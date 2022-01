Sol ajuda a secar as espinhas? Verdade ou Mito?

Para cuidar do rosto no verão, é importante que todos os tipos de pele sejam higienizados, hidratados e, se necessário, tratados com soluções específicas. Basta utilizar o produto correto para cada tipo de pele. No caso das oleosas e acneicas, as mais indicadas são as soluções que auxiliam no controle da oleosidade e proporcionam efeito matte, reduzindo a sensação de pele brilhosa.

A linha Dermotivin® Benzac conta com três produtos indicados para o cuidado da pele oleosa a acneica: Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido, Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante e um gel de tratamento antiacne 5% e 10%.

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido é indicado para pele oleosa a acneica, pois controla a oleosidade e deixa a pele limpa e matificada. Sua fórmula proporciona efeito adstringente e ação refrescante, deixando uma sensação de frescor na pele.

Já Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante, promove hidratação por até 24 horas*, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas** e ainda tem ação calmante para a pele. Sua composição proporciona efeito matte, auxiliando na redução dos poros.

Dermotivin® Benzac gel de tratamento antiacne (5% e 10%) age através de um mecanismo triplo de ação: antibacteriana, eliminado a bactéria causadora da acne; anti-inflamatória, reduzindo as espinhas; e comedolítica², desobstruindo os poros e reduzindo cravos.

Antes de utilizar qualquer produto dermatológico, é importante ter a avaliação de um dermatologista.

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC N° 199/2006. AFE N° 1.02916.7

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

*Estudo clínico realizado com 27 participantes

**Avaliação feita com 29 usuários imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto e 28 dias após o uso do produto.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://linhadermotivin.com.br/benzac

