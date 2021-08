SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd) implementa "K-Battery" con el reciclaje de baterías usadas

Como la batería después de su utilización es considerada altamente peligrosa y explosiva debido a su elevado nivel de energía, la "descarga (estado estable de bajo nivel)" se convierte en un proceso esencial para el control seguro de la vida útil.

La nueva tecnología presentada por medio de SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd) es una "descarga seca" que convierte la batería en un estado desconectado al consumir la cantidad restante de batería en el proceso de descarga, haciendo que sea reciclable.

La tecnología de descarga convencional "descarga húmeda (tipo)", o lo que es lo mismo, la inmersión en electrolito, cuenta con el inconveniente de que la descarga de gran capacidad no está disponible debido a la baja eficiencia, que es causada por el tiempo necesario para secar, el alto coste del tratamiento de aguas residuales y la contaminación ambiental. Al tiempo, la descarga en seco (tipo) es una tecnología central presentada por SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd), que consume la capacidad restante y permite un uso eficiente de la batería de iones de litio que se utiliza. Estando basada en la tecnología única de SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd), es posible diagnosticar un paquete de baterías durante el proceso de carga/descarga, construir un sistema de instalación de tratamiento anterior que lleva a cabo el almacenamiento, transporte y reciclaje seguros, y realizar un tratamiento de descarga de gran capacidad si se construye una instalación (tipo) de descarga en seco de gran capacidad.

"Nuestro (tipo) de descarga en seco de gran capacidad es una tecnología moderna e innovadora respetuosa con los estándares ESG, que también puede asignar recursos de forma ecológica, segura y eficiente para proporcionar una viabilidad económica; en la actualidad, la tecnología de baterías K está liderando el mercado", comentó Kim Wol-Young, consejero delegado de SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd). "Necesitamos construir un sistema industrial ecológico que cuente con la tecnología de baterías K en la industria de baterías secundarias en relación con la recuperación, almacenamiento y tratamiento de recursos de desecho, como son por ejemplo los productos eléctricos/electrónicos, incluidas baterías de desecho para vehículos eléctricos, paneles solares y baterías secundarias, debido a que está previsto que el mercado mundial de residuos muestre un crecimiento constante".

Acerca de SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd)

SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd), como proveedor líder dedicado a los negocios de baterías K, dispone de una elevada variedad de tecnologías avanzadas, que permiten el mantenimiento estable del estado de la batería utilizando métodos de control y diagnóstico SOC/SOH de la batería; procedimientos de proceso de descarga esenciales para la prueba de rendimiento de la batería; además de la verificación relacionada con el nivel de batería restante y el nivel de descarga, incorporando ESS O&M en el conocimiento acumulado en un campo de batería secundaria. En concreto, el control de resistencia variable de gran capacidad es una forma económica de realizar rápidamente el proceso de descarga esencial para una gran cantidad de baterías de vehículos eléctricos: se reconoce en forma de tecnología central en toda la industria como un nuevo negocio relacionado con las baterías después del uso para que sean promovidos de forma activa.

