Solace et NetComm commercialisent le premier équipement d'usager 5G au monde alimenté sans fil et monté sur une fenêtre

MOUNT PEARL, Terre-Neuve-et-Labrador et SYDNEY,, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Solace Power Inc. (« Solace ») et NetComm Wireless (« NetComm ») ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à co-développer et à commercialiser le premier équipement 5G extérieur pour les équipements d'usager alimentés sans fil et montés sur une fenêtre. Le partenariat apporte une performance 5G de qualité extérieure à un facteur de forme auto-installable, avec des évaluations d'opérateurs commençant en 2026.

Combler l'écart entre performance et simplicité

AurusLINK (CNW Group/Solace Power) Solace Power Logo (CNW Group/Solace Power)

Les opérateurs sont actuellement confrontés à un compromis important dans les déploiements d'accès fixe sans fil. Bien que les équipements d'usager d'extérieur offrent une qualité de signal supérieure, ils nécessitent traditionnellement des forages, un câblage externe et des visites de techniciens onéreuses. Inversement, les unités intérieures à installer soi-même sont plus faciles à déployer mais souffrent d'une performance irrégulière en raison de la disposition des maisons et des matériaux de construction modernes. Plus précisément, les revêtements à faible émissivité, désormais courants dans les fenêtres résidentielles, peuvent réduire jusqu'à 50 % les performances de la 5G à l'intérieur.

« Les opérateurs veulent un moyen simple et évolutif de déployer la technologie d'accès fixe sans fil en extérieur sans les coûts et les délais d'une installation professionnelle. Avec NetComm, c'est exactement ce que nous faisons », a déclaré Neil Chaulk, PDG de Solace Power. « Ce partenariat accélère les déploiements commerciaux qui contribuent à atténuer les contraintes de capacité des réseaux auxquelles se heurtent les opérateurs actuellement »

Une véritable solution d'extérieur à installer soi-même

La solution commune intègre le module PTG (alimentation sans fil à travers la vitre) de Solace à la plate-forme d'équipement d'usager AurusLINK de nouvelle génération de NetComm. Cette architecture permet à l'appareil d'être monté directement sur une fenêtre et d'être alimenté sans fil à travers la vitre, sans qu'il soit nécessaire de percer des trous ou d'installer des câbles.

En supprimant le câble d'alimentation physique, la solution résout le dernier obstacle à un véritable déploiement de la 5G en extérieur par auto-installation. Les opérateurs peuvent ainsi offrir la simplicité d'une installation intérieure tout en bénéficiant de l'efficacité du réseau et de la qualité du signal d'une radio extérieure.

Une alimentation intelligente pour un déploiement mondial

L'appareil est doté de capacités de transfert d'énergie intelligentes conçues pour fonctionner dans un éventail mondial de types de logements. Le système permet de concevoir un équipement d'usager unique qui fonctionne sur environ 98 % des fenêtres résidentielles dans le monde. La plateforme AurusLINK optimise dynamiquement le transfert de puissance, en s'adaptant intelligemment aux fenêtres à faible émissivité à simple, double ou triple vitrage d'épaisseurs variables.

« L'objectif consistant à alimenter un équipement d'usager extérieur sans câble est une priorité de longue date pour NetComm. Nous avons exploré cette possibilité pendant de nombreuses années, tout en attendant que la technologie adéquate la rende viable à grande échelle », a déclaré Adrian Macarthur-King, PDG de NetComm. « Grâce aux dernières avancées de Solace en matière d'alimentation sans fil à travers la vitre, nous pouvons désormais intégrer cette capacité dans notre équipement d'usager à accès fixe sans fil de prochaine génération de manière rentable, tout en offrant une expérience fiable et intuitive aux utilisateurs finaux. »

Disponibilité

La collaboration Solace-NetComm fait passer ce concept de la démonstration technique au développement commercial, offrant aux opérateurs une évaluation crédible jusqu'en 2026. L'équipement d'usager 5G alimenté sans fil et monté sur une fenêtre sera mis à la disposition des opérateurs pour des évaluations techniques et des essais préliminaires de validation du concept jusqu'en 2026.

La solution commune sera présentée au MWC Barcelona 2026 sur le stand de NetComm (5F85). Les opérateurs souhaitant participer aux essais peuvent contacter Solace ou NetComm pour plus de renseignements. Solace présentera les derniers développements en matière d'alimentation sans fil, tant pour les télécommunications que pour l'industrie automobile, au CES 2026, à l'espace Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) (LVCC, West Hall, stand 4339), partenaire stratégique de Solace dans le domaine de l'automobile depuis 2024.

À propos de NetComm Wireless

NetComm Wireless est une entreprise technologique australienne qui conçoit et fabrique des solutions innovantes à large bande sans fil fixe, à extension de fibre et Wi-Fi 7, utilisées par plus de 50 fournisseurs de services de communication dans le monde. Fondée en 1982, NetComm est le plus ancien fournisseur de dispositifs d'accès fixe sans fil 3GPP, avec un héritage de premières industrielles comprenant le premier équipement d'usager HSPA au monde, le premier équipement d'usager LTE extérieur et un équipement d'usager mmWave à 360 degrés. Avec un héritage d'innovation et d'ingénierie robuste, les solutions NetComm sont déployées dans certains des environnements les plus hostiles au monde.

Pour les nouvelles et les mises à jour de NetComm, consultez le site www.netcomm.com/news.

NetComm est une filiale à part entière de Zhone Technologies Inc. Pour plus d'informations, consultez le site www.zhone.com/company/news.

À propos de Solace Power

Solace Power Inc. permet aux innovateurs de s'affranchir des contraintes des systèmes câblés en proposant des solutions intelligentes d'alimentation et de données sans fil. Sa technologie brevetée permet des applications révolutionnaires dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'automatisation industrielle et des télécommunications, redéfinissant ainsi ce qui est possible dans ces secteurs. Basée à Mount Pearl, à Terre-Neuve-et-Labrador, l'équipe de Solace se nourrit d'idées audacieuses, de travail d'équipe et d'une culture qui favorise l'excellence grâce à la diversité. Reconnue pour son innovation et son impact, l'entreprise a obtenu des accolades telles que le prix d'excellence en matière de performance de niveau argent de Boeing, le Technology Fast 50 de Deloitte™/Companies-to-Watch, et les prix Best Places to Work in Atlantic Canada 2024 & 2025.

Pour plus d'informations, consultez le site www.solace.ca

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841824/Solace_Power_Solace_and_NetComm_Commercialize_World_s_First_Wire.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2841823/Solace_Power_Solace_and_NetComm_Commercialize_World_s_First_Wire.jpg

