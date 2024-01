SoftGroup lance sa nouvelle marque phare SATT PLATFORM basée sur la technologie Microsoft Azure

SOFIA, Bulgarie, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- SoftGroup, le meilleur fournisseur de technologie de traçabilité de bout en bout de sa catégorie dans la région CEE, a annoncé aujourd'hui le lancement de SATT PLATFORM®, la nouvelle ligne de marque avancée de suivi et de traçabilité reposant sur la technologie Microsoft Azure bien établie. En développant SATT PLATFORM®, le service de traçabilité prêt pour l'avenir, SoftGroup continue d'aller de l'avant en amplifiant les produits innovants de suivi et de traçabilité pour permettre la conformité réglementaire mondiale et la transparence globale de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

SATT PLATFORM® est une solution SaaS complète qui offre une traçabilité et une conformité de bout en bout aux entreprises pharmaceutiques tout en tirant parti d'une conception d'infrastructure cloud de pointe. La solution couvre la verticale de suivi et de traçabilité du niveau 2 au niveau 5, ce qui permet l'intégration transparente de la sérialisation et de l'agrégation pharmaceutiques dans les processus de production, réduisant considérablement la complexité de la chaîne d'approvisionnement et garantissant une conformité totale dans les environnements réglementaires de suivi et de traçabilité matures et émergents.

SATT PLATFORM® (Serialization, Aggregation, and Track & Trace (SATT)) pour les entreprises pharmaceutiques permet d'améliorer :

La sérialisation et l'agrégation de la gestion des données grâce à une capacité de flexibilité et de personnalisation exceptionnelles

La visibilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'intégration sans effort de systèmes tiers

La conformité réglementaire globale avec EMVO, DSCSA, Tatmeen, ASL BELGISI, IS MPT, ИС ЭБД, ANVISA et NMPA

Grâce aux avantages de la technologie de Microsoft Azure, SATT PLATFORM® applique des mesures incitatives à l'ensemble du processus de suivi et de traçabilité en développant des fonctionnalités au niveau suivant. Par exemple, une fiabilité exceptionnelle, des mesures de performance, une évolutivité à la demande, des capacités de sauvegarde de données et de reprise après sinistre, une gestion sécurisée des identités et des accès, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités essentielles pour les entreprises pharmaceutiques.

Étant un partenaire approuvé de Microsoft, SoftGroup a publié avec succès SATT PLATFORM® en tant que solution commercialisable sur Microsoft Azure Marketplace. Hébergé sur Azure, le modèle commercial efficace et rentable de SATT PLATFORM® permet aux sociétés pharmaceutiques (titulaire d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, CMO, distributeurs parallèles, 3PL et organisations pharmaceutiques multinationales) de rationaliser leurs processus en fournissant un déploiement rapide, des informations avancées et des mises à jour automatiques. Le stockage des données est sécurisé par les centres de données européens, pris en charge par le centre de support européen 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour obtenir plus d'informations et faire des demandes, envoyez un e-mail à : [email protected]

À propos de SoftGroup

SoftGroup est une société de logiciels qui fournit une technologie de traçabilité de bout en bout à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier, couvrant tous les niveaux du processus de suivi et de traçabilité.

SoftGroup est un fournisseur certifié de passerelles et un partenaire de confiance de l'Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO) et de l'Organisation bulgare de vérification des médicaments (BgMVO), ainsi qu'un partenaire certifié de GS1. En outre, la société est un fournisseur de solutions accrédité et un intégrateur du système CRPT, Asl Belgisi, Tatmeen, IS MPT et ИС ЭБД.