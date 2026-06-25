SogoTrade入选《福布斯》2026年十大经纪商榜单

圣路易斯2026年6月25日 /美通社/ -- 随着全球金融格局不断演变，投资者越来越重视其经纪合作伙伴的安全性与稳定性。 SogoTrade, Inc.今日重申其致力于为投资者进入美国市场提供安全门户的承诺。

SogoTrade很荣幸入选《福布斯》十大经纪商榜单，并获评为低成本、直接交易的最佳选择。 “SogoTrade将可负担性与强大的免费交易工具和研究资源相结合，使其成为对投资者具有吸引力的平台”——《福布斯》。

凭借四十年的深厚底蕴，SogoTrade将强大的美国技术与个性化的双语支持相结合。 在市场准入和账户连续性至关重要的时代，SogoTrade为那些既需要高质量工具，又希望拥有美国本土经纪关系所带来的安心感的投资者，提供了一个稳定的家园。

SogoTrade及SogoTrade Asset Management首席执行官Kris Wallace表示：“在瞬息万变的金融环境中，对于那些优先考虑安全性和长期稳定性的投资者而言，SogoTrade始终是值得信赖的坚定合作伙伴。 我们致力于成为寻求稳定、双语交易环境并受美国严格监管标准支持的投资者的可靠家园。”

SogoTrade凭借以下几个关键稳定支柱形成差异化竞争力：

欢迎投资者访问https://global.sogotrade.com，探索SogoTrade的优势。

关于SogoTradeSogo Financial Group, Inc.是SogoTrade, Inc.（FINRA注册/SIPC承保的在线经纪商）、SogoTrade Asset Management（一家在SEC注册的投资顾问）和Sogo Crypto, LLC的特拉华州控股公司。 这些实体共同致力于为全球投资者提供创新的交易工具、专业的服务和透明的财富管理解决方案。 如需了解更多信息，请访问https://sogotrade.com。

重要披露投资组合管理和咨询服务由MarketRiders, Inc.（以SogoTrade Asset Management (“SAM”) 名义开展业务）提供，该公司是一家注册的投资顾问。 经纪服务由SogoTrade, Inc.提供。SAM和SogoTrade, Inc.是同一所有权下的独立实体。 所有投资均涉及风险，包括可能损失本金。 《福布斯》榜单反映了其独立评估；过往表现并不保证未来结果。 如需了解完整的计划详情、条款、条件和披露，请访问：https://sogotrade.com

联系人：Linda Gaal

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