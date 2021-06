Solis ganha vários prêmios na SNEC 2021

NINGBO, China, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A 15º Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente SNEC (2021) trouxe alguns resultados excepcionais e reconhecimento do setor. A SNEC, que encerrou em 5 de junho em Xangai, demonstrou ser uma grande oportunidade para a Solis, que foi reconhecida por seu design e produtos excepcionais, bem como pela oportunidade de assinar vários Memorandos de Entendimentos (Memorandum Of Understanding - MoU) e contratos com seus clientes. A Solis ofereceu aos visitantes uma plataforma para networking e troca de informações. Os inovadores inversores de alta corrente e alta potência da Solis apresentaram a experiência do cliente de alta qualidade com soluções de energia verde econômicas e confiáveis.

Com duas cerimônias de lançamento de novos produtos realizadas em 3 de junho, a Solis apresentou produtos que refletem os avanços inteligentes e tecnológicos do setor de energia solar. Clique no link para obter mais informações.

Na qualidade de maior conferência do setor solar profissional em todo o mundo, a exposição apresentou vários prêmios. A Solis foi premiada com o "APVIA Honorable Award - Technological Achievement (for Enterprise)" (Prêmio de Honraria APVIA - Realização Tecnológica (para Empresas)) no 5º prêmio anual da Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA) de 2021.

A Solis também ganhou o prêmio PV Brand Lab (PVBL) "2020 Global Top PV Brand" e foi classificada como a nº 5 em valor da marca de inversores. A Solis também recebeu a premiação do National PV Quality Inspection Centre (CPVT) - Outdoor Evidence Base (Yinchuan).

Durante a SNEC, a Solis lançou sua solução solar e de armazenamento "Flexi-ONE", um novo produto de armazenamento de energia desenvolvido para oferecer flexibilidade (compatível com diferentes marcas de bateria) e visual esteticamente agradável. Devido à sua capacidade de fornecer aos usuários finais uma solução de armazenamento solar mais prática (PV-ES) de ciclo completo, inteligente e conveniente, o produto foi selecionado como um dos 10 principais destaques da SNEC. O Flexi-ONE recebeu o prêmio Terawatt Grade Diamond Award, uma das principais honrarias da exposição.

A Solis está comprometida com uma visão global construída com base na engenharia centrada no produto, posicionando os clientes no centro de nossas decisões mais críticas e garantindo que exerçamos nosso papel na transição para a energia limpa, ajudando a torná-la mais eficiente, segura e confiável. O prêmio do setor em conferências de prestígio, como a SNEC, é apenas mais uma validação para nós do esforço que empreendemos, quando considerado ao longo de nosso grupo de pares em todo o mundo. Consideramos esses prêmios ainda mais inspiradores para alcançar nossos objetivos de desempenhar nosso papel na garantia de uma transição tranquila de energia em todos os mercados em que operamos.

FONTE Ginlong Solis

