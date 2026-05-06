SOFTSWISS lance le Tech Race Summit 2026 pour résoudre les problèmes liés aux infrastructures soumises à de fortes charges

GZIRA, Malte, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS lance le Tech Race Summit 2026, un nouveau salon technologique de grande envergure consacré à la résolution des défis techniques et d'infrastructure dans le secteur de l'iGaming. L'événement aura lieu le 10 septembre 2026 à Varsovie, Pologne. Parmi les orateurs confirmés figurent des représentants de Amazon, Gcore et Fastly, ainsi que des leaders technologiques du secteur de l'iGaming et d'autres secteurs à forte charge.

Sommet de la course aux technologies 2026 par SOFTSWISS

Le sommet répond à une lacune évidente dans le paysage actuel des conférences. À mesure que le secteur de l'iGaming gagne en complexité, ses besoins en matière d'infrastructure se rapprochent de plus en plus de ceux d'autres secteurs à fort volume. Pourtant, la plupart des événements organisés par l'industrie restent axés sur le développement des entreprises et la création de réseaux commerciaux. Les ingénieurs, directeurs techniques, responsables produit et décideurs technologiques qui conçoivent et gèrent concrètement ces systèmes ne disposaient jusqu'à présent d'aucun forum dédié leur permettant d'échanger sur des questions techniques approfondies, de comparer leurs approches et de tirer des enseignements de leurs pairs confrontés aux mêmes défis sous des angles différents. Le Tech Race Summit est ce genre d'espace.

Le sommet s'articule autour de tables rondes intersectorielles. Ces sessions placent l'échange de connaissances au centre de l'ordre du jour, en réunissant des leaders de la technologie iGaming et des spécialistes de domaines tels que la fintech, la cybersécurité, le cloud, et d'autres.

« L'industrie de l'iGaming a atteint un niveau de complexité technique tel qu'elle nécessite sa propre conversation - et sa propre communauté », a déclaré Sergey Kastukevich, directeur technique chez SOFTSWISS. « Les directeurs techniques, les ingénieurs et les chefs de file du secteur de la technologie nous ont dit qu'ils voulaient un espace pour approfondir leurs connaissances : de véritables discussions sur l'architecture, des analyses post-mortem honnêtes, des connaissances durement acquises par des personnes qui résolvent des problèmes similaires à grande échelle. Cet espace n'existait pas, nous l'avons donc construit. »

Le sommet comprendra trois pistes - la piste principale, la piste d'ingénierie, et la piste VIP - allant de conférences et de panels ouverts à des tables rondes en petits groupes et à des sessions exclusives pour les décideurs. Les sessions portent sur l'architecture des systèmes à forte charge, la mise en œuvre de l'IA à grande échelle, la cybersécurité, l'infrastructure cloud et edge, la stratégie de plateforme et les décisions technologiques qui façonnent le monde d'aujourd'hui.

Les billets à tarif préférentiel sont disponibles dès maintenant sur le site web du Tech Race Summit.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une entreprise technologique internationale qui fournit des solutions logicielles primées pour l'iGaming depuis 2009. Soutenue par une équipe de plus de 2 000 experts, SOFTSWISS est au service de plus de 1 000 marques mondiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2970211/SOFTSWISS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866432/5947419/SOFTSWISS_Logo.jpg