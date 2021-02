SoftGroup jednym z pierwszych oficjalnych integratorów oprogramowania o potwierdzonym statusie i zaufanym partnerem ds. rozwiązań rosyjskiego Centrum Badań nad Technologiami Perspektywicznymi (CRPT)

SOFIA, Bułgaria, 17 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Najlepszy w swojej klasie dostawca kompleksowych technologii z zakresu monitorowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłosił dzisiaj, że ponownie otrzymał certyfikat oficjalnego zaufanego partnera i integratora oprogramowania rosyjskiego Centrum Badań nad Technologiami Perspektywicznymi (CRPT) po procesie rewalidacji wszystkich zarejestrowanych dostawców. Proces rewalidacji został przeprowadzony w ramach inicjatywy rosyjskiego narodowego cyfrowego systemu monitorowania towarów. CRPT to partnerstwo publiczno-prywatne, które zarządza rosyjskim narodowym cyfrowym system monitorowania towarów, znanym również jako Chestny ZNAK.

Podczas spotkania online pomiędzy członkami zespołu inżynierów oprogramowania SoftGroup a przedstawicielami CRPT zademonstrowano kompleksowe rozwiązanie do monitorowania towarów SoftGroup oraz możliwości funkcjonalne systemu SaTT SoftGroup®. Po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny przez CRPT SoftGroup została poinformowana o rewalidacji statusu zaufanego partnera w zakresie dostarczania rozwiązań do monitorowania zarówno dla firm farmaceutycznych – rezydentów Federacji Rosyjskiej, jak i organizacji zagranicznych. W związku z tym firma będzie nadal figurować jako oficjalny partner i integrator oprogramowania na stronie internetowej Chestny Znak.

Dyrektor generalny SoftGroup Venelin Dimitrov powiedział, że udana rewalidacja CRPT była naturalnym wynikiem ciężkiej pracy zespołu naszych inżynierów oprogramowania. „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być jednym z pierwszych dostawców rozwiązań dla łańcucha dostaw, który pomyślnie uzyskał rewalidację. Wszystko to wynika z jakości naszych rozwiązań, wiedzy i rozległego doświadczenia w zakresie rozwoju oprogramowania oraz procesów monitorowania" – powiedział Dimitrov. „Znamy przepisy na wylot. Co więcej, wiemy, jak przyczynić się do sukcesu klientów bez szkodliwych zmian w ich dotychczasowych procesach produkcyjnych, zapewniając jednocześnie, że są one w pełni zgodne z surowymi rosyjskimi przepisami".

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań SaTT SoftGroup® i sposobu, w jaki Soft Group zapewnia firmom farmaceutycznym działającym na rynku rosyjskim niezrównaną elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, eliminując niepewność wysokich kosztów i czasochłonnych wdrożeń, odwiedź stronę https://www.softgroup.eu/ i skontaktuj się z firmą.

SoftGroup

SoftGroup jest spółką z branży oprogramowania zajmującą się zapewnianiem kompleksowej technologii z zakresu monitorowania dla ogólnoświatowej branży farmaceutycznej. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie poziomy procesu śledzenia i monitorowania, w tym procesów agregacji w produkcji farmaceutycznej.

SoftGroup jest certyfikowanym dostawcą usług dostępu i zaufanym partnerem Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVO) i bułgarskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (BGMVO) oraz solidnym partnerem GS1 Healthcare.

SoftGroup jest zdobywcą kilku prestiżowych nagród za jakość i innowacje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stosując najnowocześniejsze technologie w celu zapewniania klientom najbardziej zwinnych rozwiązań wychodzących naprzeciw ich potrzebom w zakresie serializacji i agregacji.

Related Links

https://www.softgroup.eu



SOURCE SoftGroup