Sojern stellt in Paris erstmals sein European Destinations Advisory Board vor

SAN FRANCISCO, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sojern , die führende KI-gestützte Marketingplattform für die Hotellerie, freut sich, die Gründung ihres ersten 2025 European Destinations Advisory Boards bekannt zu geben. Ähnlich wie das in Nordamerika ansässige Destinations Advisory Board von Sojern setzt sich dieses Gremium aus einflussreichen Führungskräften aus ganz Europa zusammen, die sich dafür einsetzen, neue und innovative Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen sich Reisezielvermarkter gegenübersehen. Die Mitglieder haben sich gestern in Paris, Frankreich, versammelt.

„Atout France hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und den Reichtum französischer Reiseziele zu präsentieren und dabei innovative Wege zu beschreiten, um Reisende anzusprechen", erklärte Sophie Mandrillon, Director Marketing & Partnership bei Atout France. „Die Zusammenarbeit mit Sojern ist einer der Hebel, mit denen wir unser Verständnis für Zielgruppen vertiefen, die Wirkung von Kampagnen messen und sicherstellen, dass wir Reisende auf sinnvollere und effektivere Weise erreichen. Wir freuen uns sehr, dem ersten European Destinations Advisory Board von Sojern beizutreten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen führenden Reisezielvertretern in der Region, um Ideen auszutauschen, gemeinsame Herausforderungen anzugehen und das zukünftige Wachstum der europäischen Tourismusbranche zu fördern."

„Europa beherbergt einige der vielfältigsten und wettbewerbsfähigsten Reiseziele der Welt, von denen jedes einzigartige Chancen und Herausforderungen bietet. Das Board wird sich auf die Entwicklung gemeinsamer Rahmenbedingungen für die Messung von Zuschauerzahlen, Nachhaltigkeitskommunikation und KI-gestützte Personalisierung konzentrieren – Schlüsselthemen, die das Destinationsmarketing weltweit neu gestalten", erklärte Luca Romozzi, Commercial Director, Europe, bei Sojern. „Wir bei Sojern sind stolz darauf, Stimmen aus der gesamten Region zu vereinen, um Perspektiven auszutauschen, digitale Innovationen zu nutzen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Europa an der Spitze des globalen Tourismus halten – und so Reisezielen dabei zu unterstützen, Reisende auf sinnvollere Weise zu erreichen und zu inspirieren."

Das Engagement von Sojern, in Reiseziele zu investieren, geht über die Unterstützung bei der Identifizierung und Ansprache idealer Reisender hinaus – es erstreckt sich auf die Förderung der Reisebranche als Ganzes. Über das European Destinations Advisory Board wird Sojern mit führenden Tourismusfachleuten zusammenarbeiten, um den sich wandelnden Anforderungen von Reisezielen gerecht zu werden und innovative Lösungen zu entwickeln, die globales Wachstum ermöglichen. Das 2025 Board of Advisors vereint erfahrene Führungskräfte, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Branche gemeinsam voranzubringen.

Sojern freut sich, seine ersten europäischen Board-Mitglieder für 2025 bekannt zu geben:

Von Kooperationsstrategien bis hin zum kürzlich veröffentlichten Bericht State of Destination Marketing 2025 , der Einblicke von fast 200 Destination Marketing Organizations (DMOs) aus aller Welt bietet, ist Sojern seit langem ein zuverlässiger Partner für DMOs und bietet innovative Lösungen zur Steigerung der Besucherzahlen und zur Hervorhebung der wirtschaftlichen Vorteile digitaler Marketingprogramme.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sojern mit Reisezielvermarktern zusammenarbeitet, besuchen Sie bitte: www.sojern.com/destinations .

Informationen zu Sojern

Sojern ist die führende KI-gestützte Marketingplattform für das Gastgewerbe, die das Wachstum und die Rentabilität in der Reisebranche steigern soll. Die Sojern Marketing-Plattform umfasst eine Reihe benutzerfreundlicher Softwareprodukte und Dienstleistungen, die Ihnen unvergleichliche Einblicke in das Reiseverhalten , intelligente Zielgruppen, Multichannel-Aktivierung und -Optimierung sowie ein vernetztes Gästeerlebnis bieten – alles aus einer Hand. Mehr als 10.000 Reisezielvermarkter vertrauen jährlich auf unsere Plattform, um Reisende zu finden, anzusprechen, zu gewinnen und zu binden. Sojern wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, mit Teams in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.

