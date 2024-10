Solarplaza : les batteries qui résolvent les problèmes de réseau sont indispensables à la future transition énergétique européenne

PRAGUE, 3 octobre 2024 /PRNewswire/-- Pour atténuer les problèmes et les coûts de réduction croissants des parcs éoliens et photovoltaïques en Europe, le stockage énergétique propre dans des batteries est essentiel, affirment les experts. Les batteries deviendront un élément essentiel de la nouvelle infrastructure énergétique européenne, qui sera une combinaison de solaire, d'éolien et de stockage, indiquent-ils.

Nous développons, construisons et exploitons des projets photovoltaïques à grande échelle au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, et au cours des douze derniers mois, nous avons développé la majorité de nos projets pour qu'ils soient co-localisés ou au moins « prêts pour le stockage » dès le premier jour », indique Joshua Murphy, responsable du stockage énergétique chez Econergy, un producteur privé d'énergie renouvelable qui opère dans six régions différentes avec plus de 400 MW d'énergie solaire et 102 MWh de projets de stockage en batterie en exploitation commerciale et prêts à être raccordés. L'expert international est l'un des intervenants du Solarplaza Summit Asset Management Europe, qui se tiendra à Prague les 15 et 16 octobre.

2023 a été une année record pour l'industrie solaire européenne, avec 56 GW de nouveaux ajouts solaires élargissant la base de capacité photovoltaïque totale vers 263 GW. Comme le chiffre pour l'ensemble de l'année 2024 devrait atteindre 62 GW, l'industrie est prête pour une autre année record avec 11 % de croissance du marché. Les principales questions sont les suivantes : où toute cette énergie renouvelable sera-t-elle utilisée ou stockée sans causer de problèmes liés au réseau, tels que le déséquilibre ou la congestion, qui augmentent dans de nombreux pays européens ? Et comment l'industrie peut-elle continuer à se développer tout en réduisant les coûts de réduction ?

Les systèmes de stockage énergétique par batterie (BESS) constituent l'une des réponses les plus importantes à ces questions, affirment les experts. « En réponse à l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables, nous devons gérer l'énergie de manière efficace sur le networking, afin d'éviter de gaspiller beaucoup d'énergie renouvelable », indique M. ReNew. Des pays comme l'Espagne et la Grèce produisent de grandes quantités d'énergie solaire, mais souvent pas aux heures de pointe, ce qui oblige le réseau à intervenir pour réduire la production. C'est là que les batteries interviennent pour stocker l'énergie en vue d'une utilisation ultérieure. Si elles ne le font pas, les nouveaux parcs photovoltaïques seront plus difficiles à raccorder au réseau. « C'est pourquoi il est de plus en plus difficile, dans les pays où le niveau de réduction est élevé, de justifier l'utilisation de l'énergie solaire sans batterie », indique-t-il.

Pour développer le marché des BESS, le plus grand défi pour les banques et les investisseurs est de calculer les risques et les revenus des batteries. « Personne ne peut vraiment donner la bonne réponse à cette question », indique Stefan Müller, cofondateur et actionnaire d'Enerparc AG, un spécialiste international de l'ensemble de la chaîne de valeur des centrales photovoltaïques à grande échelle. Les batteries peuvent stabiliser le réseau grâce à des services de réponse à la fréquence et d'équilibrage, pour lesquels les opérateurs de réseau sont prêts à payer. Elles peuvent aussi faire du commerce sur le marché libre de l'électricité APEX, en chargeant lorsque les prix sont bas et en vendant lorsque les prix sont élevés. « C'est ce que nous devons expliquer aux banques et aux investisseurs. Le marché existe, mais il est très volatil », indique M. Müller.

Enerparc possède actuellement 500 centrales photovoltaïques en Europe, pour un total de 3 GW. Les nouveaux systèmes combinent une centrale photovoltaïque de 25 mégawatts avec 10 mégawatts de stockage. La société s'occupe de l'ensemble du commerce de cette électricité propre sur les marchés de l'énergie, pour elle-même et pour d'autres clients. Par exemple, pour les propriétaires de parcs éoliens. Cela a permis à Enerparc de signer pour la première fois l'année dernière un contrat d'achat d'électricité de base, qui garantit la fourniture d'une quantité constante et fixe d'énergie verte. Pour ce faire, la société doit équilibrer sa propre livraison d'électricité, ce qui rend le stockage plus important. « Le photovoltaïque n'est plus une unité commerciale unique. Nous faisons partie de la nouvelle infrastructure. Nous devons trouver comment équilibrer le réseau, en mélangeant le solaire et l'éolien, la bioénergie et les systèmes de stockage », indique M. Müller.