Solarplaza: Batterien sind zur Lösung von Netzproblemen für die künftige europäische Energiewende unverzichtbar

PRAG, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Um Probleme und steigende Kosten für die Abregelung von Wind- und PV-Anlagen in Europa abzumildern, ist eine saubere Energiespeicherung in Batterien unerlässlich, erklären Experten. Batterien werden ein wesentlicher Bestandteil der neuen europäischen Energieinfrastruktur sein, die aus einer Kombination von Solar-, Wind- und Speicheranlagen bestehen wird, heißt es.

„In den letzten zwölf Monaten haben wir die meisten unserer Projekte so entwickelt, dass sie entweder an einem gemeinsamen Standort stehen oder zumindest vom ersten Tag an speicherfähig sind", sagt Joshua Murphy, Leiter des Bereichs Energiespeicherung bei Econergy, einem IPP für erneuerbare Energien, der in sechs verschiedenen Regionen tätig ist und über 400 MW an Solaranlagen und 102 MWh an Batteriespeicherprojekten im kommerziellen Betrieb und anschlussbereit hat. Der internationale Experte ist einer der Redner auf dem Solarplaza Summit Asset Management Europe, der am 15. und 16. Oktober in Prag stattfindet.

2023 war ein Rekordjahr für die europäische Solarindustrie, mit 56 GW an neuen Solaranlagen, die die gesamte PV-Kapazitätsbasis auf 263 GW erweitern. Da für das Gesamtjahr 2024 ein Wert von 62 GW prognostiziert wird, steht der Branche mit einem Marktwachstum von 11 % ein weiteres Rekordjahr bevor. Die wichtigsten Fragen sind: Wo soll all diese erneuerbare Energie genutzt oder gespeichert werden, ohne netzbedingte Probleme wie Ungleichgewichte oder Überlastungen zu verursachen, die in vielen europäischen Ländern zunehmen? Und wie kann die Branche weiter wachsen und gleichzeitig die Kosten für die Abregelung begrenzen?

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind nach Ansicht von Experten eine der wichtigsten Antworten auf diese Fragen. „Als Reaktion auf die zunehmende Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien müssen wir die Energie im gesamten Netz effizient verwalten, um zu vermeiden, dass viel erneuerbare Energie verschwendet wird", sagt Murphy. Länder wie Spanien und Griechenland produzieren große Mengen an Solarenergie, aber oft nicht zu Zeiten der größten Nachfrage, sodass das Netz eingreifen muss, um die Produktion abzuregeln. Hier kommen Batterien ins Spiel, die diese Energie für eine spätere Verwendung speichern. Andernfalls wird es für neue PV-Parks schwieriger, an das Netz angeschlossen zu werden. „Daher wird es in Ländern mit starken Einschränkungen immer schwieriger, Solaranlagen ohne Batterie wirtschaftlich zu betreiben", sagt er.

Um den BESS-Markt zu vergrößern, besteht die größte Herausforderung für Banken und Investoren darin, die Risiken und Erträge von Batterien zu berechnen. „Darauf kann niemand eine richtige Antwort geben", sagt Stefan Müller, Mitgründer und Aktionär der Enerparc AG, einem internationalen Spezialisten für die gesamte Wertschöpfungskette von Photovoltaik-Großkraftwerken. Batterien können das Netz durch Frequenzreaktion und Ausgleichsleistungen stabilisieren, wofür die Netzbetreiber bereit sind zu zahlen. Oder sie können auf dem freien APEX-Markt für Strom handeln, indem sie bei niedrigen Preisen laden und bei hohen Preisen verkaufen. „Das müssen wir den Banken und Investoren erklären. Der Markt ist da, aber es ist ein sehr volatiler Markt", sagt Müller.

Enerparc besitzt derzeit 500 PV-Anlagen in Europa mit einer Gesamtleistung von 3 GW. Neue Systeme kombinieren eine 25-Megawatt-PV-Anlage mit 10 Megawatt Speicherleistung. Das Unternehmen wickelt den gesamten Handel mit diesem sauberen Strom auf den Energiemärkten für sich selbst und für andere Kunden ab. Zum Beispiel für Windparkbesitzer. Dadurch konnte Enerparc im vergangenen Jahr erstmals einen Grundlastvertrag abschließen, der die Lieferung einer konstanten, festen Menge an grüner Energie garantiert. Um dies zu erreichen, muss das Unternehmen seine eigene Energieversorgung ausgleichen, wodurch die Speicherung an Bedeutung gewinnt. „PV ist keine einzelne Geschäftseinheit mehr. Wir sind Teil der neuen Infrastruktur. Wir müssen herausfinden, wie wir das Netz ausbalancieren können, indem wir Solar- und Windenergie, Bioenergie und Speichersysteme kombinieren", sagt Müller.