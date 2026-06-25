SOGOTRADE 為渴求穩定及合規的國際投資者，建構可靠的落腳點

SogoTrade 獲《福布斯》選入 2026 年十大經紀商之列

聖路易斯, 2026年6月25日 /美通社/ -- 隨着全球金融環境持續變化，投資者越來越關注經紀夥伴的安全與穩定。 SogoTrade, Inc. 今天重申會堅守承諾，為客戶提供通往美國市場的安全門戶。

SogoTrade 深感榮幸，獲《福布斯》選入十大經紀商，並被譽為簡單直接交易的低成本首選。 「SogoTrade 既價格相宜，又配備穩健的免費交易工具及研究資源，因而成為份外吸引的投資平台」—《福布斯》。

SogoTrade 擁有四十年悠久歷史，結合強大的美國科技與個人專屬雙語客戶服務。 在這個市場准入和賬戶持續性極為重要的年代，SogoTrade 為追求優質工具而又希望透過美國經紀關係獲得安心保障的投資者，提供穩妥落腳點。

SogoTrade 及 SogoTrade Asset Management 行政總裁 Kris Wallace 說：「在瞬息萬變的金融格局中，對於注重安全與長遠穩健的投資者，SogoTrade 始終是堅定不移的合作夥伴。 我們矢志成為投資者心目中的可靠歸宿，締造既穩定又雙語兼備的交易環境，同時確保堅守嚴謹美國監管標準。」

透過以下幾大關鍵穩定支柱，SogoTrade 優勢盡顯：

監管根基： 為美國金融業監管局 (FINRA) 及美國證券投資者保護公司 (SIPC) 成員，並已向美國證券交易委員會 (SEC) 註冊。





為美國金融業監管局 (FINRA) 及美國證券投資者保護公司 (SIPC) 成員，並已向美國證券交易委員會 (SEC) 註冊。 提升安全保障： 經由結算公司 Apex Clearing，我們為證券及現金提供超越 SIPC 標準限額的額外保險。





經由結算公司 Apex Clearing，我們為證券及現金提供超越 SIPC 標準限額的額外保險。 專業中文語言服務： 我們以客戶慣用語言提供支援，消除全球市場與客戶之間的隔閡。 歡迎到訪我們的專用平台：https://asia.sogotrade.com。





我們以客戶慣用語言提供支援，消除全球市場與客戶之間的隔閡。 歡迎到訪我們的專用平台：https://asia.sogotrade.com。 無縫過渡計劃： SogoTrade 設有專門計劃，為合資格的資產補貼賬戶轉移費用。





SogoTrade 設有專門計劃，為合資格的資產補貼賬戶轉移費用。 交易賞金：SogoTrade 透過「交易賞金」(Get Paid to Trade) 計劃獎勵活躍交易者，投資者每交易 1,000 股合資格非市價限價單，即可賺取 1 美元。

誠邀投資者瀏覽 https://global.sogotrade.com，探索 SogoTrade 的優勢。

關於 SogoTrade Sogo Financial Group, Inc. 是特拉華州控股公司，旗下業務涵蓋 SogoTrade, Inc.（FINRA 註冊及 SIPC 承保的網上證券經紀商）、SogoTrade Asset Management（SEC 註冊的投資顧問）以及 Sogo Crypto, LLC。 整體而言，這些實體致力為世界各地投資者提供創新交易工具、專業服務及清晰透明的財富管理方案。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://sogotrade.com。

重要披露 投資組合管理及顧問服務由 MarketRiders, Inc.（以 SogoTrade Asset Management（「SAM」）名義營運）提供，該公司為註冊投資顧問。 證券經紀服務則由 SogoTrade, Inc. 提供。SAM 及 SogoTrade, Inc. 均屬同一控股權下的獨立機構。 所有投資均涉及風險，包括可能損失本金。 《福布斯》排名反映其獨立評估；過往表現並不保證未來結果。 有關完整計劃詳情、條款、細則及全面披露，請瀏覽：https://sogotrade.com

聯絡人：Linda Gaal

電話：314-737-7700

電郵：[email protected]

網站：www.sogotrade.com

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