SoftExpert fête ses 30 ans et renforce sa présence en Europe avec le lancement de SoftExpert Suite 3.0

Le lancement de la version 3.0 consolide les 30 ans de leadership de SoftExpert en matière de gestion d'entreprise, représente une avancée technologique considérable et accélère l'expansion de la société.

ORLANDO, Florida, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Avec trois décennies d'expérience et des opérations dans plus de 50 pays, SoftExpert, une multinationale spécialisée dans les solutions logicielles pour la conformité, la gouvernance et la gestion d'entreprise, annonce une nouvelle vague de croissance.

Cette nouvelle phase est symbolisée par le lancement de SoftExpert Suite 3.0, une nouvelle version de la plateforme intégrée à l'intelligence artificielle, conçue pour accroître l'autonomie et l'engagement de l'utilisateur, transformant le produit en IA pour les processus et la qualité.

SoftExpert Suite 3.0

Cette mise à jour résulte d'un processus complet d'innovation technique et d'amélioration de l'expérience utilisateur, reflétant l'engagement de l'entreprise à être à la pointe des transformations numériques qui façonnent l'avenir de la gestion d'entreprise.

SoftExpert a élargi son écosystème de clients et de partenaires stratégiques, en soutenant des organisations de différentes tailles et de divers secteurs dans leur adoption de la numérisation et de l'excellence opérationnelle.

Avec 12 filiales internationales, la clientèle de l'entreprise comprend des marques notables telles que Nauterra, BRF, BairesDev, Midea, Nidec, Chemo, Raízen, MSC, Isuzu et Engie, représentant des secteurs tels que, notamment, l'alimentation et les boissons, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie, la technologie, l'automobile et l'énergie. En 2025, SoftExpert a signé d'importants contrats dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie et de la finance, avec un accent plus particulier sur l'Europe.

Basée sur Amazon Web Services (AWS), SoftExpert Suite 3.0 associe des performances, une évolutivité et une sécurité élevées à des fonctions d'automatisation et d'intégration avancées. Cette base technologique permet un traitement en temps réel et une évolution continue, afin d'aider les entreprises opérant dans des environnements complexes et réglementés.

« SoftExpert Suite 3.0 reflète la maturité d'un parcours fondé sur l'innovation, la collaboration et la présence mondiale. Plus qu'une nouvelle version, il s'agit d'une nouvelle façon de penser la gestion, plus intégrée, plus intelligente et plus axée sur l'expérience utilisateur », déclare Josiani Silveira, PDG de SoftExpert.

Le projet a mobilisé plus de 200 professionnels de l'ingénierie, de la conception et de l'expérience client. Les améliorations incluent une sécurité renforcée, des rapports intégrés, des formulaires intelligents et une architecture plus intuitive offrant une plus grande autonomie aux utilisateurs et simplifiant l'adoption du système dans les entreprises ayant différents niveaux de maturité numérique.

Avec un réseau de plus de 3 000 clients et 3 millions d'utilisateurs dans le monde, SoftExpert consolide sa position parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées pour les entreprises.

« L'Europe est un marché particulièrement stratégique pour nous en raison de sa diversité, de sa croissance rapide et de son fort potentiel d'innovation », ajoute Ricardo Lepper, fondateur de SoftExpert.

CONTACT : SoftExpert USA, [email protected], +1 (321) 442-7145

