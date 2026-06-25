SogoTrade es nombrado por Forbes como uno de los 10 mejores brókeres de 2026

ST. LOUIS, 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que evoluciona el panorama financiero mundial, los inversionistas priorizan cada vez más la seguridad y la estabilidad de sus socios de corretaje. SogoTrade, Inc., reafirmó hoy su compromiso de ofrecer una vía de acceso segura a los mercados de EE. UU.

SogoTrade se enorgullece de haber sido nombrado por Forbes como uno de los 10 mejores brókeres, y reconocido como el mejor por sus operaciones sencillas y de bajo costo. "SogoTrade combina la asequibilidad con sólidas herramientas de trading gratuitas y recursos de investigación, lo que la convierte en una plataforma atractiva para los inversores" —Forbes.

Con una trayectoria de cuatro décadas, SogoTrade combina una sólida tecnología estadounidense con un soporte personalizado y bilingüe. En una época en la que el acceso al mercado y la continuidad de las cuentas son fundamentales, SogoTrade ofrece un lugar estable para los inversionistas que requieren tanto herramientas de alta calidad como la tranquilidad que proporciona una relación con un bróker radicado en EE. UU.

"En un panorama financiero que cambia rápidamente, SogoTrade sigue siendo un socio confiable para los inversionistas que priorizan la seguridad y la estabilidad a largo plazo", afirmó Kris Wallace, director ejecutivo de SogoTrade y SogoTrade Asset Management. "Estamos comprometidos a ser el espacio confiable para los inversionistas que buscan un entorno comercial estable y bilingüe respaldado por sólidos estándares regulatorios estadounidenses".

SogoTrade se distingue por diversos pilares clave de estabilidad:

Fundamento normativo: miembro de la FINRA y la SIPC, y registrado ante la SEC.





miembro de la FINRA y la SIPC, y registrado ante la SEC. Seguridad mejorada: a través de Apex Clearing, nuestra firma de compensación, proporcionamos seguros adicionales para valores y efectivo más allá de los límites estándar de la SIPC.





a través de Apex Clearing, nuestra firma de compensación, proporcionamos seguros adicionales para valores y efectivo más allá de los límites estándar de la SIPC. Soporte profesional en chino: tendemos puentes entre los mercados globales y nuestros clientes al brindarles soporte en el idioma de su preferencia. Visite nuestro portal especializado: https://asia.sogotrade.com.





tendemos puentes entre los mercados globales y nuestros clientes al brindarles soporte en el idioma de su preferencia. Visite nuestro portal especializado: https://asia.sogotrade.com. Programa de transición sin contratiempos: SogoTrade ofrece un programa para ayudar a compensar las tarifas de transferencia de cuenta para los activos calificados.





SogoTrade ofrece un programa para ayudar a compensar las tarifas de transferencia de cuenta para los activos calificados. Get Paid to Trade: SogoTrade recompensa a los operadores activos a través de nuestro programa "Get Paid to Trade" (Reciba pagos por operar), que les permite a los inversionistas ganar $1 por cada 1.000 acciones negociadas mediante una orden de límite no negociable calificada.

Invitamos a los inversionistas a explorar los beneficios de SogoTrade visitando el sitio https://global.sogotrade.com.

Acerca de SogoTrade Sogo Financial Group, Inc. es la sociedad de cartera de Delaware para SogoTrade, Inc., una empresa de corretaje en línea registrada en FINRA/asegurada por SIPC; SogoTrade Asset Management, la división de asesoría de inversiones registrada en la SEC; y Sogo Crypto, LLC. En conjunto, estas entidades se dedican a proporcionar herramientas de trading innovadoras, servicios profesionales y soluciones transparentes de gestión patrimonial a inversionistas de todo el mundo. Para obtener más información, visite https://sogotrade.com.

DIVULGACIONES IMPORTANTES La gestión de la cartera y los servicios de asesoramiento son proporcionados por MarketRiders, Inc. (que opera como SogoTrade Asset Management ("SAM")), un asesor de inversiones registrado. Los servicios de corretaje son proporcionados por SogoTrade, Inc. SAM y SogoTrade, Inc. son entidades independientes de propiedad común. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida de capital. La clasificación de Forbes refleja su evaluación independiente; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Para obtener todos los detalles del programa, así como los términos, las condiciones y las divulgaciones completas, visite: https://sogotrade.com

Contacto: Linda Gaal

Teléfono: 314-737-7700

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.sogotrade.com

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FUENTE SogoTrade