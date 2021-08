SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd) recycle des batteries usagées pour fabriquer les « K-Battery »

Étant donné que les batteries après utilisation sont très dangereuses et explosives en raison de leur niveau d'énergie élevé, leur « déchargement (à un niveau faible stable) » constitue un processus essentiel pour contrôler leur durée de vie de manière sûre.

La nouvelle technologie proposée par SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd) est une « décharge à sec » qui désactive la batterie en consommant la quantité restante de son énergie lors du processus de décharge, la rendant ainsi propice au recyclage.

La technique conventionnelle de « décharge par voie humide (type) », c'est-à-dire l'immersion dans un électrolyte, présente un inconvénient. En effet, il est impossible de réaliser des déchargements de grande capacité en raison de la faible efficacité, découlant du temps nécessaire pour le séchage, du coût élevé du traitement des eaux usées et de la pollution de l'environnement. Parallèlement, le déchargement à sec (type) est une technologie de base présentée par SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd), qui consomme la capacité restante et permet une utilisation efficace des batteries au lithium-ion usagées. Avec la technologie unique de SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd), il est possible de déceler un bloc de batteries pendant le chargement et le déchargement, de mettre au point un système d'installation de prétraitement pour le stockage, le transport et le recyclage sûrs des batteries, et d'effectuer une décharge de grande capacité si une installation de déchargement à sec (type) de grande capacité est construite.

« Notre technologie de déchargement à sec de grande capacité est moderne et innovante et respecte les normes ESG. En outre, elle donne les moyens de fournir des ressources respectueuses de l'environnement, en toute sécurité et de manière efficace en vue d'offrir une viabilité économique. À l'heure actuelle, la technologie K-Batterie est en tête du marché » a déclaré Kim Wol-Young, PDG de SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd). « Nous devons bâtir un système industriel respectueux de l'environnement en intégrant la technologie K-Battery dans le secteur des batteries secondaires sur le plan de la récupération, du stockage et du traitement des déchets, issus notamment des produits électriques et électroniques, comme batteries de véhicules électriques, les panneaux solaires et les batteries secondaires, car le marché mondial des déchets devrait connaître une croissance constante. »

À propos de SOLARLIGHTKOREA(CO., Ltd)

SOLARLIGHTKOREA (CO., Ltd) est un important fournisseur de K-Battery qui détient plusieurs technologies avancées, lesquelles permettent un entretien stable de l'état des batteries grâce à des méthodes de diagnostic et de contrôle du niveau de charge et de l'état de santé des batteries, à des procédures de décharge essentielles pour les tests de performance de la batterie. Elles permettent également de vérifier le niveau d'énergie restant ainsi que le niveau de décharge des batteries, en intégrant une exploitation et une maintenance d'un système de stockage d'énergie dans le savoir-faire accumulé dans un domaine de batteries secondaires. En particulier, le contrôle de la résistance variable de grande capacité est un moyen économique d'effectuer rapidement le processus de décharge essentiel pour un grand nombre de batteries de véhicules électriques – il est reconnu comme une technologie de base dans l'ensemble de l'industrie, au moment où cette nouvelle activité reliée aux batteries usagées est activement promue.

