, über Management nachzudenken – integrierter, intelligenter und auf die Benutzererfahrung ausgerichtet", sagt Josiani Silveira, CEO von SoftExpert.

An dem Projekt waren über 200 Fachleute aus den Bereichen Technik, Design und Kundenerfahrung beteiligt. Zu den Verbesserungen gehören erweiterte Sicherheit, integrierte Berichte, intelligente Formulare und eine intuitivere Architektur, die den Benutzern mehr Autonomie bietet und die Systemeinführung in Unternehmen mit unterschiedlichem digitalem Reifegrad vereinfacht.

Mit einem Netzwerk von über 3.000 Kunden und 3 Millionen Nutzern weltweit festigt SoftExpert seine Position als einer der führenden globalen Anbieter von integrierten Unternehmenslösungen.

„Europa ist für uns aufgrund seiner Vielfalt, seines schnellen Wachstums und seines hohen Innovationspotenzials ein strategischer Markt", fügt Ricardo Lepper, Gründer von SoftExpert, hinzu.

KONTAKT: SoftExpert USA, [email protected], +1 (321) 442-7145

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833217/SoftExpert.jpg