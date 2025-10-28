Sojern présente son premier comité consultatif sur les destinations européennes à Paris

SAN FRANCISCO, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sojern , la principale plateforme de marketing optimisée par l'IA et destinée au secteur hôtelier, est ravi d'annoncer la formation de son premier comité consultatif sur les destinations européennes 2025. À l'instar du conseil consultatif des destinations de Sojern, basé en Amérique du Nord, ce conseil est composé de dirigeants influents de destinations européennes qui s'engagent à fournir des solutions nouvelles et innovantes pour relever les défis auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing de destinations. Ses membres se sont réunis hier à Paris, en France.

« Atout France s'engage à mettre en valeur la richesse et la diversité des destinations françaises, tout en adoptant des méthodes innovantes pour attirer les voyageurs », déclare Sophie Mandrillon, directrice du marketing et des partenariats, Atout France. « La collaboration avec Sojern est l'un des leviers que nous utilisons pour approfondir notre compréhension des audiences, mesurer l'impact des campagnes et nous assurer que nous touchons les voyageurs de manière plus significative et plus efficace. Nous sommes ravis de rejoindre le premier comité consultatif des destinations européennes de Sojern et nous sommes impatients de collaborer avec d'autres responsables de destinations dans toute la région pour échanger des idées, relever des défis communs et inspirer la croissance future de l'industrie du tourisme en Europe. »

« L'Europe abrite certaines des destinations les plus diverses et les plus compétitives au monde, chacune offrant des opportunités et des défis uniques. Le conseil se concentrera sur l'élaboration de cadres partagés autour de la mesure de l'audience, de la communication sur la durabilité et de la personnalisation pilotée par l'IA, des thèmes clés qui remodèlent le marketing des destinations à l'échelle mondiale », déclare Luca Romozzi, directeur commercial pour l'Europe chez Sojern. « Chez Sojern, nous sommes fiers d'unir les voix de toute la région pour partager des perspectives, exploiter l'innovation numérique et co-créer des solutions qui maintiennent l'Europe à la pointe du tourisme mondial, en aidant les destinations à atteindre et inspirer les voyageurs de manière plus significative. »

L'engagement de Sojern à investir dans les destinations ne se limite pas à les aider à identifier les voyageurs idéaux et à interagir avec eux, il s'étend aussi à l'avancement de l'industrie du voyage dans son ensemble. Par l'intermédiaire de son comité consultatif sur les destinations européennes, Sojern collaborera avec des professionnels du tourisme de premier plan pour répondre aux besoins évolutifs des destinations et développer des solutions innovantes permettant une croissance globale. Le comité consultatif 2025 réunit des dirigeants expérimentés qui partagent un objectif commun : promouvoir le secteur, ensemble.

Sojern a le plaisir de présenter les premiers membres de son conseil européen 2025 :

Des stratégies coopératives au rapport State of Destination Marketing 2025 récemment publié, qui présente les points de vue de près de 200 organisations de marketing de destination (DMO) du monde entier, Sojern est depuis longtemps un partenaire éprouvé pour les DMO, fournissant des solutions de pointe pour stimuler la fréquentation et mettre en évidence les avantages économiques des programmes de marketing numérique.

Pour en savoir plus sur la façon dont Sojern collabore avec les spécialistes du marketing de destination, veuillez consulter le site : www.sojern.com/destinations .

À propos de Sojern

Sojern est la principale plateforme de marketing optimisée par l'IA destinée au secteur hôtelier et à la restauration, destinée à stimuler la croissance et la rentabilité de l'industrie du voyage. La plateforme de marketing de Sojern est un ensemble de logiciels et de services conviviaux offrant une connaissance inégalée des voyageurs , un public intelligent, une activation et une optimisation multicanales , ainsi qu'une expérience client connectée, le tout en un seul endroit. Chaque année, plus de 10 000 professionnels du voyage font confiance à notre plateforme pour trouver, attirer, convaincre et fidéliser les voyageurs. Créé en 2007, Sojern a son siège à San Francisco, en Californie, et dispose d'équipes aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

