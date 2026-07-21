Soirées d'été chez Esmeralda's Mayfair

Ouvert de 20 h jusqu'à tard dans la nuit, du jeudi au samedi, Esmeralda's allie des concerts intimistes à des cocktails raffinés et à des dîners tardifs, inspirés par l'énergie magnétique de New York.

La musique live est au cœur de cette expérience. Chaque soir, un groupe résident composé de cinq musiciens interprète des morceaux nostalgiques de soul, de funk et de disco, avant qu'un DJ ne prenne le relais avec de la house aux accents disco jusqu'au petit matin. Des performances surprises et des visages familiers garantissent que chaque soirée est unique, tandis que chaque soirée se termine par une mini-coupe de champagne offerte, servie avec l'addition.

La carte des cocktails revisite les grands classiques londoniens et new-yorkais en leur apportant une touche contemporaine. Parmi les incontournables, on retrouve le « Dubai Layover », une boisson inspirée de l'Espresso Martini à base de vodka Belvedere infusée à la pistache, de tahini et de chocolat noir ; le « Paloma-Politan », un mélange de Patrón Silver, de mezcal, de pamplemousse et de canneberge ; et l'« East Coast Matcha », un martini clarifié à base de gin, de matcha et de myrtille. Un service de bouteilles sélectionnées avec soin est également proposé aux clients qui souhaitent passer la soirée chez nous.

Le menu de fin de soirée allie cuisine réconfortante raffinée et plaisirs gastronomiques haut de gamme. Parmi les plats proposés, on trouve des olives Martini fumées maison, une pizzetta au pepperoni à la new-yorkaise, des huîtres du New Jersey, des frites fines accompagnées de mayonnaise à la truffe, des sandwichs au homard à l'américaine, le hot-dog à la truffe et à la sauce Mornay d'Esmeralda, des mini-burgers de bœuf coupés en sept morceaux, ainsi que le « Caviar Nugget », spécialité de la maison, garni de caviar Ossetra. Parmi les desserts, on trouve un sundae aux fraises gigantesque et un brownie au fudge chaud.

Esmeralda's a été fondé par les jumeaux identiques Lee et Nicky Caulfield, qui ont créé cet établissement pour combler ce qui, selon eux, manquait à la vie nocturne londonienne : une destination où se marient à la perfection des concerts de classe mondiale, des cocktails exceptionnels et une ambiance authentique.

Lee Caulfield a débuté sa carrière dans l'hôtellerie de luxe en 2009, en collaborant avec des personnalités de premier plan pour organiser des réservations dans des restaurants exclusifs, des expériences de divertissement et des séjours dans des hôtels cinq étoiles pour une clientèle internationale. Il a ensuite fondé Circle PR, des agences de communication spécialisées dans l'hôtellerie de luxe.

Nicky Caulfield est un batteur professionnel dont la carrière s'étend du West End aux tournées. Il a ensuite fondé Molto Music Group, où il s'occupe de l'organisation de spectacles pour des hôtels de luxe, des clubs privés et des marques internationales telles que The Dorchester, Hermès et American Express.

Forts de plusieurs décennies d'expérience dans les domaines de la musique, du divertissement et de l'hôtellerie de luxe, ils ont créé ensemble ce salon raffiné dédié à la musique live qui fait la renommée de l'Esmeralda's Mayfair.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements ou réservation.

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Esmeralda's Mayfair

22 Hanover Square

Londres W1S 1JP

Instagram : @esmeraldasmayfair