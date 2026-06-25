SOGOTRADE 為渴求穩定及合規的國際投資者，建構可靠的落腳點

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Jun 25, 2026, 10:28 ET
SogoTrade 獲《福布斯》選入 2026 年十大經紀商之列
聖路易斯, 2026年6月25日 /美通社/ -- 隨着全球金融環境持續變化，投資者越來越關注經紀夥伴的安全與穩定。 SogoTrade, Inc. 今天重申會堅守承諾，為客戶提供通往美國市場的安全門戶。
SogoTrade 深感榮幸，獲《福布斯》選入十大經紀商，並被譽為簡單直接交易的低成本首選。 「SogoTrade 既價格相宜，又配備穩健的免費交易工具及研究資源，因而成為份外吸引的投資平台」—《福布斯》。
SogoTrade 擁有四十年悠久歷史，結合強大的美國科技與個人專屬雙語客戶服務。 在這個市場准入和賬戶持續性極為重要的年代，SogoTrade 為追求優質工具而又希望透過美國經紀關係獲得安心保障的投資者，提供穩妥落腳點。
SogoTrade 及 SogoTrade Asset Management 行政總裁 Kris Wallace 說：「在瞬息萬變的金融格局中，對於注重安全與長遠穩健的投資者，SogoTrade 始終是堅定不移的合作夥伴。 我們矢志成為投資者心目中的可靠歸宿，締造既穩定又雙語兼備的交易環境，同時確保堅守嚴謹美國監管標準。」
透過以下幾大關鍵穩定支柱，SogoTrade 優勢盡顯：
- 監管根基：為美國金融業監管局 (FINRA) 及美國證券投資者保護公司 (SIPC) 成員，並已向美國證券交易委員會 (SEC) 註冊。
- 提升安全保障：經由結算公司 Apex Clearing，我們為證券及現金提供超越 SIPC 標準限額的額外保險。
- 專業中文語言服務：我們以客戶慣用語言提供支援，消除全球市場與客戶之間的隔閡。 歡迎到訪我們的專用平台：https://asia.sogotrade.com。
- 無縫過渡計劃：SogoTrade 設有專門計劃，為合資格的資產補貼賬戶轉移費用。
- 交易賞金：SogoTrade 透過「交易賞金」(Get Paid to Trade) 計劃獎勵活躍交易者，投資者每交易 1,000 股合資格非市價限價單，即可賺取 1 美元。
誠邀投資者瀏覽 https://global.sogotrade.com，探索 SogoTrade 的優勢。
關於 SogoTrade Sogo Financial Group, Inc. 是特拉華州控股公司，旗下業務涵蓋 SogoTrade, Inc.（FINRA 註冊及 SIPC 承保的網上證券經紀商）、SogoTrade Asset Management（SEC 註冊的投資顧問）以及 Sogo Crypto, LLC。 整體而言，這些實體致力為世界各地投資者提供創新交易工具、專業服務及清晰透明的財富管理方案。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://sogotrade.com。
重要披露 投資組合管理及顧問服務由 MarketRiders, Inc.（以 SogoTrade Asset Management（「SAM」）名義營運）提供，該公司為註冊投資顧問。 證券經紀服務則由 SogoTrade, Inc. 提供。SAM 及 SogoTrade, Inc. 均屬同一控股權下的獨立機構。 所有投資均涉及風險，包括可能損失本金。 《福布斯》排名反映其獨立評估；過往表現並不保證未來結果。 有關完整計劃詳情、條款、細則及全面披露，請瀏覽：https://sogotrade.com
聯絡人：Linda Gaal
電話：314-737-7700
電郵：[email protected]
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