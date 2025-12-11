Solace und NetComm kommerzialisieren das weltweit erste drahtlos betriebene, am Fenster montierte 5G CPE

MOUNT PEARL, Neufundland und SYDNEY, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Solace Power Inc. („Solace") und NetComm Wireless („NetComm") haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um gemeinsam das weltweit erste drahtlos mit Strom versorgte, an Fenstern montierte 5G Customer Premises Equipment (CPE) für den Außenbereich zu entwickeln und zu vermarkten. Die Partnerschaft ermöglicht die Bereitstellung von 5G-Leistung für den Außenbereich in einem selbst installierbaren Formfaktor. Die Betreiberbewertungen werden im Jahr 2026 beginnen.

Überwindung der Kluft zwischen Leistung und Einfachheit

Betreiber stehen derzeit bei der Einführung von Fixed Wireless Access (FWA) vor einer bedeutenden Entscheidung. Während CPE im Außenbereich eine hervorragende Signalqualität bietet, sind dafür in der Regel Bohrarbeiten, externe Verkabelung und kostspielige Technikerbesuche erforderlich. Geräte zur Selbstinstallation in Innenräumen sind hingegen einfacher zu installieren, weisen jedoch aufgrund der Raumaufteilung und moderner Baumaterialien eine ungleichmäßige Leistung auf. Insbesondere Low-E-Beschichtungen, die mittlerweile in Wohngebäuden weit verbreitet sind, können die 5G-Leistung in Innenräumen um bis zu 50 % verringern.

„Betreiber wünschen sich eine einfache und skalierbare Möglichkeit, FWA im Außenbereich einzusetzen, ohne die Kosten und Verzögerungen einer professionellen Installation in Kauf nehmen zu müssen. Gemeinsam mit NetComm bieten wir genau das an", erklärte Neil Chaulk, Geschäftsführer von Solace Power. „Diese Partnerschaft beschleunigt den Weg zu kommerziellen Implementierungen, die dazu beitragen, die derzeitigen Einschränkungen der Netzwerkkapazität für Betreiber zu verringern."

Eine echte Lösung für die „Selbstinstallation" im Außenbereich

Die gemeinsame Lösung integriert das Wireless Power Through-Glass (PTG)-Modul von Solace in die AurusLINK CPE-Plattform der nächsten Generation von NetComm. Dank dieser Architektur kann das Gerät direkt an einem Fenster befestigt werden und wird drahtlos durch das Glas mit Strom versorgt, sodass keine Löcher oder Kabel erforderlich sind.

Durch den Wegfall des physischen Stromkabels überwindet diese Lösung die letzte Hürde für eine echte selbstinstallierende 5G-Bereitstellung im Außenbereich. Dies ermöglicht es Betreibern, die Einfachheit einer Inneninstallation anzubieten und gleichzeitig die Netzwerkeffizienz und Signalqualität eines Außenfunkgeräts zu nutzen.

Intelligente Energie für den globalen Einsatz

Das Gerät verfügt über intelligente Stromübertragungsfunktionen, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Häusertypen weltweit ausgelegt sind. Das System ermöglicht ein einziges CPE-Design, das bei etwa 98 % der Fenster in Wohnhäusern weltweit funktioniert. Die AurusLINK-Plattform optimiert dynamisch die Energieübertragung und passt sich intelligent an Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Low-E-Fenster unterschiedlicher Dicke an.

„Das Ziel, Outdoor-CPE ohne Kabel zu ermöglichen, hat für NetComm seit langem Priorität. Wir haben viele Jahre lang in diesem Bereich geforscht und darauf gewartet, dass die richtige Technologie verfügbar wird, um dies in großem Maßstab umzusetzen", sagte Adrian Macarthur-King, Geschäftsführer von NetComm. „Dank der neuesten Fortschritte von Solace im Bereich der drahtlosen Energieübertragung durch Glas können wir diese Funktion nun kostengünstig in unsere FWA CPE-Geräte der nächsten Generation integrieren und Endnutzern gleichzeitig ein zuverlässiges, intuitives Erlebnis bieten."

Verfügbarkeit

Die Zusammenarbeit zwischen Solace und NetComm überträgt dieses Konzept von der technischen Demonstration in die kommerzielle Entwicklung und bietet Betreibern einen zuverlässigen Bewertungsweg bis zum Jahr 2026. Das drahtlos mit Strom versorgte, am Fenster montierte 5G CPE wird Betreibern im Laufe des Jahres 2026 für technische Bewertungen und erste Proof-of-Concept-Tests zur Verfügung stehen.

Die gemeinsame Lösung wird auf der MWC Barcelona 2026 am Stand von NetComm (5F85) vorgestellt. Betreiber, die an einer Teilnahme an den Tests interessiert sind, können sich für weitere Informationen an Solace oder NetComm wenden. Solace wird die neuesten Entwicklungen im Bereich der drahtlosen Energieübertragung für die Telekommunikations- und Automobilindustrie auf der CES 2026 am Stand der Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) (LVCC, West Hall, Stand 4339) präsentieren, die seit 2024 der strategische Partner von Solace im Automobilbereich ist.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless ist ein australisches Technologieunternehmen, das innovative Lösungen für Festnetz-Funk, Glasfaserverlängerung und Wi-Fi 7-Breitband entwickelt und herstellt, die von mehr als 50 Kommunikationsdienstleistern weltweit eingesetzt werden. NetComm wurde 1982 gegründet und ist der dienstälteste Anbieter von 3GPP FWA-Geräten mit einer Reihe von Branchenneuheiten, darunter das weltweit erste HSPA CPE, das erste LTE CPE für den Außenbereich und ein 360-Grad-mmWave-CPE. Die Lösungen von NetComm, die sich durch Innovation und robuste Technik auszeichnen, werden in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt eingesetzt.

Für Neuigkeiten und Updates zu NetComm besuchen Sie bitte www.netcomm.com/news.

NetComm ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Zhone Technologies Inc. Weitere Informationen finden Sie unter www.zhone.com/company/news.

Informationen zu Solace Power

Solace Power Inc. unterstützt Innovatoren dabei, sich von den Einschränkungen kabelgebundener Systeme zu befreien, indem es intelligente drahtlose Strom- und Datenlösungen bereitstellt. Die patentierte Technologie des Unternehmens ermöglicht bahnbrechende Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, industrielle Automatisierung und Telekommunikation und definiert damit die Möglichkeiten in diesen Branchen neu. Das Solace-Team mit Hauptsitz in Mount Pearl, Neufundland und Labrador, zeichnet sich durch mutige Ideen, Teamarbeit und eine Kultur aus, die Exzellenz durch Vielfalt fördert. Das Unternehmen ist für seine Innovationskraft und seinen Einfluss bekannt und wurde mit Auszeichnungen wie dem Boeing Silver Level Performance Excellence Award, dem Deloitte Technology Fast 50™/Companies-to-Watch und den Best Places to Work in Atlantic Canada 2024 & 2025 Awards geehrt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.solace.ca

