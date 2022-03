Sojern et Oaky s'associent pour aider les hôteliers à augmenter leurs réservations directes et leurs revenus

SAN FRANCISCO, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Sojern, plateforme de marketing numérique conçue pour professionnels du voyage, et Oaky, solution de vente incitative automatisée de premier plan pour les hôtels, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour aider les hôtels du monde entier à augmenter leurs réservations directes.

« Sojern s'engage à aider ses clients non seulement à atteindre un taux d'occupation maximal grâce à un marketing numérique ciblé, mais également à collaborer avec les bons partenaires. Notre relation avec Oaky maximisera les opportunités de revenus de chaque réservation grâce à sa proposition de vente incitative et de vente croisée de premier plan. Ensemble, nous nous concentrons sur la création de valeur pour le canal direct d'un hôtel », a déclaré Josh Beckwith, directeur général, Comptes stratégiques mondiaux, Sojern.

Les organisations ont uni leurs forces pour tirer parti de leurs forces respectives. Sojern peut attirer du trafic qualifié et inciter les voyageurs à réserver directement sur le site Web d'un hôtel. Le moteur de vente incitative hyper-personnalisé et automatisé d'Oaky aide les hôtels à générer des bénéfices supplémentaires en offrant une expérience client supérieure.

« Aujourd'hui plus que jamais, l'industrie hôtelière a besoin de fournisseurs de technologies qui stimulent la rentabilité et renforcent les stratégies de revenus des entreprises hôtelières. Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Sojern. Deux sociétés, un objectif commun : aider les hôtels à faire passer leur stratégie de revenus directs au niveau supérieur », a déclaré Clément Dénarié, directeur des partenariats et alliances stratégiques, Oaky.

Les deux sociétés ont été reconnues par Hotel Tech Report. Sojern a été finaliste dans la catégorie Metasearch et Ad Tech 2022 et a reçu un certificat d'excellence. Oaky a été nommée numéro 1 des logiciels de vente incitative en 2022 pour la cinquième année consécutive.

En fin de compte, l'objectif est mutuellement bénéfique : atteindre les clients grâce à des solutions multimédias multicanaux comme la recherche, la méta-recherche, Facebook et l'affichage pour augmenter les ventes directes et la rentabilité à long terme.

