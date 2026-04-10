Solar Power Accelerator (SPA) cambia su nombre a RPX: incorpora una oferta personalizada de IA y BaaS

RPX da un giro estratégico para electrificar el transporte pesado en Europa con innovadoras ofertas de energía renovable, software de IA y soluciones de 'Battery-as-a-Service' (BaaS).

ESTOCOLMO, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Solar Power Accelerator (SPA) ha anunciado hoy que ha cambiado oficialmente su nombre por el de Renewable Power Accelerator (RPX), tras un reposicionamiento estratégico destinado a acelerar la electrificación del sector del transporte pesado en Europa mediante soluciones de energía renovable.

Depiction of RPX's re-focused offering towards electric heavy duty vehicle transport (eHDT) solutions unlocking locally-sourced 100% renewable electricity.

Fundada a principios de 2023, SPA se centró en ampliar las instalaciones solares en tejados comerciales e industriales por toda Suecia, permitiendo a los propietarios de inmuebles rentabilizar el excedente de electricidad mediante acuerdos de compra de energía (PPA). En respuesta a las condiciones cambiantes del mercado y a la disminución de la demanda en este segmento, la empresa inició un giro estratégico hacia la movilidad eléctrica a finales de 2024.

RPX suministra energía renovable —principalmente solar y eólica— a la infraestructura de recarga para camiones pesados eléctricos (eHDT), dando prioridad a los principales corredores de transporte, depósitos logísticos y terminales de mercancías de toda Europa.

El sector del transporte y la logística representa actualmente más del 25% de las emisiones de carbono de la UE, mientras que se prevé que el mercado de los eHDT crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) de aproximadamente el 10% hasta 2035. Con el aumento de la presión regulatoria y la previsión de que el coste total de propiedad favorezca a los camiones eléctricos para 2027, la transición hacia el transporte de mercancías electrificado se está acelerando.

La oferta integrada de RPX para los clientes garantiza que las estaciones de recarga se alimenten íntegramente con energía renovable mediante microrredes in situ, sistemas de almacenamiento en baterías y equilibrio de carga, complementados con acuerdos de compra de energía (PPA) contratados a nivel local con los principales distribuidores de energía europeos.

Como parte de esta transformación, RPX está ampliando su oferta de plataforma con dos propuestas de valor adicionales para los clientes:

Software automatizado mediante IA: una aplicación integrada de gestión de flotas que incluye funciones de planificación de rutas, control de los precios de la energía, sistemas avanzados de asistencia al conductor y certificación de energías renovables, con interfaces de usuario para conductores, operadores de puntos de recarga y proveedores de logística externos.

Soluciones de 'batería como servicio': un modelo de alquiler para el usuario final diseñado en colaboración con los principales fabricantes de camiones para lograr la paridad en el coste total de propiedad (TCO) con respecto a los camiones diésel.

«La incorporación de una oferta de vehículos e infraestructura definidos por software y centrados en el cliente refuerza nuestra posición de liderazgo, ya que potencia nuestra capacidad para ampliar la transición hacia las energías renovables con vistas al despliegue de la tecnología eHDT en Europa», afirmó Pär-Olof Johannesson, cofundador, consejero delegado y presidente del consejo de administración.

«Formamos parte de un cambio de paradigma más amplio hacia la logística renovable», añadió William Granelli, cofundador y vicepresidente. «Los recientes acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos han puesto aún más de relieve los riesgos de la dependencia de los combustibles fósiles y la urgencia de la transición hacia sistemas de energía renovable resilientes, redundantes y de origen local». Como emprendedor en serie en el sector, William Granelli ha recibido un apoyo fundamental de expertos con amplia experiencia en la industria a la hora de dar forma a esta nueva oferta centrada en el cliente.

RPX está desarrollando actualmente proyectos en la región nórdica, Reino Unido, España y Polonia.

La empresa se encuentra recaudando fondos para financiar su expansión. Para obtener más información sobre la participación en el capital social y la suscripción a bonos convertibles, visite rpx.se .

El cambio de nombre se aprobó formalmente en una junta general extraordinaria de Solar Power Accelerator AB celebrada el 10 de abril de 2026.

Renewable Power Accelerator (RPX) fusiona tecnología y energía al permitir el abastecimiento de electricidad 100% renovable en todo el sector del transporte europeo. Nos encontramos estratégicamente posicionados en la intersección entre la electrificación del transporte, la generación de energía renovable, la infraestructura y el almacenamiento de energía, y las soluciones de software. Esta convergencia representa una oportunidad de mercado de miles de millones de euros impulsada por los mandatos normativos de la UE, los objetivos de descarbonización de las empresas, la creciente volatilidad de los combustibles fósiles y el rápido avance tecnológico.

Para más información, póngase en contacto con Pär-Olof Johannesson y William Granelli:

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