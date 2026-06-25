SogoTrade为追求稳健与合规的全球投资者打造可靠家园

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Jun 25, 2026, 10:35 ET

SogoTrade入选《福布斯》2026年十大经纪商榜单

圣路易斯2026年6月25日 /美通社/ -- 随着全球金融格局不断演变，投资者越来越重视其经纪合作伙伴的安全性与稳定性。 SogoTrade, Inc.今日重申其致力于为投资者进入美国市场提供安全门户的承诺。

SogoTrade很荣幸入选《福布斯》十大经纪商榜单，并获评为低成本、直接交易的最佳选择。 “SogoTrade将可负担性与强大的免费交易工具和研究资源相结合，使其成为对投资者具有吸引力的平台”——《福布斯》

凭借四十年的深厚底蕴，SogoTrade将强大的美国技术与个性化的双语支持相结合。 在市场准入和账户连续性至关重要的时代，SogoTrade为那些既需要高质量工具，又希望拥有美国本土经纪关系所带来的安心感的投资者，提供了一个稳定的家园。

SogoTrade及SogoTrade Asset Management首席执行官Kris Wallace表示：“在瞬息万变的金融环境中，对于那些优先考虑安全性和长期稳定性的投资者而言，SogoTrade始终是值得信赖的坚定合作伙伴。 我们致力于成为寻求稳定、双语交易环境并受美国严格监管标准支持的投资者的可靠家园。”

SogoTrade凭借以下几个关键稳定支柱形成差异化竞争力：

  • 完善监管资质：美国金融业监管局（FINRA）、证券投资者保护公司（SIPC）会员企业，并在美国证券交易委员会（SEC）注册。

  • 增强安全保障：除SIPC标准保障额度外，我们还通过清算公司Apex Clearing，为证券和现金资产提供额外保险。

  • 专业中文支持：我们以客户偏好的语言提供支持，消除客户与全球市场之间的沟通壁垒。 请访问我们的官方门户网站：https://asia.sogotrade.com

  • 无缝过渡计划：SogoTrade提供专项计划，帮助抵消合格资产的账户转账费用。

  • 交易赚钱：SogoTrade通过“交易赚钱”计划奖励活跃交易者，投资者使用符合条件的非市价限价单每交易1000股即可赚取1美元。

欢迎投资者访问https://global.sogotrade.com，探索SogoTrade的优势。

关于SogoTradeSogo Financial Group, Inc.是SogoTrade, Inc.（FINRA注册/SIPC承保的在线经纪商）、SogoTrade Asset Management（一家在SEC注册的投资顾问）和Sogo Crypto, LLC的特拉华州控股公司。 这些实体共同致力于为全球投资者提供创新的交易工具、专业的服务和透明的财富管理解决方案。 如需了解更多信息，请访问https://sogotrade.com

重要披露投资组合管理和咨询服务由MarketRiders, Inc.（以SogoTrade Asset Management (“SAM”) 名义开展业务）提供，该公司是一家注册的投资顾问。 经纪服务由SogoTrade, Inc.提供。SAM和SogoTrade, Inc.是同一所有权下的独立实体。 所有投资均涉及风险，包括可能损失本金。 《福布斯》榜单反映了其独立评估；过往表现并不保证未来结果。 如需了解完整的计划详情、条款、条件和披露，请访问：https://sogotrade.com

联系人：Linda Gaal
电话：314-737-7700
电子邮箱：[email protected]
网站：www.sogotrade.com

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