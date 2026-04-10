Solar Power Accelerator (SPA) devient RPX : introduction d'une nouvelle offre personnalisée en matière d'IA et de BaaS

RPX s'oriente stratégiquement vers l'électrification du transport lourd en Europe grâce à des offres innovantes en matière d'énergie renouvelable, de logiciels d'intelligence artificielle et de solutions de type « Battery-as-a-Service » (BaaS).

STOCKHOLM, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Solar Power Accelerator (SPA) a annoncé avoir aujourd'hui officiellement changé de raison sociale pour devenir Renewable Power Accelerator (RPX) à la suite d'un repositionnement stratégique visant à accélérer l'électrification du secteur des transports lourds en Europe grâce à des solutions d'énergie renouvelable.

Représentation de l'offre réorientée de RPX vers des solutions de transport électrique de poids lourds (eHDT) débloquant de l'électricité 100 % renouvelable d'origine locale.

Fondée au début de l'année 2023, SPA s'est concentrée sur le développement des installations solaires commerciales et industrielles sur les toits en Suède, permettant aux propriétaires de monétiser leurs surplus d'électricité par le biais d'accords d'achat d'électricité. En réaction à l'évolution des conditions du marché et à la baisse de la demande dans ce segment, l'entreprise a amorcé un changement stratégique et un pivot vers l'e-mobilité à la fin de l'année 2024.

RPX fournit de l'énergie renouvelable - principalement solaire et éolienne - à l'infrastructure de recharge des poids lourds électriques, en donnant la priorité aux principaux corridors de transport, aux dépôts logistiques et aux terminaux de fret dans toute l'Europe.

Le secteur des transports et de la logistique représente actuellement plus de 25 % des émissions de carbone de l'UE, tandis que le marché de l'eHDT devrait croître à un taux de croissance annuel moyen d'environ 10 % jusqu'en 2035. Avec l'augmentation de la pression réglementaire et le coût total de possession qui devrait pencher en faveur des camions électriques d'ici 2027, la transition vers le fret électrifié s'accélère.

L'offre intégrée de RPX garantit que les stations de recharge sont entièrement alimentées par des énergies renouvelables grâce à des micro-réseaux sur site, au stockage de batteries et à l'équilibrage de la charge, ainsi que grâce à des accords d'achat d'électricité conclus localement avec les principaux distributeurs d'électricité européens.

Dans le cadre de cette transformation, RPX élargit son offre de plateforme avec deux propositions de valeur supplémentaires pour les clients :

Logiciels automatisés par l'IA : une application embarquée de gestion de flotte comprenant des fonctions de planification de la navigation, de contrôle de la tarification de l'énergie, de systèmes avancés d'aide à la conduite et de certification des énergies renouvelables, avec des interfaces utilisateur pour les conducteurs, les exploitants de bornes de recharge et les fournisseurs de services logistiques tiers.

Solutions de type « Battery-as-a-Service » : un modèle de leasing pour l'utilisateur final, structuré en collaboration avec les principaux constructeurs de camions, afin de permettre un coût total de possession équivalent à celui des camions diesel.

« L'ajout d'une offre de véhicules et d'infrastructures définis par logiciel et centrés sur le client renforce notre position de leader tout en augmentant notre capacité d'assurer la transition vers les énergies renouvelables pour le déploiement de l'eHDT en Europe », a déclaré Pär-Olof Johannesson, cofondateur, PDG et président du conseil d'administration.

« Nous participons à un changement de paradigme plus large en faveur de la logistique renouvelable », a ajouté William Granelli, cofondateur et vice-président. « Les récents développements macroéconomiques et géopolitiques ont encore mis en évidence les risques liés à la dépendance aux combustibles fossiles et l'urgence d'une transition vers des systèmes d'énergie renouvelable résilients, redondants et d'origine locale. » Entrepreneur chevronné du secteur, William Granelli a bénéficié du soutien d'experts de l'industrie lors de l'élaboration de cette nouvelle offre axée sur le client.

RPX développe actuellement des projets dans la région nordique, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne.

L'entreprise est en train de lever des fonds pour financer cette expansion. Pour plus d'informations sur la participation au capital et la souscription d'obligations convertibles, veuillez consulter le site rpx.se.

Le changement de raison sociale a été formellement approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire de Solar Power Accelerator AB le 10 avril 2026.

Renewable Power Accelerator (RPX) fusionne la technologie et l'énergie en permettant un approvisionnement en électricité renouvelable à 100 % dans le secteur des transports en Europe. Nous occupons une position stratégique à l'intersection de l'électrification des transports, de la production d'énergie renouvelable, de l'infrastructure et du stockage de l'énergie et des solutions logicielles. Cette convergence représente une opportunité de marché de plusieurs milliards d'euros, motivée par les mandats réglementaires de l'UE, les objectifs de décarbonisation des entreprises, la volatilité croissante des combustibles fossiles et les progrès technologiques rapides.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Pär-Olof Johannesson et William Granelli :

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