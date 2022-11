Software AG und Persistent kündigen Partnerschaft zur Bereitstellung innovativer Branchenlösungen für das vernetzte Unternehmen an

Start des Professional Services Center of Excellence zur Beschleunigung der Wertschöpfung

DARMSTADT, Deutschland und PUNE, Indien, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat eine strategische Partnerschaft mit der Software AG angekündigt, einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware für Integration, IdD und Automatisierung. Persistent wird gemeinsame Lösungen entwickeln, um die operative Exzellenz durch die Modernisierung von Anwendungen und Prozessen zu beschleunigen und die unternehmensübergreifende Übertragung von Daten zu erleichtern, um Wert zu erschließen. Die Partnerschaft wird sich mit den Herausforderungen und Chancen befassen, mit denen Führungskräfte bei der Umgestaltung ihrer Unternehmen konfrontiert sind.

Unternehmen sehen sich zunehmend mit dem Zwang konfrontiert, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen, indem sie Anwendungen und Daten integrieren, die vor Ort, in der Cloud und über hybride Plattformen bereitgestellt werden. Eine fundierte Entscheidungsfindung erfordert den Zugang zu Unternehmensdaten und Drittanbieterdaten. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach automatisierten, produktiven und intelligenten Anwendungen und Prozessen.

Als führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung hat sich Persistent auf die Entwicklung maßgeschneiderter Branchenlösungen spezialisiert, die in Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Partner-Ökosystem bereitgestellt werden. In Kombination mit der Mission der Software AG, digitale Produkte zu liefern, die eine vernetzte Welt vereinfachen, wird diese neue Partnerschaft Kunden in die Lage versetzen, diese Herausforderungen zu meistern sowie Prozesse zu verbessern, Kosten besser zu verwalten und die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Persistent und die Software AG werden bei gemeinsamen Markteinführungsaktivitäten zusammenarbeiten, darunter die Entwicklung von Branchenlösungen und Akzeleratoren für die Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie Telekommunikation. Das neu geschaffene Professional Services Center of Excellence, das sich auf eine große Anzahl von Technikern stützen wird, die von Persistent ausgebildet werden, wird die Domäne und die technische Stärke mitbringen, die für die Bereitstellung dieser Lösungen für die Geschäftsanforderungen der Kunden erforderlich sind.

Persistent wird die Produkte der Software AG bei der Entwicklung seiner Lösungen für die folgenden Bereiche einsetzen:

Ausweitung der API-gestützten Integration zur Modernisierung der Konnektivität zwischen Systemen, Dingen, Anwendungen und Partnern mit Hilfe von webMethods

Unterstützung von Kunden beim Aufbau und der Bereitstellung skalierbarer Datenpipelines und Infrastrukturen mit StreamSets

Mit Cumulocity erweitert Persistent seine Expertise in der Entwicklung von Softwareprodukten und -plattformen auf intelligente Industrieprodukte

Steigerung des Kundennutzens in der Prozessberatung durch Anwendung von ARIS bei allen Automatisierungsmöglichkeiten

Ermöglichung von Innovationen in der Unternehmens-IT mit Alfabet, einem führenden Anbieter von Software für das Management von Unternehmensarchitekturen, Planungstools und Portfolio-Management

Sanjay Brahmawar, Chief Executive Officer, Software AG:

„Die Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen, sind komplexer denn je, ob es um die Verwaltung verteilter Arbeitskräfte, unterbrochene Lieferketten oder unzählige Handelsvorschriften geht. Und das alles muss vor dem Hintergrund einer unberechenbaren Wirtschaft bewältigt werden. Diese Herausforderungen werden nicht ganz verschwinden, aber wir können die Komplexität ihrer Bewältigung verringern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Persistent und seinem großen Team von Branchen- und Lösungsexperten, um mehr Kunden bei der Vereinfachung ihrer vernetzten Welten zu helfen."

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer and Executive Director, Persistent:

„Die branchenführenden Produkte der Software AG integrieren Anwendungen, Geräte, Daten und Clouds, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren technologischen Kernstack zu transformieren und durch vernetzte Softwarelösungen zu wachsen. In Kombination mit den Fähigkeiten von Persistent im Bereich Digital Engineering, dem umfangreichen Partner-Ökosystem und den fundierten Domänenkenntnissen wird unsere Partnerschaft Kunden dabei helfen, eine umfassende Integrationsstrategie für Unternehmen zu entwickeln und durch gemeinsam entwickelte Lösungen, die die Produkte der Software AG beinhalten, wertvolle Geschäftserkenntnisse aus Daten abzuleiten."

Informationen zu Software AG

Software AG vereinfacht die vernetzte Welt. Das 1969 gegründete Unternehmen hilft dabei, die Erfahrungen zu liefern, die Mitarbeiter, Partner und Kunden heute erwarten. Seine Technologie schafft das digitale Rückgrat, das Anwendungen, Geräte, Daten und Clouds integriert, rationalisierte Prozesse ermöglicht und „Dinge" wie Sensoren, Geräte und Maschinen miteinander verbindet. Das Unternehmen hilft mehr als 10.000 Organisationen dabei, zu einem wirklich vernetzten Unternehmen zu werden und schnellere, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 830 Millionen Euro. Sein Ziel ist es, im Jahr 2023 die Marke von 1 Milliarde Euro an organischen Erträgen zu überschreiten.

Informationen zu Persistent

Mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

