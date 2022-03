Sojern e Oaky collaborano per aiutare gli albergatori a promuovere prenotazioni e ricavi diretti

SAN FRANCISCO, 9 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Sojern, piattaforma di marketing digitale creata per gli operatori di travel marketing, e Oaky, soluzione di upselling automatizzato leader di mercato per gli hotel, hanno annunciato oggi una nuova collaborazione per aiutare gli hotel di tutto il mondo a spingere le prenotazioni dirette.

"Sojern si impegna ad aiutare i nostri clienti non solo a raggiungere la massima occupazione attraverso il marketing digitale mirato, ma anche a collaborare con i partner più adeguati. Il nostro rapporto con Oaky massimizzerà le opportunità di fatturato di ogni prenotazione con la sua proposta di upselling e cross-selling leader di mercato. Insieme ci concentriamo sulla promozione del valore per il canale diretto di ogni hotel", ha dichiarato Josh Beckwith, Managing director, Global strategic accounts di Sojern.

Le organizzazioni si sono unite per sfruttare i rispettivi punti di forza. Sojern può attrarre traffico qualificato e influenzare i viaggiatori a prenotare direttamente sui siti degli hotel. Il motore di upselling iper-personalizzato e automatizzato di Oaky aiuta gli hotel a ottenere profitti aggiuntivi offrendo agli ospiti un'esperienza di qualità superiore.

"Oggi più che mai, il settore alberghiero ha bisogno di fornitori di tecnologia che promuovano la redditività e rafforzino le strategie di guadagno per le aziende alberghiere. Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Sojern. Due aziende, un obiettivo comune: aiutare gli hotel a portare la propria strategia di ricavi diretti a un livello superiore", ha dichiarato Clément Dénarié, Director of strategic partnerships and alliances di Oaky.

Entrambe le aziende hanno ottenuto riconoscimenti da Hotel Tech Report. Sojern è stata finalista nella categoria Metasearch e Ad Tech 2022 e ha ricevuto un Certificato di Eccellenza. Oaky è stata nominata Software di Upselling n. 1 del 2022 per il quinto anno consecutivo.

In ultima analisi, l'obiettivo è reciprocamente vantaggioso: raggiungere i clienti attraverso soluzioni multimediali come Search, Metasearch, Facebook e Display per aumentare le vendite dirette e la redditività a lungo termine.

Informazioni su Sojern

Sojern è una piattaforma di marketing digitale leader creata per gli operatori del marketing dei viaggi. Alimentata dall'intelligenza artificiale e dai dati sulle intenzioni dei viaggiatori, Sojern fornisce soluzioni di marketing multicanale per promuovere la domanda diretta. Migliaia di hotel, attrazioni, enti turistici e operatori di travel marketing si affidano a Sojern ogni anno per coinvolgere e convertire i viaggiatori in tutto il mondo.

Informazioni su Oaky

Oaky è un motore di upselling iperpersonalizzato e automatizzato che aiuta gli hotel a incrementare i ricavi attraverso l'arricchimento dell'esperienza degli ospiti e del branding. Esplorando le offerte di upselling più vendute, gli albergatori possono aggiungere offerte personalizzate dirette ai clienti in pochi clic e promuoverle attraverso una comunicazione con gli ospiti perfettamente puntuale. Oaky gode della fiducia di hotel, gruppi e catene innovativi in tutto il mondo, tra cui ONYX Hospitality Group e Radisson Hotel Group.

SOURCE Sojern